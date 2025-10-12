Vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á: Đội tuyển Indonesia chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup 2026 12/10/2025 10:31

Sáng sớm 12-10, đội tuyển Indonesia đã bị Iraq đánh bại 1-0 và đại diện Đông Nam Á chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup 2026.

Hành trình đầy chông gai, thách thức và tốn nhiều công sức, tiền bạc, mong muốn đến World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đã chính thức khép lại.

Bàn thắng duy nhất của Zidan Iqbal ghi phút 76 đã khiến đội tuyển Indonesia thua trận thứ bảng B và ở vị trí chót bảng cũng không thể có được vị trí đá Play off tiếp với đội nhì bảng A.

Zidane Iqbal ghi bàn duy nhất trận cho Iraq, khiến giấc mơ World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia tan biến. Ảnh:AFC

Trận đầu đội tuyển Indonesia thua Saudi Arabia 2-3, trận sáng sớm ngày 12-10 đã thất thủ trước Iraq 1-0.

Như vậu bảng B này, đội tuyển Saudi Arabia và Iraq sẽ gặp nhau để đá chung kết bảng, đội thắng có tấm vé đi World Cup 2026 còn đội thua tức nhì bảng sẽ đá Play off với đội xếp nhì bảng A qua lượt đi và về vào tháng 11, đội thắng lại đi đá Play off liên khu vực...

Nhìn chung đội tuyển Indonesia có tiến bộ khi thể hiện hơn những gì mình có để chỉ thua những đội mạnh như Saudi Arabia và Iraq chỉ một bàn cách biệt.

Đội tuyển Indonesia thể hiện rất ấn tượng nhưng không thể thắng Iraq. Ảnh:AFC

Với đội hình nhiều tây trong đội như lâu nay, đội tuyển Indonesia nỗ lực tột độ, nhưng cũng không thể có kết quả tốt với hai đại diện Trung Đông và chấp nhận giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ.

Một trận đấu có đến 8 thẻ vàng được rút ra trong đó đội tuyển Indonesia có đến 6 thẻ, 2 thẻ còn lại của Iraq đều dành cho Zaid Tahseen, khi cầu thủ này bị thẻ vàng thứ hai cũng là lúc trận đấu kết thúc 90+9.

HLV Kluivert của đội tuyển Indonesia tung đội hình tây, trong có mỗi trung vệ Rizky Ridho. Ridho chơi cực tốt trong phòng ngự, dù có thể hình không phải là ấn tượng trước các cầu thủ Iraq cao to, nhưng trung vệ này chơi rất chắc.

Trong suốt thời gian trận đấu, đội tuyển Indonesia cũng tạo ra nhiều cơ hội nhưng những Calvin Verdonk, Kevin Diks, Thom Haye, Mauro Zijlstra không thể biến thành bàn thắng. Ngược lại Iraq cũng có những pha dứt điểm cầu môn và hãm thành khiến thủ môn Marteen Paes phải trổ tài trong đó có cú đánh đầu bật xà của Sherko Karim, kết thúc của Jala Hassan...

Nhìn chung đó là một trận đấu chất lượng thuộc hàng đỉnh của bóng đá châu Á.Iraq đánh bại cũng là điều không có bất ngờ.

Đội tuyển Indonesia với hai trận toàn thua, giấc mơ World Cup 2026 đã tan vỡ.

Ở bảng A,UAE xuất sắc đánh bại Oman 1-0. Lượt trận đầu Oman hòa Qatar 0-0.