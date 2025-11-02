Ngay sau vị trí của Messi là ai? 02/11/2025 11:38

(PLO)- Messi đứng số 1 về lương ở Mỹ, chẳng khó đoán nhưng ngay sau vị trí của Messi là những ai?

Lương cao nhất giải nhà nghề Mỹ, không biết cũng dễ đoán Messi là số 1, nhưng sau vị trí của Messi là những ai?

Messi có mức lương năm ở Inter Miami là 20,4 triệu USD. Messi còn những khoản thu nhập khủng khác từ quảng cáo, các nhà tài trợ... Sau Messi, tức thứ nhì thuộc về tuyển thủ Hàn Quốc Son Heung-min đang khoác áo Los Angeles FC.

Ngay phía sau vị trí Messi là Son Heung-min về lương ở giải nhà nghề Mỹ. Ảnh:AFC

Cựu đội trưởng Tottenham về Los Angeles với bản hợp đồng trị giá 26 triệu USD, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử giải nhà nghề Mỹ. Tại Los Angeles FC, đội trưởng tuyển Hàn Quốc mỗi năm nhận 11,1 triệu USD tiền lương. Hiện nay Son Heung-min đá 10 trận cho CLB có trụ sở California này đã ghi được 9 bàn. Messi có lương cao hơn gần gấp đôi người đứng thứ nhì là Son Heung-min.

Sau Messi và Son Heung-min, tức thứ ba thuộc về đồng đội của Messi ở Barcelona và Inter Miami là Sergio Busquets. Mỗi năm Sergio Busquets nhận lương của Inter Miami là 8,7 triệu USD. Cuối mùa bóng hiện nay cựu tiền vệ Barcelona sẽ giã từ bóng đá.

Vị trí thứ tư thuộc về Miguel Almiron, người Paraguay với mức lương 7,8 triệu USD. Vị trí thứ năm là của Lozano có lương 7,6 triệu USD. Cả hai lần lượt của CLB Atlanta Utd và San Diego.

Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami theo đó anh chơi đến hết mùa bóng 2028, tức ở tuổi 42. Tính từ nay đến lúc đó, Messi phải chơi 3 mùa nữa.

Hiện nay dù đã 38 tuổi nhưng Messi vẫn còn phong độ cực cao và tần suất ghi bàn vẫn hầu như không thể hiện dấu ấn tuổi tác gì cả.

Trong buổi lễ ký hợp đồng thứ hai với Inter Miami, Messi tiết lộ nhiều điều thú vị. Chẳng hạn lần đầu tiên anh tiết lộ, trong suy nghĩ của anh, tiền bối Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Messi cũng khẳng định anh sẽ cùng đội tuyển Argentina dự World Cup 2026 và tham vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch.