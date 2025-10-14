Ông Shin quay lại Indonesia thì phải bớt... tham lam 14/10/2025 13:03

(PLO)-Ông Shin quay lại Indonesia dẫn đội tuyển đá Asian Cup 2027 là điều có khả năng xảy ra, nhưng ông phải bớt... tham lam, ôm nhiều việc.

Bóng đá Indonesia đang rã rời sau chiến dịch nhập tịch tốn tiền của bất thành khi không thể hoàn thành giấc mơ giành tấm vé dự World Cup. Trong khi đó, cựu HLV của đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong vừa mất việc ở Ulsan Hyundai sau 2 tháng cầm quân.

Những ngày qua, fan Indonesia bày tỏ mong muốn ông Shin Tae-yong trở lại dẫn dắt tuyển Indonesia, thực ra câu chuyện này có vẻ như “đứng núi này trông núi nọ” vốn nó thuộc về bản tính của con người. Trong 5 năm tại vị, HLV Shin Tae-yong cũng chưa bao giờ có thời gian đẹp thực sự ở Indonesia. Chiến tích của ông là đưa đội tuyển Indonesia vào vòng 16 đội Asian Cup 2023, trong đó chỉ có một trận đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 từ chấm 11m, sau đó vào vòng 16 đội nhờ vé vớt rồi thua Úc 0-4. Ông cũng đưa U-23 Indonesia vào bán kết châu Á 2024 (cũng là vòng loại Olympic Paris).

Đội tuyển Indonesia thua Saudi Arabia 2-3, ông Shin quay lại Indonesia cũng thật khó giúp. Ảnh: AFC

Người đứng đầu LĐBĐ Indonesia tỉ phú Erick Thohir khi đó rất ủng hộ ông Shin, cùng với đó là việc HLV Shin Tae-yong quá tham lam. Ông muốn dẫn dắt rất nhiều đội tuyển ở Indonesia, từ sân chơi SEA Games, U-23 Đông Nam Á, đến U-23 châu Á, đến World Cup trẻ rồi đến vòng loại Asian Cup. Vị trí nào ông Shin cũng “phỗng tay trên” các đồng nghiệp Indonesia, nhất là HLV Indra Sjafri.

Về mối quan hệ, ông Shin là cấp dưới của HLV Indra Sjafri vì vị HLV này còn là giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Indonesia. Thời gian qua, ông Thohir đòi sa thải ông Sjafri nhằm đưa giám đốc kỹ thuật người Hà Lan về.

Những ngày này, báo chí Indonesia cho rằng, ông Shin được hậu thuẫn để quay lại dẫn dắt tuyển Indonesia. Họ chỉ ra ngày đội tuyển Indonesia thua Iraq 0-1, tan giấc mơ World Cup 2026, cũng là ngày HLV Shin Tae-yong bị lãnh đạo CLB Ulsan Hyundai sa thải vì thành tích yếu kém. Có điều nếu ông Shin quay lại Indonesia phải buông bỏ bớt, đừng tham lam.

...Rồi Indonesia thua luôn Iraq tan vỡ giấc mơ World Cup 2026, ông Shin quay lại liệu có giúp đội thắng những đội cực mạnh như Iraq? Ảnh: AFC

Hồi SEA Games 2019, HLV Sjafri dẫn U-22 Indonesia thể hiện rất tốt vào chung kết (thua Việt Nam), đến SEA Games 2022 tại Việt Nam, ông Shin lại giành ghế với vị giám đốc kỹ thuật Sjafri. Ông Shin dẫn dắt U-23 Indonesia bị thầy trò HLV Park Hang-seo của Việt Nam đánh bại 3-0.

Sau đó sang SEA Games 2023 tại Campuchia, ông Sjafri dẫn U-23 Indonesia vô địch rất ấn tượng khi lần lượt hạ gục U-23 Việt Nam ở bán kết và Thái Lan ở chung kết. Thế rồi vài tháng sau, ông Shin Tae-yong lại giành ghế của ông Sjafri dẫn đội U-23 Indonesia đá giải U-23 Đông Nam Á. Vào chung kết, Indonesia bị thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của Việt Nam đánh bại.

Trước đó khi Indonesia làm chủ nhà World Cup U-20, ông Shin Tae-yong cũng làm thuyền trưởng. Nhưng FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia vì fan nước này hăm dọa đội U-20 Israel (để ủng hộ Palestine). Vài tháng sau FIFA “bù” cho Indonesia bằng việc cho họ làm chủ nhà World Cup U-17. Ông Shin cũng muốn nhảy vào làm HLV trưởng, song ban chấp hành, các phòng ban chuyên môn của liên đoàn không đồng ý vì ông không đi sâu sát đội U-17 Indonesia làm sao dẫn quân đá World Cup U-17? Cuối cùng Indonesia để ông thầy đúng tuyến, đúng học trò là HLV Nova Arianto dẫn dắt.

Chưa hết, khi đội tuyển Indonesia giành quyền vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Trong cuộc họp, LĐBĐ Indonesia thống nhất là ông Shin tập trung vào chiếc vé World Cup 2026 với lực lượng mạnh nhất. Còn đội tuyển Indonesia với thành phần thiếu những gương mặt nhập tịch giỏi đá AFF Cup 2024 để HLV khác dẫn dắt.

Nhưng rồi ông Shin Tae-yong lại tham lam, dẫn dắt luôn đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2024. Kết quả là Indonesia thảm bại, trong đó hòa Lào 3-3 và thua Philippines 0-1 ngay trên sân nhà khiến đội bị loại ngay sau vòng bảng.

Sự tham lam của ông Shin như giọt nước tràn ly. Được tỉ phú, Chủ tịch Erick Thohir ủng hộ, ông Shin đã không tôn trọng các phòng ban, các nhà chuyên môn, Ban chấp hành.

Nếu ông Shin quay lại Indonesia phải biết tôn trọng đồng nghiệp, phòng ban, chuyên môn chứ không phải ghế nào cũng đòi ngồi. Ảnh: Bola

Thế là LĐBĐ Indonesia họp khẩn và sa thải ông Shin Tae-yong. Vậy nếu lần này ông Shin quay lại Indonesia phải biết tôn trọng đồng nghiệp Indonesia, tôn trọng phòng ban, ban chấp hành, chứ không phải thích nhảy đâu thì nhảy, thực ra cách thể hiện đó là thiếu chuyên nghiệp.