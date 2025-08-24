Tổng hợp vòng 2 V-League 2025-2026 CA. Hà Nội thắng Becamex TP.HCM với kịch bản giống trận gặp Pathum ở hiệp 1 24/08/2025 20:55

Trận đấu muộn vòng 2 V-League 2025- 2026 giữa CA Hà Nội và Becamex TP.HCM vừa kết thúc. Hiệp 1 giống như kịch bản CA. Hà Nội làm khách trước Pathum Thani ở lượt trận đầu tiên bảng A Cúp C1 Đông Nam Á.

Alan Grafite cũng ghi bàn sớm cho đội khách CA. Hà Nội, rồi cuối hiệp 1 cầu thủ chủ nhà nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân. Nếu như tối 20-8, tiền đạo Matheus của Pathum Utd bị đuổi phút 43 thì tối 24-8, trên sân Bình Dương, Trung Hiếu của Becamex TP.HCM bị đuổi phút 41.

Alan ở điểm sớm cho CA. Hà Nội ở Bình Dương, nó giống hệt kịch bản ở Pathum Thani. Ảnh:VPF

Tuy nhiên CA. Hà Nội lần này đã khác. Bốn ngày trước tại Pathum Thani trong thế dẫn bàn, tạo cơ hội nhiều cùng cùng ưu thế hơn người, nhưng CA. Hà Nội thua ngược Pathum 1-2 bởi cú đúp của Chanathip.

Bây giờ, CA. Hà Nội đã rút kinh nghiệm. Sau khi Alan mở điểm sớm ở phút thứ 4 cho CA Hà Nội thì đội chủ nhà Becamex TP.HCM bị mất người. Đội khách gia tăng áp lực ở hiệp 2, lần lượt Quang và Leo Artur ghi thêm hai bàn nữa vào các phút 62 và 71.

CA. Hà Nội có trận hòa HA. Gia Lai tại Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Thua người và bị dẫn quá sâu, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức hoàn toàn bế tắc không thể tìm đường vào lưới CA. Hà Nội. Trên sân nhà, Becamex TP.HCM đã thua một trận "sấp mặt" với tỉ số 0-3 trước CA Hà Nội.

Vòng đấu thứ 2 chứng kiến tân binh Ninh Bình có chiến thắng thứ hai, lần này họ đánh bại Thanh Hóa 4-0. Tân binh Ninh Bình đang khởi đi rất sắc nét và dường như đội bóng này đang phát đi thông điệp mình là ứng viên vô địch chăng?

Bảng xếp hạng V-League sau 2 lượt trận.

CA TP.HCM của HLV Huỳnh Đức sau trận thắng Hà Nội FC 2-1, sang lượt trận thứ 2 ra Hà Nội đã thua TC.Viettel 0-3. Trên sân nhà, SHB Đà Nẵng đã để đội khách HL. Hà Tĩnh đánh bại 1-0. Bất ngờ ở vòng này khi TX. Nam Định đến Vinh làm khách và thua 1-2. Một trận đấu mà nhà vô địch V-League thể hiện chưa xứng tầm hoặc chưa đúng những gì mình có.

Ninh Bình khởi đi rất ấn tượng với 2 chiến thắng. Ảnh: VPF

Cũng lượt trận thứ 2, Hải Phòng đánh bại tân binh “bị bắt cóc bỏ dĩa” thay thế Quảng Nam chơi V-League là PVF. CA 3-1.

Hà Nội FC sau khi thua CA. TP.HCM về sân nhà Hàng Đẫy tiếp HA. Gia Lai và cũng chưa thể tìm được chiến thắng qua trận hòa 1-1.