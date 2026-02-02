MU thắng Fulham từ sai lầm kinh khủng của trọng tài 02/02/2026 10:33

Trọng tài John Brooks đã trở thành mục tiêu chỉ trích của HLV Fulham Marco Silva, sau khi đội bóng của ông để thua Manchester United với tỷ số 3-2 ở vòng 24 Premier League trên sân khách Old Trafford. HLV Marco Silva của Fulham chỉ trích sai lầm kinh khủng của trọng tài trong bàn mở tỉ số của "quỷ đỏ" thành Manchester.

HLV Marco Silva đã vô cùng tức giận với các trọng tài sau khi đội Fulham của ông để thua MU một cách đầy kịch tính vào những phút cuối. Benjamin Sesko đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ 90+4 cho MU sau khi Fulham đã lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 từ tỷ số 2-0 trong một trận đấu vô cùng hấp dẫn đến phút cuối tại Old Trafford ở vòng 24 Premier League.

Các bàn thắng của Casemiro và Matheus Cunha đã giúp MU dẫn trước 2-0 và có lợi thế lớn trước khi đội bóng của HLV Silva vùng lên. Raul Jimenez ghi bàn từ chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Harry Maguire rút ngắn tỉ số còn 1-2, trước khi Kevin tung cú sút cong tuyệt đẹp vào góc cao khung thành để gỡ hòa 2-2 cho Fulham ở phút 90+1.

Tuy nhiên, MU lập tức phản công, Bruno Fernandes chuyền bóng cho Sesko ghi bàn quyết định bằng một pha xoay người điểm trong vòng cấm. Bàn thắng này giúp MU tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick và tiếp tục giữ vị trí Top 4 Premier League, nhưng lại khiến HLV Silva vô cùng tức giận.

Trọng tài không cho MU hưởng 11m sau khi xem lại VAR nhưng lại trao quả đá phạt giúp MU mở tỉ số 1-0 ngay sau đó. ẢNH: MATT MCNULTY

Bàn thắng mở tỷ số của MU đến từ một quả đá phạt được trọng tài cho hưởng sau khi tham khảo VAR. Ban đầu, trọng tài John Brooks đã cho MU hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Jorge Cuenca với Cunha trong vòng cấm.

Nhưng VAR đã chiếu lại pha bóng và cho thấy Cuenca đã chạm bóng trước. Tuy nhiên, sau khi hủy bỏ quả phạt đền, trọng tài Brooks lại cho MU hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm vì Cuenca đã kéo áo Cunha. Từ tình huống này, Bruno Fernandes tạt bóng vào và Casemiro đánh đầu mạnh mẽ vượt qua Bernd Leno để mở tỷ số. HLV Silva cũng nhận thẻ vàng vì phản đối trọng tài.

"Câu chuyện của trận đấu bắt đầu bằng một quyết định tồi tệ kinh khủng của trọng tài John Brooks với quả phạt mà ông ấy thổi", HLV Marco Silva của Fulham bức xúc nói với Sky Sports, "Một quyết định tồi tệ ngay từ khoảnh khắc đó, một sai lầm lớn. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy tất cả người hâm mộ Premier League, các HLV và cầu thủ chúng tôi đều cảm thấy như vậy. Chúng ta phải biến tất cả sự thất vọng này thành động lực để giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Ông Silva nói thêm: "Quả phạt đền được thổi sau pha phạm lỗi. Sau đó, vì quyết định quá tệ, họ đã tìm ra một lỗi khác. Tôi hiểu các cầu thủ của mình, tôi hiểu người hâm mộ của chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn trọng những người có trách nhiệm. Tôi biết lý do tại sao quả phạt đó được trao. VAR đã đi theo một hướng hoàn toàn khác để tìm kiếm một quả đá phạt, điều đó không phải là lý do để cho quả phạt đền”.

Khi được hỏi liệu ông đã nói chuyện với trọng tài Brooks chưa, HLV Marco Silva trả lời: "Tôi không muốn nhận thêm thẻ vì tôi muốn ở trên đường biên. Tôi không muốn nói chuyện thêm nữa".

HLV Marco Silva cho rằng nhờ sai lầm kinh khủng của trọng tài mà MU có bàn mở điểm. ẢNH: AFP

VAR tiếp tục can thiệp vào trận đấu, khi trọng tài Brooks đã quyết định không công nhận bàn thắng của Cuenca trong hiệp hai. Hậu vệ của Fulham ghi bàn sau hai cú sút chạm người đổi hướng, nhưng Samuel Chukwueze lại bị xác định là việt vị trong gang tấc.

Tuy nhiên, có một quyết định có lợi cho Fulham, khi Jimenez được hưởng quả phạt đền sau khi Maguire phạm lỗi với anh trong lúc cố gắng cản phá cú sút trong vòng cấm. Pha dứt điểm lạnh lùng từ chấm phạt đền đã giúp đội khách rút ngắn tỷ số 1-2, nhưng cuối cùng cũng không mang lại nhiều ý nghĩa.