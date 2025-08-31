HLV Patrick Kluivert ký hợp đồng trọn đời với đội tuyển Indonesia nếu... 31/08/2025 22:22

(PLO)-Vị giám đốc kỹ thuật của một CLB và Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia đưa ra điều kiện cho HLV Patrick Kluivert.

Giám đốc kỹ thuật CLB Semen Padang, ông Andre Rosiade, đã nhắc lại yêu cầu của mình với HLV Patrick Kluivert đội tuyển Indonesia. Ông kêu gọi chiến lược gia Hà Lan từ chức nếu đội tuyển Indonesia không giành được vé dự World Cup 2026.

Mặt khác, ông Andre sẽ ủng hộ Chủ tịch PSSI Erick Thohir nếu ông muốn gia hạn hợp đồng với Kluivert với điều kiện đội tuyển Indonesia phải dự World Cup 2026.

Giám đốc kỹ thuật Andre Rosiade nói: "Tôi chỉ có một lời nhắn gửi đến HLV Patrick Kluivert. Nếu anh thất bại, tôi khuyên anh nên từ chức trước khi bị liên đoàn sa thải", Andre nói.

Ngày 17-8, HLV Patrick Kluivert đến Đại sứ Quán Indonesia ở Hague, Hà Lan dự lễ Kỷ niệm 80 độc lập Indonesia. Ảnh: Bola

Đội tuyển quốc gia Indonesia vẫn còn cơ hội lớn để giành một suất tham dự World Cup 2026, bao gồm cả vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 10 năm 2025.

Được xếp vào bảng B cùng với chủ nhà Saudi Arabia và ứng cử viên sáng giá Iraq, đội tuyển quốc gia Indonesia phải đứng đầu bảng nếu muốn giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Nếu giành ngôi á quân , đội tuyển Indonesia sẽ tham dự vòng 5, tức vòng Play off liên khu vực World Cup 2026 khu vực Châu Á. Nếu xếp cuối bảng, đội tuyển Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup 2026.

Giám đốc kỹ thuật Andre Rosiade nói thêm: "Đúng vậy, ở vòng 4, nếu Đội tuyển quốc gia Indonesia thất bại, HLV Patrick Kluivert, nếu ông ta còn biết xấu hổ, nên từ chức".

Kluivert đã tiếp quản đội tuyển quốc gia Indonesia vào đầu năm nay, thay thế Shin Tae-yong, người đã bị Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải. Vị huấn luyện viên 49 tuổi này có hợp đồng với đội tuyển Indonesia hai năm.

"Nếu ông ấy dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia thành công tại World Cup 2026, ông Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia sẽ quyết định trao cho ông ấy bản hợp đồng có thời hạn 10 năm hay trọn đời. Tùy ông ấy quyết định. Tôi ủng hộ ông ấy", vị giám đốc kỹ thuật nói thêm, "Tuy nhiên, nếu đội tuyển quốc gia Indonesia không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026, tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ sa thải họ nếu có thể".

Điều ngạc nhiên, giám đốc kỹ thuật Andre Rosiade cũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Indonesia.