Thể thao Indonesia lại “dính đòn” quốc tế 23/10/2025 11:32

(PLO)-Thể thao Indonesia lại bị trừng phạt, lần này không phải FIFA mà là Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Indonesia đang diễn ra giải vô địch thế giới thể dục dụng cụ (TDDC) và Thể dục Nghệ thuật (TDNT), tuy nhiên quốc gia này đã không cấp thị thực cho đoàn VĐV Israel tham dự giải dẫn đến thể thao Indonesia bị IOC trừng phạt.

Nó cũng liên quan đến chuyện Indonesia và Israel. Nói thế để nhắc lại hồi Indonesia làm chủ nhà World Cup U-20 năm 2023, các tổ chức Hồi giáo của Indonesia cũng tuần hành ngăn cản không cho đội U-20 Israel đến Indonesia dự World Cup. Cuối cùng FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia giao cho Argentina.

Thể thao Indonesia sẽ không được tổ chức vòng loại Olympic hay các giải trực thuộc IOC sau khi họ không cấp thị thực cho VĐV Israel. Ảnh:Bola

Hành động chống đối Israel của Indonesia là để bày tỏ tình đoàn kết với Palestine.

Nay các Indonesia đã không cấp thị thực cho các VĐV Israel đến Indonesia để tham dự giải Vô địch thế giới 2 môn thể dục trên.

Đáp lại, IOC đã tiến hành cuộc họp trực tuyến tại trụ sở ở Berlin với các thành viên Ban chấp hành IOC toàn thế giới.

Theo đó IOC cấm các liên đoàn thể thao quốc tế trực thuộc IOC tổ chức bất cứ giải thể thao, hay hội họp gì trên lãnh thổ Indonesia. Quyết định này có hiệu lực từ nay cho đến khi có thông báo mới.

IOC phát đi thông điệp rằng, thể thao hoàn toàn không liên quan đến chính trị, hành động không cấp thị thực của Indonesia cho VĐV Israel là hành động phi thể thao.

Sắp tới sẽ có những vòng loại Olympic 2028, các liên đoàn thể thao quốc tế không chỉ định Indonesia làm chủ nhà vòng loại bất cứ môn gì cho đến lúc Indonesia thay đổi quyết định.

Ủy ban Olympic của Indonesia cũng phải đến Lausanne, Thụy Sĩ để gặp gỡ LĐ Thể dục Quốc tế bàn chuyện.

Phía Israel cũng kiện Indonesia không cấp thị thực cho VĐV Israel đến tham dự giải thể dục thế giới ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên Tòa án này bác đơn kiện của Israel vì không đúng thẩm quyền của tòa này.

Như vậy là thể thao Indonesia gặp khó trong vòng loại Olympic.

Giải vô địch thế giới TDDC và TDNT diễn ra tại Jakarta từ ngày 19 đến 25-10.