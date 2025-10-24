Zirkzee đòi chia tay Man United 24/10/2025 12:39

(PLO)- Tiền đạo người Hà Lan Joshua Zirkzee được cho là đang chuẩn bị chia tay Man United ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Theo tờ Mirror, cầu thủ 23 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng rời khỏi Man United sau khi không được HLV Ruben Amorim trọng dụng trong nửa đầu mùa giải 2025-2026.

Zirkzee về sân Old Trafford với nhiều kỳ vọng, được xem là mảnh ghép tiềm năng trong quá trình tái thiết đội hình dưới triều đại mới. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Kể từ đầu mùa, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn bốn lần trên mọi đấu trường và hầu hết đều từ băng ghế dự bị. Cảm giác thất vọng ngày càng lớn khi cơ hội thể hiện bị thu hẹp, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đang đến gần.

Việc không có tên thường xuyên trong đội hình xuất phát khiến Zirkzee lo ngại rằng cơ hội được góp mặt trong danh sách triệu tập của tuyển Hà Lan sẽ tan biến nếu tình hình không thay đổi.

Zirkzee muốn chia tay MU vì không có nhiều thời gian ra sân. Ảnh: EPA.

Nguồn tin của Mirror khẳng định Zirkzee đã sẵn sàng gửi yêu cầu rời Man United trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. West Ham United hiện được xem là điểm đến tiềm năng nhất, khi đội bóng London đang muốn tăng cường hàng công cho giai đoạn còn lại của mùa giải. “West Ham dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Zirkzee và tin rằng họ có thể giúp cầu thủ này thoát khỏi cơn ác mộng tại Old Trafford”, bài báo viết.

Tình thế của Zirkzee càng trở nên khó khăn sau khi Manchester United chiêu mộ cùng lúc ba tân binh tấn công chất lượng trong mùa hè: Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Sự xuất hiện của bộ ba này khiến Zirkzee bị đẩy xuống sâu hơn trong thứ tự lựa chọn của HLV Ruben Amorim.

Theo giới chuyên môn Anh, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không còn xem anh là một phần trong kế hoạch dài hạn của đội bóng, đặc biệt khi hệ thống chiến thuật hiện tại thiên về những tiền đạo di chuyển linh hoạt và pressing cao, điều mà Zirkzee chưa thật sự đáp ứng tốt.

Tiền đạo người Hà Lan có thể tiếp tục ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo khác. Ảnh: EPA.

Trước hoàn cảnh đó, việc ra đi được xem là giải pháp hợp lý cho cả hai phía. Ban lãnh đạo Man United sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị, dẫu là chuyển nhượng chính thức hay cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Một số đội bóng tại Serie A và Bundesliga cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Zirkzee, nhưng West Ham được đánh giá là bến đỗ khả thi nhất nhờ tiềm lực tài chính và khả năng đảm bảo thời lượng thi đấu thường xuyên.

Zirkzee hiểu rằng quãng thời gian ở Old Trafford không còn mang lại hy vọng. Sau giai đoạn đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn tại Bayern Munich và Bologna, anh cần một môi trường mới để khẳng định lại giá trị. Cầu thủ sinh năm 2001 tin rằng việc thi đấu ổn định tại Premier League, dù ở đội bóng tầm trung, sẽ giúp anh lấy lại phong độ và gây ấn tượng với HLV Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan trước thềm World Cup.

Nếu thương vụ diễn ra đúng như dự đoán, Zirkzee sẽ trở thành một trong những cái tên rời Man United sớm nhất dưới triều đại HLV Ruben Amorim, mở đầu cho đợt thanh lọc lực lượng được cho là sẽ rất mạnh tay của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Với tài năng vẫn được đánh giá cao và khát vọng trở lại sân chơi quốc tế, Zirkzee hy vọng việc rời Old Trafford là khúc quanh giúp anh vực dậy sự nghiệp đang chững lại.