Không ai còn nhận ra diện mạo huyền thoại của MU 03/11/2025 12:19

(PLO)- Huyền thoại của MU Brian McClair thay đổi chóng mặt đến mức không ai còn nhận ra ông, kể cả những đồng đội cũ ở Old Trafford.

Một cầu thủ vĩ đại của MU đã trải qua một sự thay đổi lớn lao so với thời còn chơi bóng đến nỗi các đồng đội của ông trong CLB không thể nhận ra ông. Không ai còn nhận ra diện mạo huyền thoại của MU Brian McClair.

Huyền thoại của Manchester United, Brian McClair, gần như không thể nhận ra trong một trận đấu từ thiện dành cho các huyền thoại do diện mạo của ông thay đổi chóng mặt. Biểu tượng bóng đá 61 tuổi của Manchester United đã có mặt trên băng ghế huấn luyện của Celtic trong trận đấu với Quỷ Đỏ hồi tháng 9, cùng với các cựu cầu thủ ra sân để gây quỹ từ thiện.

Brian McClair thời còn chơi cho MU. ẢNH: Popperfoto

Với mái tóc dài bạc trắng và bộ râu rậm rạp, McClair thú nhận rằng các cựu ngôi sao của MU, bao gồm Dimitar Berbatov và Louis Saha, đã không nhận ra ông khi bước vào phòng thay đồ của Celtic. Cựu tuyển thủ Scotland McClair chia sẻ: "Tôi đi qua đi lại giữa các phòng thay đồ và chỉ nghe mọi người trò chuyện.

Thật vui khi được gặp lại cựu quản lý trang phục của Manchester United, Albert Morgan, người đã kể cho tôi nghe những gì đang diễn ra với họ. Thật vui khi được gặp lại những người bạn cùng phòng với tôi nữa.

Tôi mặc nguyên bộ đồ Celtic và nhìn thấy Louis Saha. Saha nhìn lên và nói, "Chết tiệt, tôi không nhận ra ông". Tôi nói rằng đó là tôi đã cải trang lại", McClair, hiện là người dẫn chương trình podcast Life with Brian, nói thêm: "Sau đó, tôi ra ngoài và thấy Berbatov ở đó, tôi hỏi, "Chào anh, anh khỏe chứ?"

Berbatov chỉ nhìn tôi với vẻ lạ lùng, nhưng rồi tôi quay lại và anh ta tiến đến. Berbatov nói, "Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra ông. Tôi cứ nghĩ đó có thể là ông, nhưng rồi tôi nghĩ không, không, không thể nào là ông ấy được". Dù sao thì việc tôi được nhận ra cũng thật tuyệt, ngay cả dưới lớp ngụy trang xảo quyệt này".

Không ai còn nhận ra diện mạo huyền thoại của MU Brian McClair lúc này. ẢNH: YouTube/Stretford Paddock

Đây không phải là lần đầu tiên cựu tiền đạo của MU McClair trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ ngoại hình khác biệt hiện tại của mình, trước đó ông cũng từng gây sốt trên mạng xã hội vào năm 2023 sau bức ảnh chụp cùng một người hâm mộ tại một quán rượu ở Manchester.

Nói về sự thay đổi đáng kể của mình so với mái tóc cắt ngắn và vẻ ngoài cạo râu sạch sẽ trong suốt sự nghiệp cầu thủ, McClair trước đây đã tiết lộ với tờ The Telegraph (Anh): "Mọi chuyện bắt đầu trong thời gian phong tỏa vì COVID-19.

Tôi chỉ nghĩ: cứ để mọi thứ tự nhiên, xem chúng ta sẽ đi đến đâu. Rồi trước Giáng sinh, tôi quyết định "dọn dẹp" lại dung mạo, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được. Một đêm nọ tôi ra ngoài và điều tiếp theo tôi thấy là tôi đã trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội với biệt danh "ông già ở quán rượu". Tôi đã cắt tóc từ đó. Bạn sẽ thất vọng khi biết tôi trông không còn giống người bị bỏ rơi trên đảo hoang nữa".

Ngoại hình vô cùng khác biệt của McClair. Ảnh: @BanditBus / Twitter

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh bốn lần trong màu áo MU McClair nhận được sự chú ý "kỳ lạ" từ người hâm mộ khi họ nhận ra diện mạo mới của ông. McClair tiếp tục: "Tôi nghĩ mình bình thường, người khác lại nghĩ tôi kỳ quặc. Tôi thường nhận thấy những điều kỳ quặc, những điều kỳ quặc tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi".

Trận đấu từ thiện trên chứng kiến ​​McClair dẫn dắt các cựu cầu thủ Celtic bao gồm Joe Hart, Artur Boruc và Georgios Samaras, trong khi huyền thoại của MU Bryan Robson tung ra sân những cầu thủ như Michael Carrick, Nicky Butt và Wes Brown.

Đội bóng Scotland đã giành chiến thắng trước đội bóng Anh sau loạt sút luân lưu khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp đội bóng huyền thoại Celtic đánh bại đối thủ người Anh.