Toàn cảnh canh bạc quyết định của đội tuyển Indonesia 25/09/2025 11:50

(PLO)-Đội tuyển Indonesia đang có bước chuẩn bị "nước rút" cho vòng Play off World Cup 2026 với mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia đang trong giai đoạn nước rút để gần nửa tháng nữa bước vào canh bạc quyết định cuối cùng. Giấc mơ World Cup 2026 đã tiêu tốn nhiều tiền bạc của bóng đá Indonesia nhưng nó sẽ chỉ là giấc mơ hay thành hiện thực?

Kết thúc giai đoạn 3, đội tuyển Indonesia về thứ tư với 12 điểm. Vị trí thứ tư mỗi bảng trong số 3 bảng của giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 là vị trí cuối cùng đi đá Play off châu Á tranh vé đi World Cup 2026. Hai đội dẫn đầu 2 bảng ở vòng play-off sẽ có vé đi Bắc Mỹ dự World Cup.

HLV P. Kluivert của đội tuyển Indonesia từng "thất kinh hồn vía" khi lượt cuối giai đoạn 3 sang Nhật và bị "vả" 6-0. Ảnh:AFC

Hai đối thủ ở bảng B của đội tuyển Indonesia đều quen mặt. Hồi giai đoạn 2 thì họ đã thua Iraq rất đậm cả lượt đi và về. Riêng với Saudi Arabia, Indonesia có kết quả rất tốt (giai đoạn 3) khi hòa 1-1 (Saudi Arabia do HLV Roberto Mancini dẫn dắt lượt đi) và Indonesia thắng 2-0 ở lượt về tại Bung Karno (HLV Herve Renard dẫn dắt Saudi Arabia).

Đội tuyển Indonesia có kết quả rất ổn với Saudi Arabia, hòa 1-1 trên sân khách và thắng 2-0 ở Bung Karno lượt về. Ảnh:AFC

2 bảng ở vòng AFC Play off như sau:

Bảng A: Qatar, UAE, Oman (đá tập trung tại Qatar)

Bảng B: Saudi Arabia, Iraq, Indonesia (đá tập trung tại Saudi Arabia).

Mỗi bảng đá vòng tròn 1 lượt, tức mỗi đội đá hai trận, chọn đội nhất bảng có vé đi World Cup 2026, hai đội nhì của hai bảng đá Play off sân nhà và sân khách vào tháng 11, đội thắng chung cuộc đi đá Play off liên khu vực.

Thời gian chuẩn bị cho canh bạc cuối mang tính quyết định của đội tuyển Indonesia gặp nhiều sóng gió. Nhất là đợt tập trung đội tuyển hồi đầu tháng 9 này, tình hình xã hội Indonesia bất ổn dẫn đến “quân xanh” Kuwait rút lui không đá giao hữu, chỉ có mỗi Lebanon chịu đến đá.

HLV Patrick Kluivert đang tính những nước cờ làm sao để đội tuyển Indonesia trở thành nhất bảng B, tức có vé đi World Cup 2026 mà không phải sang giai đoạn 5, tức tranh Play off liên khu vực với độ khó rất cao.

Đội tuyển Indonesia lại là đội có thứ hạng FIFA thấp nhất bảng B sau Saudi Arabia và Iraq. Indonesia cũng là đội bóng ngoài khu vực duy nhất, trong khi 5 đội còn lại của hai bảng đấu đều là những đội bóng Trung Đông.

Cựu HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia cũng cảnh báo đồng nghiệp Patrick Kluivert về thời tiết và khí hậu rất nghiệt ngã ở Trung Đông, cụ thể là thời tiết sa mạc ở Saudi Arabia. Các tuyển thủ Indonesia lại hầu hết là cầu thủ nhập tịch quen khí hậu mát lạnh của châu Âu, đó là “đối thủ” không hề nhỏ với đội tuyển Indonesia.

Thời tiết nắng nóng, oi bức cả ngày làm thể lực cầu thủ xuống rất nhanh nếu không kịp thích nghi. Trong khi đó cả năm đội còn lại đã quen với thời tiết, khí hậu này vì họ là những quốc gia Trung Đông.

Đoàn tiền trạm của đội tuyển Indonesia cũng đã đi Saudi Arabia tìm khách sạn, nơi ăn, chốn ở cho canh bạc cuối cùng của đội tuyển Indonesia.

Lịch thi đấu vòng Play off châu Á tranh vé đi World Cup 2026:

+ Ngày 8-10, bảng A: Oman - Qatar (22 giờ, sân Jassim Bin Ahmad, Qatar)

+ Ngày 9-10, bảng B: Saudi Arabia - Indonesia (0 giờ 15, sân King Abdullah Sport City, Saudi Arabia).

+ Ngày 12-10, bảng A: UAE - Oman (0 giờ 15, sân Jassim Bin Ahmad, Qatar).

+ Ngày 12-10, bảng B:Iraq - Indonesia (2 giờ 30, sân King Abdullah Sport City)

+ Ngày 15-10,bảng A: Qatar - UAE (0 giờ 15, sân Jassim Bin Ahmad)

+ Ngày 15-10,bảng B: Saudi Arabia - Iraq (2 giờ 30, sân King Abdullah Sport City).

Như vậy, đội tuyển Indonesia gặp bất lợi về số ngày nghỉ khi bốn ngày đội tuyển Indonesia phải đá hai trận.