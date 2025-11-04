Pep Guardiola đưa ra phán quyết đáng lo ngại về Arsenal 04/11/2025 12:59

HLV Pep Guardiola đưa ra phán quyết đáng lo ngại về Arsenal, thừa nhận rằng Arsenal đã chơi rất kiên cường trong giai đoạn đầu mùa giải sau khi "pháo thủ" tạo được khoảng cách sáu điểm ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

HLV của Manchester City, Pep Guardiola thừa nhận rằng Arsenal "có vẻ không thể ngăn cản vào lúc này", trong khi ông nói đùa rằng ông hy vọng đội bóng của HLV Mikel Arteta có thể "để thủng lưới một ngày nào đó".

Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau khi đánh bại Burnley 2-0 vào thứ Bảy tuần trước với các bàn thắng của Viktor Gyokeres và Declan Rice. Arsenal đã có trận đấu thứ tư liên tiếp giữ sạch lưới trước các đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

Quay trở lại ngày 28-9, khi Nick Woltemade ghi bàn thắng trong hiệp một cho Newcastle, đó là lần cuối cùng hàng phòng ngự của Arsenal bị xuyên thủng. Hàng thủ của "pháo thủ" được coi là một trong những hàng phòng ngự tốt nhất châu Âu, nhưng việc chi tiêu mạnh tay trong mùa hè cũng đã mang lại cho họ thêm sức mạnh.

Pep Guardiola đưa ra phán quyết đáng lo ngại về Arsenal khi thừa nhận sức mạnh của đối thủ. ẢNH: EPA

HLV Mikel Arteta của Arsenal có nhiều lựa chọn chất lượng để sử dụng ở hàng thủ, khiến Arsenal trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Premier League khi Pep Guardiola lo ngại về phong độ cao của đối thủ.

HLV Pep Guardiola của Man City nói: "Chúng tôi kém Arsenal sáu điểm, đội bóng hiện tại dường như không thể ngăn cản vì họ chơi tuyệt vời. Họ không để thủng lưới, họ rất chắc chắn, họ có thể ghi bàn từ nhiều tình huống, nhiều vị trí và nhiều cầu thủ khác nhau.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi nghĩ khi chúng tôi tiến thêm một bước nữa, nhiều cầu thủ bắt đầu ghi bàn hơn, chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến chiến thắng. Các trận đấu sẽ trở nên chặt chẽ hơn và chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng".

Man City đã gặp Arsenal và giành được một điểm trên sân Emirates. Bàn gỡ hòa muộn màng của Gabriel Martinelli đã khiến Man City không thể giành chiến thắng tại Bắc London. Kể từ đó, hàng thủ của Arteta đã trở thành một thử thách khó nhằn cho mọi đội bóng khi Pháo thủ mới chỉ để thủng lưới ba bàn cho đến nay.

HLV Pep Guardiola nói đùa: "Hy vọng một ngày nào đó, Arsenal sẽ để thủng lưới. Đối đầu với họ không dễ dàng gì". HLV của Man City đã chứng kiến ​​đội bóng giành chiến thắng gần nhất trước Bournemouth với tỉ số 3-1, sau khi thua Aston Villa. Erling Haaland đã ghi hai trong ba bàn thắng của Man City vào lưới Bournemouth, tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng của mình.

Pep Guardiola đã lỡ mất chức vô địch Premier League mùa trước, đây mới chỉ là lần thứ ba trong chín năm Man City của ông không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Sau cú vấp ngã ban đầu, Man City dường như đang trở lại phong độ tốt nhất. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng Man City đã có được đà tiến triển kể từ mùa hè với rất nhiều bước ngoặt sắp tới.

"Tôi đã có cảm giác từ sau FIFA Club World Cup rằng chúng tôi đang ở trong một thời điểm tốt đẹp", HLV Pep Guardiola của Manchester City, "Premier League chỉ mới đá 10 trận, vẫn còn 28 trận nữa. Nhiều điều sẽ xảy ra, nhưng cảm giác quan trọng của tôi là Man City ngày càng tiến bộ hơn".