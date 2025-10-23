HLV mới của bóng đá Thái Lan từng làm việc ở Mỹ, Bahrain, New Zealand 23/10/2025 15:48

(PLO)- Sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii vào ngày 21-10, bà Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn, đã nhanh chóng công bố người kế nhiệm Anthony Hudson.

Quyết định này được bà Pang (tên thân mật của Nualphan Lamsam) lý giải việc bóng đá Thái Lan chia tay HLV người Nhật Ishii và chọn thầy mới là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng từ bộ phận kỹ thuật, với mục tiêu duy trì tính ổn định trong hệ thống huấn luyện và đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu quan trọng sắp tới của đội tuyển quốc gia.

Ngay sau đó, FAT công bố người thay thế HLV Masatada Ishii là ông Anthony Hudson. Theo kế hoạch, tân HLV Anthony Hudson sẽ chính thức bắt đầu công việc ngay trong tháng 11, khi đội tuyển Thái Lan có hai trận giao hữu với Singapore vào ngày 13-11 và trận gặp Sri Lanka trên sân khách vào ngày 18-11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây được xem là bước khởi đầu đầy thách thức cho Hudson, đồng thời giúp ông thể hiện năng lực và tư duy chiến thuật của mình.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm HLV Hudson, bà Pang cho biết: “Ở thời điểm mang tính then chốt này, đội tuyển cần một người am hiểu làng bóng Thái Lan và có khả năng thích nghi nhanh với hệ thống đã được xây dựng. Anthony Hudson đáp ứng đủ những yếu tố đó, nhờ thời gian làm việc tại FAT ở nhiều cấp độ, đồng thời sở hữu bề dày kinh nghiệm quốc tế”.

HLV Ishii chính thức rời ghế nóng ở tuyển Thái Lan từ ngày 21-10. Ảnh: CCT.

Anthony Hudson, 43 tuổi, là HLV người Mỹ gốc Anh, được đánh giá cao trong giới chuyên môn nhờ kinh nghiệm dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia như Mỹ, New Zealand và Bahrain. Ngoài ra, ông từng làm việc tại các CLB chuyên nghiệp ở Anh và Mỹ, qua đó tích lũy được kiến thức sâu rộng về quản lý đội bóng, phát triển chiến thuật và đào tạo cầu thủ trẻ.

Gia nhập FAT từ năm 2024 với vai trò Giám đốc Phát triển Kỹ thuật, Hudson chịu trách nhiệm giám sát các chương trình huấn luyện, hỗ trợ các đội tuyển trẻ và đảm bảo định hướng phát triển thống nhất cho toàn bộ hệ thống bóng đá Thái Lan.

Với việc được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Hudson sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ khi tiếp quản đội bóng trong giai đoạn chuyển giao. Sau thời kỳ của Ishii, đội tuyển Thái Lan cần nhanh chóng ổn định tinh thần và tìm lại sự tự tin trước khi bước vào giai đoạn nước rút của vòng loại Asian Cup. Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc bổ nhiệm Hudson, người hiểu rõ cấu trúc và năng lực nội tại của bóng đá Thái Lan, là một lựa chọn hợp lý nhằm đảm bảo tính liên tục, tránh xáo trộn lớn về chiến thuật cũng như nhân sự.

Madam Pang hy vọng tân HLV Hudson sẽ hoàn thành tốt phần việc dang dở của tiền nhiệm. Ảnh: BKP.

Bà Nualphan Lamsam khẳng định rằng liên đoàn hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của Hudson. “Đội tuyển Thái Lan cần một hướng đi rõ ràng và ổn định. Anthony Hudson không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn thể hiện khả năng quản lý hiện đại, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của FAT. Chúng tôi tin tưởng ông ấy sẽ giúp đội bóng đạt được sự cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và tầm nhìn tương lai”, bà Pang nhấn mạnh.

Nhiệm vụ đầu tiên của Hudson là chọn danh sách triệu tập đội tuyển Thái Lan tham dự các trận đấu trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây là dịp để ông quan sát trực tiếp phong độ của các cầu thủ trong nước, đánh giá khả năng thích ứng của họ với triết lý huấn luyện mới và thử nghiệm những nhân tố trẻ tiềm năng. Sau đó, ông sẽ tiếp tục cùng đội tuyển bước vào quá trình chuẩn bị chuyên sâu cho những trận đấu còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối năm.

Chủ tịch FAT mong mỏi các đội tuyển Thái Lan sẽ cất cánh với thầy mới. Ảnh: BKP.

Giới quan sát nhận định rằng sự xuất hiện của Hudson có thể đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy vận hành của làng bóng Thái Lan. Với nền tảng quốc tế và phong cách làm việc khoa học, ông được kỳ vọng mang đến một làn gió mới cho đội tuyển, giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng tổ chức chiến thuật và phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ.

“Thời gian không còn nhiều, nhưng tôi tin vào sự chuyên nghiệp và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thái Lan”, bà Pang nói thêm, “Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tối đa cho HLV Hudson để đảm bảo đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi giải đấu sắp tới”.

Với việc chính thức tiếp quản ghế nóng, Anthony Hudson giờ đây trở thành trung tâm chú ý của bóng đá Thái Lan. Tất cả đang chờ đợi xem liệu ông có thể vực dậy tinh thần của “Voi chiến”, khôi phục hình ảnh của đội tuyển từng là niềm tự hào khu vực, và đưa họ tiến xa hơn trên hành trình hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2027.