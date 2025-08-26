Đội tuyển Indonesia bị gây sốc trước thềm vòng loại World Cup 26/08/2025 12:35

(PLO)- Trong khi người hâm mộ đội tuyển Indonesia đang háo hức chờ đợi những trận đấu thử lửa trong loạt FIFA Days tháng 9, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) lại phải đối mặt với một cú sốc bất ngờ: đối thủ Kuwait đột ngột hủy giao hữu đã được chốt lịch từ lâu.

Sự việc đội khách Kuwait hủy đá giao hữu đã khiến PSSI rơi vào thế bị động và còn gây xáo trộn nghiêm trọng cho kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Indonesia trước vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo kế hoạch ban đầu, Indonesia sẽ tiếp đón Kuwait ngày 5-9 và Lebanon ngày 8-9 tại Surabaya.

Đội tuyển Indonesia chỉ còn 1 trận đá tập

Kuwait và Lebanon là hai đối thủ được lựa chọn kỹ lưỡng, bởi PSSI muốn mô phỏng lối chơi của Saudi Arabia và Iraq, những đội sẽ cùng bảng với đội tuyển Indonesia ở vòng loại tháng 10. Vé đã được bán ra, truyền thông cũng đồng loạt đưa tin, nhưng chỉ ít ngày trước giờ G, Kuwait bất ngờ rút lui mà không đưa ra lý do thuyết phục.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir tỏ rõ sự thất vọng khi đội tuyển Indonesia bị gây sốc. Ông cho biết đã gửi công văn phản đối tới Liên đoàn bóng đá Kuwait, đồng thời báo cáo sự việc lên AFC để làm rõ.

Kuwait bất ngờ hủy trận giao hữu khiến đội tuyển Indonesia hụt hẫng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Ảnh: CCT.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ đây có thể là hành vi phá hoại, vì tổ chức được một trận giao hữu chất lượng là chuyện không hề dễ. Nhưng sau đó, chúng tôi cũng được biết Kuwait còn rút lui khỏi nhiều giải đấu khác, có lẽ họ gặp rắc rối nội bộ. Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng rõ ràng chúng tôi bị đặt vào thế khó”, ông Erick chia sẻ tại Jakarta ngày 25-8, trong sự kiện ra mắt Giám đốc kỹ thuật mới Alexander Zweis.

Với quyết định bất ngờ này, đội tuyển Indonesia gần như không còn cơ hội tìm kiếm đối thủ thay thế xứng tầm, bởi quỹ thời gian quá gấp. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Patrick Kluivert chỉ còn lại duy nhất trận gặp Lebanon để thử nghiệm chiến thuật trước khi bước vào những cuộc chiến khốc liệt ở vòng loại World Cup. Báo chí Indonesia nhận định, đây là một tổn thất lớn, bởi Kuwait vốn được xem là “quân xanh” lý tưởng để Indonesia làm quen với phong cách thi đấu của các đội Tây Á.

Đẩy mạnh chiến dịch nhập tịch

Trong lúc kế hoạch giao hữu bị xáo trộn, PSSI lại đẩy nhanh một kế hoạch khác: nhập tịch cầu thủ. Chủ tịch Erick Thohir xác nhận, ngay trong tuần này, hai tài năng trẻ người Hà Lan gốc Indonesia là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra sẽ hoàn tất thủ tục quốc tịch.

Bóng đá Indonesia không ngừng nhập tịch cầu thủ ở nước ngoài. Ảnh: CCT.

Miliano mới 20 tuổi, còn Mauro 21 tuổi, đều được đào tạo bài bản tại các CLB Hà Lan, nơi bóng đá trẻ có hệ thống huấn luyện hàng đầu châu Âu. Việc thuyết phục được họ từ bỏ cơ hội khoác áo các đội trẻ Hà Lan để về phục vụ cho “Garuda” được xem là một thắng lợi lớn về chiến lược nhân sự. PSSI muốn kịp hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn trước tháng 9, để cả hai có thể được HLV Kluivert thử lửa ngay trong loạt trận giao hữu.

Đây cũng là sự bổ sung kịp thời khi tiền đạo số một của đội tuyển Indonesia, Ole Romeny, không thể góp mặt ở vòng loại World Cup vì chấn thương. Nếu hòa nhập nhanh, Jonathans và Zijlstra sẽ giúp đội tuyển giảm bớt gánh nặng hàng công, nơi Indonesia đang thiếu những tiền đạo có khả năng tạo đột biến trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Sự kiện này cũng phản ánh rõ chiến lược lâu dài của PSSI: tập trung khai thác nguồn cầu thủ kiều bào tại châu Âu để nâng cấp đội hình. Erick Thohir từng nhiều lần nhấn mạnh rằng, Indonesia muốn duy trì bản sắc nội địa nhưng cũng cần thêm “chất thép” từ những tài năng trưởng thành ở môi trường bóng đá phát triển.

Thiệt thòi cho đội tuyển Indonesia khi kế hoạch bị dang dở. Ảnh: CCT.

Cần biết chính sách nhập tịch đã giúp Indonesia thu về nhiều thành quả trong những năm qua, khi hàng loạt cầu thủ như Jordi Amat, Sandy Walsh hay Ivar Jenner đều nhanh chóng trở thành trụ cột. Đặt trong bối cảnh hiện tại, việc mất đi một trận giao hữu quan trọng càng làm cho kế hoạch nhân sự mới trở nên cấp thiết hơn. Không có Kuwait, thầy trò Kluivert sẽ phải tận dụng triệt để 90 phút với Lebanon để thử nghiệm những mảnh ghép mới. Đó cũng sẽ là dịp để Miliano Jonathans hay Mauro Zijlstra, nếu kịp hoàn tất giấy tờ, ra mắt người hâm mộ Indonesia trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Từ góc nhìn rộng hơn, vụ việc Kuwait rút lui cho thấy sự mong manh trong công tác tổ chức giao hữu quốc tế, đặc biệt ở châu Á, nơi các đội tuyển thường thay đổi lịch trình vào phút chót. Với Indonesia, đây là lời cảnh tỉnh về việc cần có nhiều phương án dự phòng hơn để không bị động trước các tình huống bất ngờ. Đồng thời, sự kiện này cũng đặt AFC vào thế phải giải thích, bởi một thành viên của họ hủy trận đấu mà không có lý do rõ ràng, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội khác.

Tháng 10 tới, đội tuyển Indonesia sẽ đối mặt với Saudi Arabia và Iraq trong những trận cầu quyết định. Thất bại trong việc giữ trận giao hữu với Kuwait chắc chắn là tổn thất, nhưng cũng có thể trở thành động lực để toàn đội tập trung hơn vào mục tiêu lớn. Và nếu các cầu thủ nhập tịch mới tỏa sáng, Garuda hoàn toàn có thể biến nghịch cảnh thành bàn đạp, tạo nên bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026.