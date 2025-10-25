Siêu sao Messi lập cú đúp, Miami vẫn chưa chắc đi tiếp 25/10/2025 11:52

(PLO)- Siêu sao Messi tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của mình khi tỏa sáng rực rỡ trong trận mở màn Cúp MLS 2025, giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước Nashville tại sân vận động Chase, Fort Lauderdale (Florida) vào sáng 25-10 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu của Miami cũng đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho HLV Javier Mascherano, người đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với những siêu sao Messi, Luis Suarez, hay các cầu thủ kỳ cựu như Rodrigo De Paul, Sergio Busquets và Jordi Alba.

Ngay từ đầu trận, Inter Miami chiếm thế chủ động. Phút 18, Messi mở tỷ số bằng pha lập công khá hiếm thấy, là một cú đánh đầu hiểm hóc. Chính anh là người khởi xướng pha tấn công bằng đường chuyền trung lộ cho Suarez bên cánh phải. Từ quả tạt chính xác của người đồng đội thân thiết, Messi băng vào đánh đầu tung lưới Nashville, mang lại lợi thế sớm cho đội chủ nhà. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0, dù Miami tiếp tục kiểm soát bóng và tạo thêm vài cơ hội nguy hiểm.

Sang hiệp hai, đội bóng áo hồng tiếp tục duy trì nhịp độ cao. Phút 62, siêu sao Messi lại in dấu giày trong bàn thắng thứ hai. Anh chuyền bóng mở ra cơ hội cho Ian Fray, người sau đó đưa bóng vào khu vực cấm. Tadeo Allende chọn vị trí tốt và đánh đầu chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho Inter Miami. Trong khi hàng thủ của Nashville vẫn loay hoay tìm cách khóa chặt Messi, chân sút người Argentina vẫn luôn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng nhất.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami nhận Chiếc giày vàng MLS 2025 trước trận đấu với Nashville SC. Ảnh: EPA.

Ở phút bù giờ thứ sáu, khi Nashville dâng cao tấn công nhằm tìm bàn gỡ, Messi đã trừng phạt sai lầm của đối phương bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình. Pha chớp thời cơ nhanh như chớp của anh ấn định chiến thắng 3-1 cho Inter Miami. Nashville chỉ kịp có bàn danh dự do công của Hany Mukhtar ở những phút cuối, nhưng bấy nhiêu là không đủ thay đổi cục diện.

Dù giành chiến thắng ấn tượng, Inter Miami vẫn chưa thể chắc suất đi tiếp. Theo thể thức Best-of-Three của vòng đầu Cúp MLS, đội thắng hai trong ba trận sẽ giành quyền vào bán kết khu vực. Trận lượt về giữa Miami và Nashville diễn ra vào ngày 2-11 tới. Nếu vượt qua đối thủ này, siêu sao Messi và đồng đội sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa FC Cincinnati và Columbus Crew.

Trước thềm trận đấu, Messi cũng khiến người hâm mộ phấn khích khi chính thức gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải 2028. Điều đó đồng nghĩa với việc siêu sao người Argentina sẽ thi đấu đến năm 41 tuổi.

Chân sút người Argentina tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu Mỹ. Ảnh: EPA.

Trong tuyên bố được đăng trên trang web chính thức của CLB ngày 24-10, siêu sao Messi chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục gắn bó với Inter Miami và dự án tuyệt vời này. Điều từng là giấc mơ nay đã trở thành hiện thực: được chơi bóng tại sân vận động Miami Freedom Park. Từ ngày đặt chân đến đây, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, và thật tuyệt khi được tiếp tục hành trình này”.

Messi gia nhập Inter Miami vào năm 2023 sau khi chia tay Paris Saint-Germain. Kể từ đó, anh giúp đội bóng giành hai danh hiệu lớn: Leagues Cup 2023 và MLS Supporters’ Shield 2024. Với phong độ vẫn ổn định cùng tinh thần thi đấu bền bỉ, Messi tiếp tục là linh hồn của Inter Miami, đội bóng đang nỗ lực khẳng định vị thế tại giải nhà nghề Mỹ.