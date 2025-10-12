Ngôi sao nhập tịch của đội tuyển Indonesia Verdonk: "Đau quá" 12/10/2025 12:30

Tiền vệ nhập tịch Calvin Verdonk đã kìm nước mắt khi bình luận về việc đội tuyển Indonesia không thể giành quyền tham dự World Cup 2026. Ngôi sao đang thi đấu cho CLB Lille ở Ligue 1 cho biết thất bại này rất đau đớn.

Đội tuyển Indonesia đã buộc phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau khi để thua Iraq 0-1 ở lượt trận thứ 2 của bảng B, vòng loại thứ tư (vòng play-off) World Cup 2026 tại sân King Abdullah Sport City vào sáng Chủ Nhật (12-10).

Thất bại này đã hoàn toàn dập tắt cơ hội dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia. Indonesia chắc chắn sẽ xếp cuối bảng B, sau khi để thua 3-2 trước chủ nhà Saudi Arabia trong trận ra quân.

Ngôi sao của đội tuyển Indonesia Calvin Verdonk, hiện đang chơi cho Lille, dường như đã cố kìm nước mắt khi được truyền thông đề nghị chia sẻ bình luận tại khu vực hỗn hợp sau trận đấu. Anh im lặng một lúc trước khi bày tỏ cảm xúc.

Verdonk đau đớn vì đội tuyển Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026. ẢNH: BOLA

Hóa ra là không đủ

Theo Verdonk, đội tuyển Indonesia đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi.

"Tôi không biết phải nói gì. Chúng tôi đã cống hiến hết mình, nhưng chẳng có gì cả. Chúng tôi đã cống hiến hết mình trong hai trận đấu này, nhưng vẫn chưa đủ", Verdonk nói.

"Khi ra sân, tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi thực sự muốn ra sân trong trận đấu này và giúp đỡ đội bóng", Verdonk nói thêm.

Rất đau đớn

Verdonk đã phải ngồi ngoài và lên khán đài xem các đồng đội thi đấu trong trận thua Saudi Arabia do chấn thương ở chân. Tuy nhiên, anh đã bình phục và ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Iraq.

Verdonk cho biết các cầu thủ hiện đang tập trung vào việc tiếp tục sự nghiệp và chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Verdonk nói thất bại này thực sự rất đau đớn.

"Khi tôi ngồi trên khán đài đối đầu với Saudi Arabia, tôi đã nắm chặt tay. Tôi muốn được thi đấu, tôi muốn giúp đội bóng. Khi bạn không có mặt trong đội, bạn không thể giúp đội bóng được nữa", Verdonk nói.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để hồi phục và thi đấu với Iraq. Đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ đây chính là tiêu chuẩn mà chúng tôi cần mang ra sân trong tương lai. Giờ đây, mọi người sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, chúng tôi phải tập trung vào Asian Cup. Nhưng điều đó (Indonesia thất bại trong việc giành vé dự World Cup) thật sự rất đau đớn", Verdonk nói thêm.