Sức sống mới của bóng đá Việt Nam từ làn gió ngoại 26/08/2025 12:10

(PLO)- Ngay trong những vòng đầu tiên của mùa giải V-League 2025-2026, bức tranh bóng đá Việt Nam đã trở nên sôi động với nhiều gam màu mới lạ, đặc biệt là sự xuất hiện của đông đảo cầu thủ gốc Việt ở nước ngoài cùng các ngoại binh chất lượng.

V-League ngày càng có nhiều ngoại binh đắt giá và chất lượng, đồng thời có gần 20 cầu thủ gốc Việt cùng lúc xuất hiện trong danh sách đăng ký của các CLB. Đây là con số kỷ lục, cho thấy làn sóng cầu thủ hồi hương mạnh mẽ chưa từng có của bóng đá Việt Nam.

Làn gió Việt kiều thổi vào V-League

Sự hiện diện của các cầu thủ Việt kiều mở ra kỳ vọng thay đổi chất lượng chuyên môn cho giải đấu. Thực tế, từ nhiều năm nay, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến thành công của những cái tên như Mạc Hồng Quân, thủ thành Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang hay Cao Pendant Quang Vinh. Họ tạo dựng sự nghiệp ở V-League và lên tuyển quốc gia bằng chính tài năng của mình.

Thành công của các cầu thủ này đã góp phần thúc đẩy ngày càng nhiều cầu thủ có gốc gác Việt tìm đường về nước chơi bóng đá. Hơn nữa, điều lệ mới của giải đấu cho phép mở rộng cơ hội cho cầu thủ Việt kiều, đã tạo ra một làn sóng nhập cuộc mạnh mẽ.

Sự gia nhập của cầu thủ Việt kiều và ngoại binh chất lượng đã tạo nhiều động lực cạnh tranh cho đồng nghiệp nội. Ảnh: CCT.

Những bản lý lịch ấn tượng được nhắc đến nhiều nhất gồm Brandon Ly, trưởng thành từ lò đào tạo Burnley (Anh), Chung Nguyen Do, từng ăn tập tại Slavia Sofia (Bulgaria), hay Vadim Nguyễn, sản phẩm của học viện bóng đá FK Rostov (Nga). Đây đều là những nền bóng đá có truyền thống, nơi cầu thủ được rèn luyện với tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, hứa hẹn bổ sung cho V-League cả sức mạnh thể chất lẫn tư duy chiến thuật hiện đại.

HLV Kim Sang-sik có nhiều sự chọn lựa

Trong bức tranh bóng đá Việt Nam mới mẻ ấy, người hưởng lợi nhiều nhất chính là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik. Đang trong quá trình sàng lọc lực lượng, ông Kim có cơ hội quan sát và lựa chọn từ một kho nhân sự đa dạng hơn bao giờ hết. Với triết lý chú trọng kỷ luật, pressing và tốc độ, nhà cầm quân Hàn Quốc hiểu rằng các cầu thủ Việt kiều, nếu hòa nhập tốt với văn hóa và môi trường sống tại Việt Nam, có thể trở thành những mắt xích lý tưởng để nâng tầm đội tuyển.

Dĩ nhiên, làn sóng cầu thủ ở nước ngoài sẽ gặp một số khó khăn về khác biệt khí hậu, rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Không phải ai trở về cũng có thể ngay lập tức thành công, nhất là trong môi trường V-League vốn khốc liệt, đòi hỏi sự thích nghi nhanh. Nhưng ít nhất, việc có thêm nguồn lựa chọn đã giúp HLV Kim Sang-sik rộng cửa hơn trong việc làm mới đội hình, tránh tình trạng khan hiếm nhân sự chất lượng ở một số vị trí trọng yếu.

Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển mạnh hơn khi các CLB có nhiều sự lựa chọn lực lượng tinh túy. Ảnh: CCT.

Sức bật từ thế hệ trẻ trong nước

Nếu những Việt kiều mang đến sự tò mò và kỳ vọng, thì lực lượng cầu thủ trẻ nội địa lại tạo ra cảm hứng rất riêng cho bóng đá Việt Nam. Các HLV tại sân chơi V-League đã mạnh dạn trao cơ hội, và nhiều gương mặt trẻ ngay lập tức chứng minh giá trị. Điển hình như thủ môn Trần Trung Kiên cùng trung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt, những người đã góp công lớn giúp HA Gia Lai cầm chân Hà Nội FC.

Ở Vinh, chiến thắng bất ngờ của SL Nghệ An trước đương kim vô địch Nam Định mang đậm dấu ấn tuổi trẻ. Những cái tên như Cao Văn Bình, Lê Đình Long Vũ, Phan Văn Thành, Nguyễn Quang Vinh, Trần Nam Hải hay Hồ Văn Cường đã cùng nhau tạo nên màn trình diễn giàu sức sống.

Trong khi đó, các trụ cột U-23 quốc gia như Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc hay Thanh Nhàn cũng thi đấu nổi bật trong màu áo PVF-CAND. Sự trỗi dậy của thế hệ trẻ đang tạo ra những sự cạnh tranh lành mạnh với các đàn anh, cũng là cơ sở quan trọng để đội tuyển quốc gia duy trì tính liên tục về lực lượng. Đây là điều mà HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ theo dõi sát sao, bởi ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lớp kế cận.

Cầu thủ trẻ của SL Nghệ An và PVF-CAND sẽ sớm trưởng thành khi có nhiều cơ hội cọ xát ở V-League. Ảnh: CCT.

Bên cạnh sự nổi bật của Việt kiều và cầu thủ trẻ, các tuyển thủ quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Triệu hay Đức Chiến,... vẫn giữ được phong độ ổn định. Đây chính là bộ khung đảm bảo tính kế thừa, giúp đội tuyển quốc gia duy trì bản lĩnh trong các giải đấu lớn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của nhóm cầu thủ này với sức trẻ của thế hệ mới, nếu được dung hòa tốt, có thể trở thành công thức thành công cho tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Không khó để nhận ra chất lượng của giải V-League chính là nền tảng cho sự phát triển của đội tuyển. Một giải đấu khốc liệt, nơi cầu thủ phải cạnh tranh từng suất đá chính, chắc chắn sẽ buộc họ nâng tầm bản thân. Từ kỹ thuật, thể lực đến tư duy chiến thuật, tất cả đều được mài giũa khi đặt trong môi trường có nhiều ngoại binh chất lượng và cầu thủ Việt kiều giàu thể hình, thể lực.

Sự cạnh tranh ấy tạo ra động lực kép cho bóng đá Việt Nam: cầu thủ nội buộc phải cải thiện để giữ chỗ, trong khi các cầu thủ mới, cả Việt kiều lẫn ngoại binh, phải nỗ lực để hòa nhập. Đây là vòng xoáy tích cực, và ở cuối đường, đội tuyển quốc gia chính là nơi hưởng lợi nhiều nhất.