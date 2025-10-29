Messi tiết lộ thần tượng bóng đá của mình 29/10/2025 14:46

Cuối cùng Messi tiết lộ về nhân vật mà anh coi là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT). Vậy, ai là vận động viên được Messi chọn?

Đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Lionel Messi đã giành được 45 danh hiệu ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển Argentina.

Không chỉ vậy, Messi còn sở hữu tám Quả bóng Vàng, bốn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và ba giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Tiền đạo của Inter Miami đã ghi được 897 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình cho CLB và đội tuyển Argentina.

Những huyền thoại đâu dễ "chịu ai", Maradona có "thần tượng" lại lãnh tụ Fidel Castro đó thôi. Ảnh: AN

Lionel Messi vừa gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến ngày 30 tháng 6 năm 2028. Với sự nghiệp bóng đá kéo dài đến năm 42 tuổi, Messi có cơ hội nâng cao số danh hiệu và bàn thắng của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC trước khi vòng play-off MLS Cup bắt đầu, Lionel Messi đã mỉm cười khi người phỏng vấn gọi anh là một trong những GOAT của môn thể thao này.

Messi chọn Diego Maradona là nhân vật thực sự "vượt qua mọi thứ".

"Đối với chúng tôi, người Argentina, Diego Maradona luôn là thần tượng lớn nhất và là người chúng tôi và tôi ngưỡng mộ nhất, vì tầm quan trọng của ông đối với quốc gia này"- Messi nói.

"Mặc dù tôi còn trẻ và chỉ được xem ông ấy chơi trực tiếp một vài lần, nhưng Diego đã vượt qua mọi thứ"- Messi khẳng định.

Messi sinh ra gần một năm sau khi Maradona dẫn dắt Argentina giành ngôi vô địch World Cup 1986. Kể từ đó, “El Diego” được coi là một nhân vật gần như ngang hàng một vị Thánh ở quê nhà Argentina.

Trong nhiều năm, Lionel Messi đã phải gánh vác trọng trách to lớn là kế thừa những thành tựu của huyền thoại này. Phải đến năm 2022, khi anh dẫn dắt Argentina đến vinh quang tại World Cup ở Qatar, cầu thủ 38 tuổi này mới thực sự làm nên lịch sử và thoát khỏi cái bóng của Maradona.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, Messi không chỉ nói về bóng đá. Anh còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một số vận động viên huyền thoại từ các môn thể thao khác mà anh cho là xứng đáng với danh hiệu GOAT.

Bên cạnh Maradona, Messi cũng nêu tên một số tên tuổi lớn trong thế giới quần vợt và bóng rổ mà anh tin rằng có ảnh hưởng to lớn và xứng đáng với danh hiệu GOAT.

Messi cho biết: "Trong các môn thể thao khác, tôi nghĩ điều tương tự cũng xảy ra với Michael Jordan, anh ấy đã vượt qua mọi người như Maradona trong bóng đá".

"Tôi cũng rất ngưỡng mộ những tay vợt như Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Họ làm cho môi trường cạnh tranh trong quần vợt trở nên rộng mở và thú vị hơn bao giờ hết”.

Messi nói thêm rằng anh có thể đã quên nhắc đến một số cái tên khác, nhưng anh không thể bỏ qua những nhân vật quan trọng trong thế giới NBA.

"Nói về bóng rổ, tôi thực sự ngưỡng mộ LeBron James và Steph Curry. Họ đã cống hiến rất nhiều cho môn thể thao của mình", Messi kết thúc cuộc phỏng vấn.