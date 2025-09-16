Có phải ai cũng muốn phá đội tuyển Indonesia đoạt vé dự World Cup 2026? 16/09/2025 18:01

(PLO)-Cách nhìn của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir thì ai cũng muốn phá, ngăn cản đội tuyển Indonesia đoạt vé dự World Cup 2026.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir suy nghĩ và phát biểu với báo chí cứ như thể là cả thế giới này đều muốn phá đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết cho canh bạc cuối giành tấm vé dự World Cup 2026.

Tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nhìn đâu cũng thấy người "phá" đội tuyển Indonesia. Ảnh:Bola

Đội tuyển Indonesia ở bảng B cùng Saudi Arabia và Iraq ở vòng Play off World Cup 2026. Trận đầu tiên, đội tuyển Indonesia chạm trán ngay chủ nhà Saudi Arabia vào tối ngày 8-10. Tuy nhiên cách nhìn nhận và phát biểu với báo chí Indonesia của tỉ phú Thohir thì cứ như là cả thế giới đang chống lại, ngăn cản, ghen tị với đội tuyển Indonesia vậy.

Hồi đầu tháng 9, Indonesia xảy ra bất ổn khiến tuyển Kuwait gửi thư xin lỗi rút lui khỏi trận giao hữu với tuyển Indonesia vào ngày 5-9.

Thế là Chủ tịch Erick Thohir nói rằng có thế lực đứng sau phá đội tuyển Indonesia rồi Kuwait bất ngờ rút lui để Indonesia không có “quân xanh” tập. Indonesia lên kế hoạch đá giao hữu với hai đối thủ Trung Đông là Kuwait và Lebanon, nhưng Kuwait rút lui vì lý do trên.

Đội tuyển Indonesia trong trận đánh bại Trung Quốc 1-0 ở lượt về tại Bung Karno. Ảnh:Bola

Bây giờ, theo tin hành lang thì AFC sẽ cử trọng tài người Kuwait bắt chính trận Saudi Arabia - Indonesia (ngày 8-10). Dù chưa có thông tin chính thức nhưng tỉ phú Erick Thohir phát biểu với báo chí rằng ông đã gửi thư đến AFC yêu cầu đổi trọng tài chính thuộc "khu vực trung lập” chẳng hạn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc hay thậm chí trọng tài châu Âu, tuyệt đối không chỉ định trọng tài Trung Đông. Đó cũng là một đề xuất hợp lý. Song đây cũng chỉ dừng lại ở đề xuất trên tinh thần thiện chí và xây dựng, vì thực ra tuyển Indonesia vẫn là đội yếu nhất của bảng B vòng Play off World Cup 2026 so với Saudi Arabia và Iraq.

Chưa dừng lại, tỉ phú Erick Thohir cũng không chịu khách sạn mà phía Saudi Arabia sắp xếp cho đội tuyển Indonesia. Ông Erick Thohir đã cử đoàn tiền trạm đến Jeddah của Saudi Arabia để tự chọn khách sạn cho đội tuyển Indonesia.

Vòng loại World Cup 2026, giai đoạn 3, đội tuyển Indonesia có kết quả rất tốt trước Saudi Arabia. Trận lượt đi, họ cầm hòa Saudi Arabia 1-1 lượt đi (khi đó Saudi Arabia do HLV Roberto Mancini dẫn dắt). Lượt về tại Bung Karno là trận đầu tiên HLV Herve Renard quay lại dẫn dắt Saudi Arabia khi Mancini đã bị cho thôi việc, Indonesia bất ngờ đánh bại Saudi Arabia 2-0 nhờ cú đúp của người hùng Marselino Ferdinan.

Vòng play off World Cup 2026 khu vực châu Á có sáu đội gồm Indonesia, Iraq, Saudi Arabia (bảng B), Qatar, UAE và Oman (bảng A, đá tại Qatar). Mỗi bảng đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất mỗi bảng dự World Cup 2026, hai đội nhì đá Play off lượt đi và về, đội thắng chung cuộc sẽ tiếp tục đi đá Play off liên khu vực tranh vé dự World Cup 2026.