Ủy ban điều tra độc lập chính thức tìm sự thật vụ bê bối của bóng đá Malaysia 03/11/2025 16:53

(PLO)- Ủy ban điều tra độc lập (IIC) do Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành lập đã chính thức tiến hành cuộc họp đầu tiên nhằm xem xét toàn diện vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia đang bị FIFA điều tra.

Thông tin IIC nhóm họp được xác nhận trong chia sẻ của cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, người được chỉ định làm chủ tịch ủy ban, vào ngày 3-11 liên quan đến lệnh trừng phạt của FIFA đối với bóng đá Malaysia.

Theo ông Tun Raus, cuộc họp mở màn đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình điều tra độc lập và khách quan về vụ việc đang gây chấn động làng bóng đá Malaysia. Ông cho biết IIC sẽ “nỗ lực hoàn tất báo cáo trong vòng sáu tuần tới”, đồng thời khẳng định ủy ban sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và công bằng trong mọi kết luận.

Báo chí Malaysia tiết lộ, Ủy ban điều tra này được FAM chính thức thành lập vào ngày 7-10, sau khi FIFA thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến việc một số cầu thủ của đội tuyển Malaysia bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo về nguồn gốc tổ tiên để đủ điều kiện thi đấu quốc tế.

Đội tuyển Malaysia bị cáo buộc vi phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong các trận đấu quốc tế gần đây. Ảnh: TNST.

Ngoài ông Tun Md Raus, IIC còn gồm cựu Thẩm phán Tòa phúc thẩm Datuk Seri Kamaludin Md Said, cựu Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý Hiệu suất Công Malaysia (MAMPU) Datuk Seri Tiến sĩ Yusof Ismail, và luật sư Datuk Thavalingam C. Thavarajah. Trong đó, ông Thavalingam được giao đảm nhiệm vai trò thư ký của ủy ban.

Để tránh mọi xung đột lợi ích, ông Tun Raus cho biết FAM đã quyết định tách rời hoàn toàn bộ phận hành chính và thư ký khỏi cơ cấu tổ chức của mình. Hai luật sư độc lập, Hafarizam Wan và Aisha Mubarak, sẽ đảm nhận các chức năng hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý cho ủy ban.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, đã xác nhận quyết định này và nhấn mạnh rằng cả bốn thành viên của IIC đều làm việc trên tinh thần tự nguyện, không nhận thù lao trong suốt quá trình điều tra.

Chủ tịch Ủy ban điều tra Tun Raus tuyên bố xử lý "không có vùng cấm" trong vụ bê bối ngoại binh nhập tịch của làng bóng Malaysia. Ảnh: TNST.

Vụ việc đang được xem là cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng đối với bóng đá Malaysia. Trước đó, FAM từng gửi đơn khiếu nại lên FIFA nhằm phản đối quyết định treo giò 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng triển vọng đảo ngược phán quyết dường như rất thấp. Nguyên nhân là bởi báo chí quốc tế, đặc biệt là hãng tin CDN (Argentina), đã công bố thêm các bằng chứng mới cho thấy nhiều hồ sơ nhân thân của các cầu thủ có dấu hiệu giả mạo.

Theo kết quả điều tra của CDN, ông nội của trung vệ Facundo Garces, một trong bảy cầu thủ bị cấm, thực chất sinh ra tại Santa Fe, Argentina, chứ không phải tại Malaysia như thông tin mà FAM đã nộp cho FIFA. Cụ thể, hồ sơ chính thức cho thấy Carlos Rogelio Fernandez, ông nội của Garces, sinh ngày 29-5-1930 tại Villa Maria Selva, Santa Fe, và không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với Malaysia.

Tương tự, trong trường hợp của tiền vệ Imanol Machuca (CLB Velez Sarsfield), các giấy tờ cho rằng bà ngoại ông sinh ra tại Penang cũng bị phát hiện là sai sự thật. Theo dữ liệu dân sự Argentina, người phụ nữ này thực ra sinh ra tại Roldan, một thị trấn khác của tỉnh Santa Fe.

FAM bị tố cáo sau trận tuyển Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Ngoài Garces và Machuca, các cầu thủ khác bị FIFA cấm thi đấu gồm Rodrigo Holgado (Argentina), Jon Irazabal và Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (Brazil) cùng Hector Hevel (Hà Lan). Tất cả đều bị treo giò 12 tháng sau khi FIFA xác định rằng tư cách thi đấu quốc tế của họ dựa trên hồ sơ giả mạo về nguồn gốc tổ tiên.

Các phát hiện từ Argentina càng khiến lập trường của FAM trở nên yếu thế, đồng thời đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về quy trình kiểm tra lý lịch cầu thủ. Chính vì vậy, ủy ban của Tun Md Raus được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đưa ra khuyến nghị cụ thể cho FAM, đồng thời khôi phục niềm tin của công chúng vào tính liêm chính của bóng đá Malaysia.

Ông Tun Raus khẳng định IIC sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định, và kết quả điều tra sẽ được công bố công khai, nhằm đảm bảo rằng “không ai, kể cả những người có quyền lực trong bóng đá Malaysia, đứng ngoài sự thật và trách nhiệm”.