“Giải mã” bức ảnh Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc gặp với FIFA 25/08/2025 14:43

Ngày 23-8 vừa qua, Tổng thống Trump của Mỹ có cuộc gặp với đại diện LĐBĐ thế giới(FIFA), trong đó có Chủ tịch FIFA Infantino để ấn định ngày bốc thăm các bảng đấu World Cup 2026 (ngày 5-12- 2025).

Tại cuộc trao đổi này, Tổng thống Mỹ Trump đưa ra tấm hình ông và Tổng thống Nga Putin tại sân bay Anchorage ở Alaska.

Tổng thống Trump chia sẻ, trong cuộc gặp tại Alaska, ông đã mời Tổng thống Nga Putin năm tới sang thăm Mỹ nhân World Cup 2026 và ông đang đợi người đồng cấp tại World Cup 2026.

Hình trích clip dài 17 giây,Tổng thống D.Trump đưa tấm hình ông với người đồng cấp Nga tại cuộc gặp với FIFA ngày 23-8 tại Nhà Trắng. Nguồn clip: Sovietsky Sport.

Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ rằng, ông Vladimir Putin có thể đến Mỹ, chuyện ông ấy đến Mỹ hay không nó phụ thuộc vào những diễn tiến gần đây giữa Nga và Mỹ. Ông ấy cũng có thể đến và cũng có thể không đến. Có rất nhiều sự kiện mà ông ấy có thể đến Mỹ”.

Trong khi đó, tờ Sovietsky Sport của Nga, bình luận Tổng thống Putin sẽ không đến Mỹ nhân World Cup 2026 vì đội tuyển Nga không thể góp mặt (không được dự vòng loại tại khu vực châu Âu đã khởi tranh).

Thực ra cách nói của Tổng thống Trump như là cách “dọn đường” cho việc thể thao Nga nói chung và bóng đá Nga nói riêng quay lại tham gia các giải quốc tế, trong đó có Olympic Los Angeles 2028 mà nhiệm kỳ này của Tổng thống Trump vẫn còn hiệu lực.

Tổng thống Trump vốn là một tỉ phú chuyên về các ngành nghề giải trí trước khi bước vào chính trường. Vì thế, ông thừa hiểu, mỗi giải thể thao lớn, đại hội thể thao lớn có những cường quốc thể thao luôn mang lại sự hấp dẫn vượt trội.

Việc Tổng thống Trump cầm tấm hình và kể về câu chuyện ông trao đổi với Tổng thống Putin như sự gợi ý mở đường để thể thao Nga quay lại sân chơi quốc tế, ít ra là tại Olympic 2028 diễn ra ở Los Angeles rất cần một thế lực thể thao mạnh cho đại hội thêm kịch tính và hấp dẫn.