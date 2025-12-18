Nóng: IIC vạch trần sai phạm không thể chối cãi của bóng đá Malaysia 18/12/2025 14:58

(PLO)- Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành lập đã công bố những kết luận đáng chú ý liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch, sự việc từng khiến FIFA áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bóng đá nước này.

Báo cáo của IIC cho thấy nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở hành vi làm giả tài liệu, mà còn xuất phát từ những lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế giám sát, xác minh và quản lý hành chính nội bộ của FAM.

Theo đó, FAM đã chính thức tiếp nhận bản báo cáo dài 59 trang do IIC soạn thảo, dưới sự chủ trì của cựu Chánh án Malaysia Tun Md Raus Sharif. Tài liệu này là kết quả của quá trình điều tra độc lập nhằm làm rõ trách nhiệm liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ của bảy cầu thủ mang quốc tịch Malaysia theo diện nhập tịch, một vấn đề từng gây chấn động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của FAM trên trường quốc tế.

Theo thông tin do tờ The Star của Malaysia đăng tải, IIC gặp nhiều trở ngại trong quá trình điều tra, khiến ủy ban không thể xác định chính xác cá nhân hay tổ chức đứng sau hành vi làm giả. Trong số các khó khăn được nêu ra có việc thiếu sự hợp tác từ một số công chứng viên được ủy quyền, cũng như việc không thể liên lạc hoặc xác minh thông tin của hai cầu thủ trong danh sách là Nicolas Puppo và Frederico Moraes.

Chánh án Tun Md Raus Sharif (phải) công bố các sai sót của FAM trong việc nhập tịch 7 cầu thủ bị cho là sử dụng giấy tờ giả mạo. Ảnh: TNST.

Những yếu tố này khiến quá trình lần theo dấu vết nguồn gốc của các tài liệu gây tranh cãi trở nên bất khả thi. Nhưng dù không tìm ra thủ phạm cụ thể, IIC nhấn mạnh rằng các sai sót mang tính hệ thống trong bộ máy quản lý của FAM là điều không thể phủ nhận. Báo cáo kết luận rằng đã có sự yếu kém nghiêm trọng trong công tác giám sát, kiểm chứng và kiểm soát hành chính, tạo điều kiện để các sai phạm xảy ra mà không bị phát hiện hay ngăn chặn kịp thời.

Trên cơ sở đó, IIC đưa ra hàng loạt khuyến nghị mang tính bắt buộc. Trước hết, FAM được yêu cầu nhanh chóng trình báo vụ việc cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra hình sự. Song song với đó, liên đoàn cần tiến hành các biện pháp kỷ luật nội bộ đối với những cá nhân trong ban quản lý nếu được xác định là có hành vi sơ suất trong việc thực hiện trách nhiệm giám sát. Ngoài ra, IIC cũng đề xuất FAM triển khai các cải cách cơ cấu và thủ tục nhằm bịt kín những lỗ hổng đã bị phơi bày.

Đáng chú ý, IIC khuyến nghị Ủy ban kỷ luật FAM xem xét mở thủ tục đối với Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman. Mục tiêu của bước đi này là đánh giá liệu ông có không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về giám sát và thẩm định theo chức trách được giao hay không. Tuy nhiên, IIC nhấn mạnh rằng đề xuất này mang tính khách quan, không đồng nghĩa với việc quy kết trách nhiệm cá nhân hay đưa ra kết luận về sự liên quan trực tiếp của Tổng thư ký trong hành vi làm giả giấy tờ.

Bóng đá Malaysia đang gặp nhiều rắc rối. Ảnh: BL.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng vụ việc đã bộc lộ những điểm yếu mang tính nền tảng trong quy trình lập hồ sơ cầu thủ, quản lý và giám sát các đại lý, cũng như các giao thức xác minh nội bộ của FAM. Do đó, IIC đề nghị liên đoàn phải tăng cường đăng ký và kiểm soát hoạt động của các đại lý, đồng thời tiến hành kiểm toán toàn diện thông tin cầu thủ để tránh những rủi ro tương tự trong tương lai.

Theo The Star, Ủy ban điều hành FAM dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào tuần tới nhằm thảo luận chi tiết các phát hiện và khuyến nghị của IIC. Cuộc họp này được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực khôi phục uy tín, củng cố tính minh bạch và bảo đảm sự liêm chính cho bóng đá Malaysia sau một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử quản lý của FAM.