FAM lên tiếng đối đầu với FIFA, nói về cuộc chiến lớn bảo vệ bóng đá Malaysia 04/11/2025 12:01

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã mô tả cuộc chiến pháp lý chống lại phán quyết của FIFA là một "cuộc chiến lớn" nhằm bảo vệ danh tiếng bóng đá của đất nước.

Đó là thông tin được tờ New Straits Times (Malaysia) đưa ra và giật tít trong bài viết của mình. Quyền chủ tịch liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM sẽ chuẩn bị tất cả các tài liệu, bằng chứng và lập luận cần thiết trước khi đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết: "FAM sẽ chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thông tin liên quan để trình lên CAS nhằm nỗ lực lật ngược hình phạt do liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng. Các luật sư được chỉ định sẽ xem xét mọi thứ cần thiết, và FAM sẽ không im lặng về vụ án này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm kiếm công lý".

Ông Datuk Yusoff Mahadi nhấn mạnh rằng FAM sẽ không lùi bước hoặc khuất phục trước một quyết định mà họ tin rằng có tác động nghiêm trọng đến tương lai của bóng đá Malaysia. Khoảng thời gian 21 ngày do FIFA đưa ra sẽ được FAM tận dụng triệt để để đảm bảo mọi khía cạnh đều được nhóm luật sư giàu kinh nghiệm của FAM xem xét.

Trước đó, hy vọng của FAM về việc lật ngược phán quyết của ủy ban kỷ luật FIFA đã tan thành mây khói sau khi ủy ban kháng cáo FIFA đưa ra thông báo vào đêm ngày 3-11 giữ nguyên quyết định trước đó vào ngày 26-9 trừng phạt nền bóng đá của Malaysia.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi. Ảnh: New Straits Times

FIFA xác nhận mức phạt 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ) đối với FAM, cùng mức phạt 2.000 CHF đối với mỗi cầu thủ trong số bảy cầu thủ liên quan đến vụ bê bối làm giả tài liệu. Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Yusoff thừa nhận rằng cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài và tốn kém nhưng cho biết FAM sẵn sàng chịu trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của Malaysia trên trường quốc tế.

"Chúng tôi biết quá trình này có thể mất thời gian và tốn kém, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, FAM đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thách thức phía trước", ông Yusoff tuyên bố, "Đồng thời, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ngay cả khi lời kêu gọi trước đó không có kết quả như mong đợi. Chúng tôi hy vọng tất cả người hâm mộ Malaysia sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ chúng tôi".