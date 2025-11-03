Nóng: FIFA đã có phán quyết cuối cùng, bóng đá Malaysia chịu cú sốc lớn 03/11/2025 21:51

Bóng đá Malaysia đã phải chịu cú sốc lớn sau khi liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) duy trì lệnh trừng phạt đối với liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ vì vụ bê bối làm giả tài liệu nhập tịch.

Trong một tuyên bố vào tối nay 3-11, cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác nhận rằng ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ tất cả các đơn kháng cáo do FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - đệ trình, những người bị kết tội vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ nhập tịch và gian lận.

"Ủy ban kháng cáo của FIFA đã đưa ra quyết định… sau khi phân tích tất cả các đơn kháng cáo và tiến hành phiên điều trần, ủy ban đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và xác nhận toàn bộ lệnh trừng phạt", FIFA cho biết.

Đội tuyển Malaysia khó thoát án phạt bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: CCT

Như vậy, FIFA đã giữ nguyên lệnh trừng phạt của mình. Theo đó, ngày 26-9, FIFA đã phạt FAM 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FIFA cho biết cả FAM và các cầu thủ đều đã được thông báo chính thức về quyết định này và có 10 ngày để yêu cầu phán quyết đầy đủ bằng văn bản. Sau khi nhận được thông báo, họ có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Tờ New Straits Times (Malaysia) bình luận, “Phán quyết này, trừ khi bị CAS lật ngược, sẽ khiến bóng đá Malaysia phải đối mặt với cuộc khủng hoảng uy tín. Với phán quyết cuối cùng của FIFA, thông điệp không thể rõ ràng hơn nữa - sự giả mạo không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới và cơ quan quản lý bóng đá của Malaysia giờ đây sẽ phải xây dựng lại hình ảnh của mình từ đống đổ nát”.

Theo quy trình, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ ban hành lệnh trừng phạt Malaysia nếu FAM không thể kháng cáo thành công lên CAS, hoặc FAM chấp nhận án phạt của FIFA, không kháng cáo lên CAS. Theo đó, nhiều trận đấu mà Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai phạm sẽ bị hủy bỏ và xử thua 0-3, trong đó có trận họ thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Chậm nhất là sau ngày 31-3-2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc, AFC sẽ ra thông báo về lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia.