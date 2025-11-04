Ảnh hưởng của Pep Guardiola với bóng đá thật đáng buồn 04/11/2025 06:31

Pep Guardiola có tác động lớn đến Premier League và cả nền bóng đá thế giới với chiến thuật đột phá trở thành xu hướng ngày nay, nhưng không phải mọi điều HLV người Tây Ban Nha làm trong thời gian ông dẫn dắt Manchester City đều được hoan nghênh. Cầu thủ Lee Trundle cho rằng ảnh hưởng của Pep Guardiola với bóng đá thật đáng buồn.

Pep Guardiola đã thay đổi bộ mặt của Giải Ngoại hạng Anh trong thời gian ông trị vì tại Manchester City, nhưng không phải mọi thứ đều tích cực, Lee Trundle cho biết. Trundle chưa bao giờ được chơi ở Ngoại hạng Anh mặc dù tiền đạo này sở hữu kỹ thuật đáng kinh ngạc.

Là một cầu thủ gây ấn tượng mạnh và được nhiều người biết đến ở các giải hạng dưới của Anh, Trundle từng chơi cho các đội bóng như Wrexham, Swansea City và Bristol City. Trundle có phong cách chơi bóng dựa trên cảm xúc cá nhân, điều này tạo nên vô số làn sóng trên mạng xã hội. Tiền đạo tài năng này là ví dụ hoàn hảo cho những gì bóng đá hiện đại đang bỏ lỡ.

Lee Trundle được nhiều người biết đến ở các giải hạng dưới của Anh. ẢNH: Christopher Lee

Trong khi đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola đã giành được mọi danh hiệu tại đội chủ sân Etihad. Chiến thuật của ông được mọi HLV ở Premier League sao chép và theo đuổi, nhưng nó kìm hãm khả năng chơi bóng ngẫu hứng của các cầu thủ, khiến bóng đá trở nên ít thú vị hơn khi xem.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Daily Star Sport (Anh), Trundle nói về nỗi lo ngại rằng Ngoại hạng Anh sẽ sớm thiếu vắng những cầu thủ có phong cách tương tự như anh, những cầu thủ chơi tấn công đầy cảm xúc và tinh tế. Đây cũng chính là điều mà nhiều người khác từng chỉ ra, rằng bóng đá ngày nay đã bóp nghẹt sự sáng tạo và lối chơi ngẫu hứng của cá nhân.

"Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó sắp biến mất rồi", Trundle cảnh báo, “Tôi nghĩ đặc biệt là với Pep Guardiola, những gì ông ấy mang lại là mọi cầu thủ đều chơi bóng để hỗ trợ ông ấy. Bạn phải thích nghi với phong cách chơi, tôi nghĩ bạn chỉ cần nhìn vào một người như Jack Grealish khi anh ấy còn chơi ở Aston Villa.

Được xây dựng như một Paul Gascoigne mới, Jack Grealish có bóng, anh ấy sẽ đi bóng và sáng tạo. Để rồi khi đến Man City và bắt đầu hòa nhập vào hệ thống, Jack Grealish đã bị lấy đi tài năng thô sơ tự nhiên đó.

Jack Grealish đang chơi cho Everton (dưới dạng cho mượn từ Man City) và dường như đang lấy lại phong độ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không còn nữa. Thật đáng buồn vì tôi thích xem từng cầu thủ thi đấu, nhưng giờ đây bạn không còn được chứng kiến ​​điều đó nữa.

Nếu bạn nhìn lại những cầu thủ Brazil như Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, họ đã từng được tự do thể hiện kỹ năng khác nhau mỗi tuần. Tôi nghĩ rằng bóng đá ngày nay đang dần mất đi bản sắc".

Trundle cho rằng, ảnh hưởng của Pep Guardiola với bóng đá thật đáng buồn. ẢNH: EPA

Trundle thừa nhận hối tiếc vì không nỗ lực hơn từ khi còn trẻ để đạt đến trình độ mà với tài năng của mình, anh có thể làm được:“Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào thái độ của tôi khi còn trẻ. Tôi không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến năm 24 tuổi.

Vì vậy, tôi đã mất rất nhiều năm ở các giải đấu không thuộc giải chuyên nghiệp, vì tôi không nỗ lực hết mình. Tôi chỉ hành động như một chàng trai bình thường khi đi uống rượu, thậm chí còn ra ngoài vào tối thứ Sáu trước trận đấu.

Bạn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì rõ ràng là bạn không thể tiếp tục như vậy. Vì vậy tôi cho rằng đó là điều hối tiếc lớn nhất của tôi trong bóng đá. Đó có lẽ là lý do chính khiến tôi không thể thi đấu ở Premier League, bởi vì khi đó tôi đã 27, 28 tuổi rồi. Có lẽ mọi người cũng nhìn nhận bạn như một cầu thủ lớn tuổi hơn, nên chắc chắn là tôi đã lãng phí nhiều năm khi còn trẻ. Tôi đã luôn chơi bóng như vậy từ khi còn nhỏ".

Trundle, người hiện vẫn đang chơi ở tuổi 49 cho CLB hạng ba xứ Wales Pure Swansea, nói tiếp. “Tôi nghĩ có lẽ việc không được thi đấu ở một CLB chuyên nghiệp đã giúp ích cho lối chơi của tôi, bởi vì hoàn cảnh hiện tại.

Ở các giải chuyên nghiệp, bạn cần phải chơi để hỗ trợ đồng đội. Điều đó có thể kìm hãm những tài năng thô sơ và đó là điều chưa bao giờ xảy ra với tôi. Bước vào bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 24, tôi là cầu thủ được tự do thử nghiệm mọi mánh khóe, thử nghiệm những kỹ năng cá nhân. Đó là điều tôi thích, đó là cách tôi thích chơi bóng đá và tôi vẫn sẽ làm như vậy cho đến ngày nay".