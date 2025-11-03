Chia tay bạn gái hơn 7 tuổi, Yamal lập siêu phẩm 03/11/2025 11:57

(PLO)- Ngôi sao trẻ của Barcelona, Lamine Yamal, vừa khiến truyền thông Tây Ban Nha xôn xao khi xác nhận đã chia tay nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole, chỉ ít giờ trước khi anh ghi một bàn thắng ngoạn mục vào lưới Elche trong khuôn khổ La Liga rạng sáng 3-11.

Tin tức về mối tình tan vỡ giữa hai ngôi sao Yamal và Nicole đã làm dư luận chú ý và vô tình trở thành tâm điểm trong chiến thắng 3-1 của Barcelona, một trận đấu đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tài năng trẻ 18 tuổi.

Yamal trở lại ngoạn mục

Ngay từ phút thứ 9, Yamal đã mở tỉ số bằng một pha xử lý tinh tế trong vòng cấm. Anh đón bóng bằng một chạm gọn gàng, khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc lưới. Bàn thắng đã giúp Barcelona sớm chiếm thế chủ động và mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt với cá nhân Yamal, người vừa trải qua chuỗi trận không suôn sẻ cả trong sân cỏ lẫn đời sống cá nhân. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh ở La Liga kể từ tháng 8, sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương háng.

Trước trận gặp Elche, Yamal đã không ghi bàn trong ba trận liên tiếp kể từ sau khi lập công trước Rayo Vallecano. Chấn thương khiến anh bị hạn chế thi đấu và chỉ mới ra sân 9 lần trên mọi đấu trường mùa này. Dù vậy, thành tích ghi bốn bàn và kiến tạo năm lần cho Barcelona vẫn chứng tỏ anh giữ được phong độ ổn định so với tuổi đời còn rất trẻ.

Ngôi sao trẻ của Barcelona ghi bàn thắng đẹp vào lưới Elche. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn nhận định Yamal cần rèn luyện tính kỷ luật cao hơn nếu muốn duy trì vị thế ngôi sao hàng đầu trong tương lai lâu dài. Nó liên quan đến chuyện bên ngoài sân cỏ, khi đời sống tình cảm của cầu thủ 18 tuổi cũng trở thành chủ đề nóng.

Theo tiết lộ của nhà báo kiêm YouTuber nổi tiếng Javier de Hoyos, người dẫn chương trình “D Corazon” trên kênh La 1 (Tây Ban Nha), anh đã nhận được tin nhắn trực tiếp từ Yamal xác nhận việc chia tay Nicki Nicole.

Trong thông điệp gửi đến de Hoyos, ngôi sao trẻ khẳng định anh và Nicki đã đường ai nấy đi, nhưng hoàn toàn không có chuyện phản bội như tin đồn lan truyền gần đây. “Lamine nói rõ rằng họ không còn bên nhau, và không phải vì lý do không chung thủy”, de Hoyos thuật lại trên sóng truyền hình, “Cậu ấy muốn chấm dứt mọi suy đoán thất thiệt xung quanh việc ngoại tình”.

Anna Gegnoso có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh: TS.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi báo chí Tây Ban Nha đưa tin Yamal bị nghi có mối quan hệ thân mật với một nữ influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội) tên là Anna Gegnoso trong chuyến đi đến Milan gần đây. Nhiều nguồn tin cho rằng Yamal đã gặp gỡ Anna sau khi kết thúc mối quan hệ với Nicki Nicole, chứ không có chuyện “bắt cá hai tay” như lời đồn.

Cú chuyển hướng bất ngờ của Yamal

Anna Gegnoso người Ý, hiện sở hữu hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram, nổi tiếng là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Cô từng thường xuyên xuất hiện tại các sân vận động của Napoli và từng bày tỏ tình cảm với cầu thủ người Gruzia Khvicha Kvaratskhelia - đang khoác áo Paris Saint-Germain - khi viết: “Anh biết là em yêu anh mà”.

Dù thông tin chia tay đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cả Yamal và Nicki Nicole vẫn giữ im lặng. Họ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào trên các nền tảng cá nhân, dù chương trình truyền hình nơi de Hoyos tiết lộ câu chuyện đã phát sóng gần 24 giờ. Điều này càng làm người hâm mộ tò mò, nhất là khi chỉ vài tuần trước, cả hai còn đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch bằng trực thăng, thời điểm Yamal đang điều trị chấn thương háng.

Cô gái người Ý hâm mộ ngôi sao Kvaratskhelia. Ảnh: TS.

Mối quan hệ của cặp đôi từng được công khai vào cuối tháng 8, khi Yamal tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 25 của Nicki. Cả hai từng bị bắt gặp trao nhau nụ hôn tại một hộp đêm ở Barcelona trước đó không lâu. Sự chênh lệch tuổi tác (Nicki lớn hơn Yamal 7 tuổi) từng gây ra nhiều tranh luận, nhưng mối tình giữa ca sĩ người Argentina và ngôi sao sân cỏ Tây Ban Nha vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Thế nhưng, chỉ hơn hai tháng sau, chuyện tình này nhanh chóng tan vỡ. Một số nhà bình luận cho rằng áp lực từ sự nghiệp, cùng những chấn thương dai dẳng, đã khiến Yamal trở nên căng thẳng và muốn tập trung hoàn toàn cho bóng đá. Chính anh cũng thừa nhận trong tin nhắn gửi cho Javier de Hoyos rằng chuyến đi đến Ý “không liên quan gì đến những tin đồn gần đây” và rằng “mọi thứ được nói ra trên mạng đều không phản ánh đúng sự thật”.

Ngoài đời sống tình cảm, Yamal tiếp tục trở thành đề tài bàn luận khi truyền thông tiết lộ anh vừa mua lại biệt thự cũ của Gerard Pique và Shakira, ngôi nhà nổi tiếng tại khu thượng lưu của Barcelona, nơi từng là tổ ấm của cặp đôi trước khi họ chia tay năm 2022.

Nicki không còn như hình với bóng cùng chân sút người Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Theo tờ Daily Sport (Catalan), Yamal đã chi khoảng 9,5 triệu bảng Anh để sở hữu căn biệt thự này và có ý định sống cùng anh họ và một người bạn thân. Trên mạng xã hội, anh cũng đăng bức ảnh chụp trước căn nhà mới, kèm dòng trạng thái thể hiện sự háo hức về “một khởi đầu mới”.

Tuy nhiên, sức khỏe của anh vẫn là điều khiến ban lãnh đạo Barcelona lo ngại. Theo các chuyên gia y tế của CLB, Yamal đang mắc chứng Pubalgia - một dạng viêm mãn tính ở vùng mu khiến cơ co rút, gây đau và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Đây là chấn thương thường thấy ở các cầu thủ phải vận động cường độ cao và rất khó chữa dứt điểm. Đội ngũ y tế e ngại tình trạng này có thể kéo dài, buộc Yamal phải được theo dõi sát sao để tránh tái phát.