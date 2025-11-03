Bóng đá Malaysia choáng váng, khẩn cấp đưa vụ việc ra tòa án 03/11/2025 22:25

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết họ thực sự bàng hoàng trước việc Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) giữ nguyên án phạt đối với cơ quan này cùng bảy cầu thủ nước ngoài liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ.

FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để tiếp tục kháng cáo, nhằm bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và danh dự của bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia không bỏ cuộc

Trong thông cáo phát đi đêm muộn 3-11, FAM xác nhận đã chính thức nhận được phán quyết từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Theo đó, đơn kháng cáo mà FAM gửi trước đó đã bị bác bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, FAM cho biết họ sẽ gửi thư yêu cầu FIFA cung cấp bản giải trình chi tiết bằng văn bản về lý do của quyết định này trước khi thực hiện bước đi tiếp theo.

“Chúng tôi đã nhận được quyết định từ FIFA, trong đó đơn kháng cáo của FAM bị bác bỏ. Hiện FAM sẽ gửi văn bản yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ thông tin cụ thể và cơ sở pháp lý liên quan đến phán quyết này trước khi chính thức kháng cáo lên CAS”, quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi cho biết.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi cho biết sẽ gửi đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao sau phán quyết cuối cùng của FIFA. Ảnh: TNST.

Ông Yusoff thừa nhận rằng kết quả này nằm ngoài dự đoán của họ. “Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với một tình huống pháp lý phức tạp như vậy. Không chỉ các luật sư mà cả ban điều hành của chúng tôi đều rất bất ngờ trước phán quyết này”, ông nói thêm. Dù vậy, ông khẳng định FAM sẽ không chấp nhận dễ dàng và sẽ làm tất cả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cầu thủ cũng như uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Trước đó, FIFA đã thông báo rằng Ủy ban Kháng cáo của họ đã xác nhận FAM vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, điều khoản liên quan đến hành vi làm giả và gian lận giấy tờ. Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Cùng lúc, bảy cầu thủ nước ngoài gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM khó đảo ngược tình thế

Phán quyết của FIFA đưa ra sau quá trình điều tra và xem xét các chứng cứ liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ, được cho là nhằm hợp thức hóa thủ tục thi đấu của các cầu thủ. Theo thông tin từ FIFA, Ủy ban Kháng cáo đã xem xét kỹ toàn bộ hồ sơ, các bản trình bày của cả FAM và các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. “Sau khi phân tích tất cả các đơn kháng cáo và tổ chức phiên điều trần, Ủy ban đã quyết định bác bỏ toàn bộ khiếu nại và giữ nguyên các án phạt”, tuyên bố của FIFA nêu rõ.

Đội tuyển Malaysia bị tố cáo gian lận cầu thủ nhập tịch trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Với phán quyết này, FAM và các cầu thủ liên quan có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp bản án chi tiết bằng văn bản. Sau khi nhận được, họ có thêm 21 ngày để chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cơ quan sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, có thể giữ nguyên hoặc lật ngược quyết định của FIFA.

Nếu CAS vẫn giữ nguyên án phạt, đây là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của bóng đá Malaysia, vốn đang trong quá trình tái thiết sau nhiều năm chật vật lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.

Vụ bê bối này đã gây chấn động trong giới thể thao Malaysia. Không chỉ vì mức phạt tài chính nặng nề, mà còn bởi nó làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của FAM, tổ chức chịu trách nhiệm phát triển bóng đá quốc gia. Một số chuyên gia trong nước nhận định rằng, việc FIFA duy trì án phạt là lời cảnh báo rõ ràng rằng bất kỳ hành vi gian lận hay làm giả nào, dù ở cấp độ nào, đều không thể được dung thứ trong hệ thống bóng đá toàn cầu.

FIFA rất nghiêm khắc với các thành viên có hành vi giả mạo giấy tờ. Ảnh: TNST.

Quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi cho rằng, dù FAM đang trong tình thế khó khăn, nhưng tổ chức này sẽ không né tránh trách nhiệm. Ông khẳng định FAM sẽ phối hợp chặt chẽ với các luật sư quốc tế để chuẩn bị cho quá trình kháng cáo tại CAS. “Chúng tôi hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là vấn đề danh dự. FAM sẽ làm hết sức để chứng minh sự trong sạch của mình và của các cầu thủ”, ông nói.

Giới quan sát cho rằng vụ việc này có thể kéo dài nhiều tháng nếu được đưa lên CAS, vì quy trình xem xét và phán quyết tại tòa thường rất chi tiết. Tuy nhiên, nếu FAM không thành công trong việc đảo ngược phán quyết, hậu quả sẽ rất lớn. Ngoài thiệt hại tài chính, uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế có thể bị sụt giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng hợp tác, mời gọi đầu tư và phát triển cầu thủ trong tương lai.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Ảnh: CCT.

Bên cạnh đó, các cầu thủ bị cấm thi đấu trong 12 tháng sẽ đối mặt với nguy cơ mất phong độ, giảm giá trị chuyển nhượng và ảnh hưởng đến sự nghiệp. Trong khi đó, FAM sẽ phải tái cơ cấu bộ phận quản lý và tuân thủ để đảm bảo không xảy ra những sai phạm tương tự trong tương lai.

Với phán quyết này, làng bóng Malaysia buộc phải bước vào giai đoạn khủng hoảng niềm tin, nơi FAM phải đối mặt với thách thức khôi phục danh tiếng và niềm tin từ người hâm mộ, cũng như cộng đồng quốc tế. FAM khẳng định tiếp tục chiến đấu tới cùng, tin tưởng rằng công lý và sự minh bạch sẽ được thực thi. Bóng đá Malaysia, sau cơn “địa chấn” này, cần thời gian và nỗ lực để đứng dậy.