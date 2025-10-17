Shin Tae-yong chính thức lên tiếng về việc trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia 17/10/2025 11:55

Cựu HLV đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong đã lên tiếng phản hồi lại thông tin cho rằng ông sẽ trở lại làm HLV đội tuyển Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert sau khi Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026 và họ đang gấp rút tìm HLV mới.

Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong, đã lên tiếng đáp lại thông tin cho rằng ông sẽ trở lại huấn luyện đội tuyển Indonesia sau khi bị CLB K-League 1, Ulsan HD sa thải. Shin Tae-yong đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông KBS của Hàn Quốc. Trong bài phát biểu, ông Shin đã đề cập đến thành tựu lớn nhất của ông khi dẫn dắt tuyển Indonesia .

Thành tích này có liên quan đến thành công của HLV người Hàn Quốc khi đưa đội tuyển Garuda đánh bại Saudi Arabia (2-0) và cầm hòa Úc (0-0) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

"Tôi nghĩ thất bại của tôi là do tôi thiếu hiểu biết về tình hình nội bộ của CLB (Ulsan HD). Tôi hoàn toàn không đồng ý với những lời chỉ trích rằng chiến thuật của tôi không hiệu quả ở K League", HLV Shin Tae-yong nói, theo trích dẫn của KBS.

Ông Shin cho biết thông tin ông trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia là sai sự thật. ẢNH: BOLA

"Mọi người cứ coi thường kinh nghiệm của tôi ở Indonesia, nhưng làm sao một đội bóng xếp hạng 127 trên FIFA lại có thể đánh bại Saudi Arabia hay hòa với Úc? Thật vô lý", ông Shin nói thêm.

Shin Tae-yong phủ nhận tin đồn

Trong phần cuối của cuộc phỏng vấn độc quyền, Shin Tae-yong bày tỏ lòng biết ơn tới những người hâm mộ Ulsan HD đã ủng hộ ông trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Cựu HLV đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2018 cũng kết thúc cuộc phỏng vấn bằng cách làm rõ thông tin rằng ông được liên hệ để trở lại huấn luyện đội tuyển Indonesia.

"Tôi thực sự ấn tượng với sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong các trận đấu trên sân khách. Tôi luôn nghĩ rằng thật tuyệt khi các cầu thủ đáp lại tình cảm đó, dù chỉ là một chút", HLV Shin Tae-yong nói.

"Tôi thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn. Hơn nữa, tôi muốn xác nhận rằng những tin đồn gần đây về việc tôi trở lại Indonesia là hoàn toàn sai sự thật", vị HLV sinh ra ở Yeongdeok tiếp tục.

Thành tích của ông Shin ở tuyển Indonesia

Xét về thành tích huấn luyện của ông Shin với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, vị HLV người Hàn Quốc này cũng sở hữu một thành tích khá ấn tượng. Ông đã dẫn dắt đội tuyển Indonesia tham dự Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Tại Asian Cup 2023 ở Qatar, đội tuyển Indonesia đã thua Iraq và Nhật Bản với tỷ số 1-3, sau đó thắng Việt Nam với tỷ số 1-0. Indonesia giành quyền vào vòng 16 đội thông qua đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Mặc dù bị Úc loại ở vòng 16 đội, Shin Tae-yong vẫn lập kỷ lục giúp đội tuyển Indonesia lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp Asian Cup. Trước đó, Indonesia đã bị loại ở vòng bảng vào các năm 1996, 2000, 2004 và 2007.

Hơn nữa, Shin Tae-yong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội tuyển quốc gia Indonesia lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển quốc gia Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á ở vòng loại đó.

Ông Shin đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong sáu trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, thắng một, hòa hai và thua ba. PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) đã bất ngờ đưa ra quyết định thay thế Shin Tae-yong vào tháng 1 năm 2025.

Trong 5 năm huấn luyện đội tuyển Indonesia, ShinTae-yong đã dẫn dắt 57 trận chính thức, thắng 26, hòa 14 và thua 17. Ông đạt trung bình 1,61 điểm mỗi trận.