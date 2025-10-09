Vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á: Cánh cửa World Cup 2026 đóng hơn một nửa với đội tuyển Indonesia 09/10/2025 10:17

(PLO)- Vòng chung kết World Cup 2026 có thể chỉ là giấc mơ với đội tuyển Indonesia khi thua ngược Saudi Arabia 2-3.

Rạng sáng ngày 9-10, đội tuyển Indonesia ra quân trận đầu bảng B vòng Play off World Cup 2026 và đã thua Saudi Arabia 2-3.

Giấc mơ World Cup 2026 với đội tuyển Indonesia cũng chưa khép lại trên lý thuyết, nhưng đối thủ phía trước đại diện Đông Nam Á là Iraq dự báo còn khó chơi hơn Saudi Arabia.

Vòng Play off World Cup 2026, đội tuyển Indonesia (đỏ) thất thủ 2-3 trước Saudi Arabia rạng sáng 9-10. Ảnh: AFC

Như vậy HLV Herve Renard đã đòi nợ sòng phẳng hồi giai đoạn khi ông quay lại tuyển Saudi Arabia thay thế HLV Roberto Mancini dẫn ngay quân đến Jakarta và thua 0-2. Nay chiến thắng này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, khi họ chiếm nhiều ưu thế giành tấm vé World Cup. Có lẽ việc tranh ngôi đầu bảng B chỉ là trận chung kết bảng của Saudi Arabia với Iraq.

Đội tuyển Indonesia thua 2-3, nhưng thực chất diễn tiến trên sân thì đó là cuộc rượt đuổi bở hơi tai của đại diện Đông Nam Á trước Saudi Arabia thuộc nhóm hàng đầu châu lục.

Kevin Diks mở bàn sớm cho đội tuyển Indonesia phút 11 nhưng thua ngược 2-3. Ảnh: AFC

Indonesia mở điểm trước ngay phút 11 do công của K. Diks. Tuy nhiên, sau đó “những con két xanh” ghi liền một lúc ba bàn thắng do công Saleh Abu Al Shamat ghi phút 17, Feras Brikan hoàn thành cú đúp vào các phút 32 và 62 giúp Saudi Arabia có một khoảng cách an toàn.

Nỗ lực tột độ đến phút 88 thì Kevin Diks hoàn thành cú đúp cho Indonesia rút ngắn 2-3, nhưng mọi cố gắng sau đó đều bất thành và chấp nhận trắng tay trận đầu.

Đội tuyển đến từ Đông Nam Á dường như thể hiện hơn những gì mình có với tinh thần chiến binh. Với một đội tuyển Indonesia hay có thói đá cộc cằn, nhưng với "đội hình Tây" chiếm đến 9/11 vị trí nên hầu như nó không còn lối đá nhuốm màu bạo lực. Thay vào đó, họ có một lối chơi trưởng thành, tử tế hơn nhưng rất chất lượng.

Phía bên kia, với nhiều lợi thế, trong đó có cả sự ăn ý do nhiều năm chơi cùng nhau, Saudi Arabia đã đánh bại Indonesia 3-2 tạo thuận lợi trong cuộc đua giành vé World Cup 2026.

Trong khi đó, Iraq “tọa sơn quan hổ đấu” nên sẽ nhìn ra thế mạnh và điểm yếu của Indonesia và Saudi Arabia trước khi ông thầy Úc đưa ra đấu pháp trước hai đối thủ này. Cùng với đó, Iraq có một lực lượng rất đồng đều.

Như vậy, sau trận thua Saudi Arabia, đội tuyển Indonesia sẽ phải thể hiện tinh thần cảm tử quân khi đối đầu với Iraq ở lượt trận thứ hai (lúc 2 giờ 30 ngày 12-10) cũng là lượt trận cuối bảng B. Hồi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2026 này, Indonesia từng thua Iraq 1-5 ở Basra và 0-3 ở Jakarta.

Lượt trận đầu bảng A, Oman đã kiên cường cầm hòa chủ nhà Qatar 0-0.

+Lượt trận thứ 2 bảng A và B (ngày 12-10): Bảng A: UAE- Oman (0 giờ 15); Bảng B: Indonesia- Iraq (2 giờ 30).