Pep Guardiola tuyên bố gây sốc về trọng tài 03/11/2025 11:22

(PLO)- Pep Guardiola tuyên bố gây sốc về trọng tài ở Anh chống lại Man City trong một thập kỷ và thừa nhận ông đã đối đầu với trọng tài sau bàn thắng gây tranh cãi của Bournemouth.

Erling Haaland đã tiến gần hơn hai bước đến việc "gia nhập câu lạc bộ 100", giữa lúc trọng tài của Ngoại hạng Anh bị HLV Pep Guardiola của Manchester City chỉ trích dữ dội. Pep Guardiola tuyên bố gây sốc về trọng tài Anh, khẳng định họ đã chống lại Man City trong suốt thời gian ông dẫn dắt CLB.

Cú đúp của Haaland trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 ở vòng 10 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 3-11 đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên 98 và giúp Man City vươn lên vị trí thứ hai, nhưng HLV Pep Guardiola đã rất tức giận khi Tyler Adams gỡ hòa 1-1 sau khi thủ môn Gianluigi Donnarumma kháng cáo về một pha phạm lỗi từ quả phạt góc.

Trọng tài chính Anthony Taylor và trọng tài VAR Paul Tierney đã công nhận bàn thắng của Bournemouth và sau đó Guardiola đã chỉ trích nặng nề giới trọng tài Anh, cho rằng họ có xu hướng đưa ra quyết định bất lợi cho Man City trong suốt thời gian ông ở Anh.

Pep Guardiola tuyên bố gây sốc về trọng tài Anh, khẳng định họ đã chống lại Man City suốt 1 thập kỷ. ẢNH: EPA

'Một bàn thắng không thể tin được của trọng tài", HLV Pep Guardiola của Man City nói sau khi David Brooks móc vào tay thủ môn Donnarumma của Man City trước khi buông tay dẫn đến bàn thắng của Bournemouth, "Tôi đã ở đây được một thập kỷ và chúng tôi hiểu nhau khá rõ. Tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã đạt được với Man City bất chấp mọi chuyện. Mọi chuyện thật tuyệt vời".

HLV Pep Guardiola xác nhận rằng ông đã đối chất với trọng tài Taylor nhưng khẳng định rằng ông chưa bao giờ gọi cho cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) để chất vấn về công tác trọng tài.

"Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm", HLV Pep Guardiola khẳng định, "Không, không, hoàn toàn không. Tôi đã nói với trọng tài Taylor sau khi chúng tôi gặp nhau, hãy nói cho tôi biết đó có phải là lỗi hay không vì tôi đang chờ. Nếu có lỗi hay không, cứ nói cho tôi biết. Cứ xem đi. Không sao đâu. Ở đây họ rất dũng cảm. Ở Etihad, họ rất dũng cảm

Trước đây, rất nhiều HLV danh tiếng đã gọi họ (PGMOL). Tôi thì không làm vậy. Tất nhiên là họ sẽ không gọi cho tôi. Tôi biết tất cả các trọng tài, tôi biết họ rõ như lòng bàn tay trong một thập kỷ, những gì đang diễn ra ở sân vận động này. Tôi biết điều đó".

Trong khi đó, Haaland đã ghi đến 13 bàn trong tổng số 20 bàn thắng của Man City tại Premier League cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải và HLV Pep Guardiola tin rằng tiền đạo người Na Uy này đã đạt đến đỉnh cao của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Pep Guardiola hết lời ca ngợi Haaland. ẢNH: EPA

Chiến lược gia người Catalan thách thức Haaland duy trì những con số đó khi nói thêm: "Haaland đã đạt đến đẳng cấp đó chưa? Bạn thấy những con số của anh chàng đó chứ? Ôi trời, đúng vậy, tất nhiên là Haaland ở đẳng cấp đó rồi."

Vậy là thành tích của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, sự khác biệt giữa Ronaldo và Messi đã kéo dài suốt 15 năm. Bạn thấy đấy, Messi vẫn còn ở MLS, anh ấy ghi hai hoặc ba bàn mỗi ngày. Ronaldo ở Saudi Arabia cũng vậy. Nhưng Haaland ở đẳng cấp đó.

Nhìn cách Erling Haaland sút bóng kìa. Cứ như kiểu, mình sắp ghi bàn rồi. Đây là sự đói khát, phải không? Đôi khi tôi cũng hơi nghiêm khắc với Haaland. Cậu ấy cởi mở và thực tế. Haaland muốn trở nên tốt hơn".