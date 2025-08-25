Những con số đáng sợ của MU dưới thời HLV Ruben Amorim 25/08/2025 17:13

(PLO)- Sau trận hòa 1-1 với chủ nhà Fulham tại Craven Cottage, áp lực tiếp tục đè nặng lên HLV Ruben Amorim, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đang trải qua quãng thời gian khó khăn cùng Manchester United.

Kết quả đáng thất vọng ở vòng thứ 2 khiến “Quỷ đỏ” hụt hơi trong cuộc đua Ngoại hạng Anh và kéo theo những thống kê ảm đạm phơi bày vấn đề sâu xa trong triều đại HLV Ruben Amorim tại Old Trafford. Theo dữ liệu của Opta, tỷ lệ chiến thắng của MU dưới thời ông chỉ đạt 24,1%, với 7 trận thắng sau 29 lần ra quân. Đây là con số đáng báo động so với những kỳ vọng dành cho Amorim.

Nhìn lại từ tháng 4 đến nay, Man United chỉ kiếm được 6 điểm ở Premier League, ít nhất trong số tất cả các CLB góp mặt trong giải đấu. Thậm chí Leicester City, đội đã xuống hạng và hiện chơi tại Championship, còn giành nhiều hơn MU tới 8 điểm trong cùng giai đoạn. Đây là con số cho thấy phong độ sa sút của một tập thể vốn từng là biểu tượng của sự thống trị dưới thời Sir Alex Ferguson.

Càng đáng lo hơn, MU hiện trải qua chuỗi 29 trận không ghi bàn trong hiệp một, thống kê chỉ có Genoa tại Serie A là làm tệ hơn trên bình diện châu Âu. Điều này phản ánh sự bế tắc trong khả năng nhập cuộc, khi đội bóng của HLV Ruben Amorim thường đánh mất thế chủ động ngay từ đầu. Và trận hòa trước Fulham cũng nằm trong kịch bản quen thuộc: MU không thể sớm bẻ gãy hàng thủ đối phương, để rồi rơi vào thế rượt đuổi và chấp nhận chia điểm.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha đối diện với những khó khăn chưa thể tháo gỡ tại Manchester United. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, trận đấu này còn đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2010, Manchester United không thể giành chiến thắng trên sân khách trước Fulham. Một dấu mốc lịch sử tệ hại khác được bổ sung vào bảng thành tích vốn đã không mấy ấn tượng suốt hơn một thập kỷ qua.

Đã 12 mùa giải trôi qua kể từ lần gần nhất Quỷ đỏ nâng cao cúp Ngoại hạng Anh, và điều này như một vết sẹo ám ảnh cả tập thể lẫn người hâm mộ. Ngoài hai lần cán đích á quân vào các mùa 2017-2018 và 2020-2021, đội bóng chưa bao giờ thực sự tiệm cận vị thế số một.

Trong bối cảnh ấy, chính HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận sự thật: MU chưa ở mức đủ sức cạnh tranh danh hiệu ngay lúc này. Ông thầy trẻ khẳng định: “Thành công là giành được danh hiệu. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa thể nói rằng mình đang trong cuộc đua vô địch. MU chỉ cần tiến những bước nhỏ, chuẩn bị cho từng trận đấu như thể đó là một trận chung kết”. Lời chia sẻ thành thật của Amorim làm lộ rõ thực tế phũ phàng: MU phải tập trung vào những mục tiêu khiêm tốn hơn thay vì hô hào chức vô địch Anh.

MU không còn là tập thể đáng ngại như xưa. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim vẫn cho thấy quyết tâm xây dựng lại nền móng. Ông kêu gọi sự kiên nhẫn từ các cổ động viên và nhấn mạnh quá trình tiến bộ từng bước: “Chúng tôi muốn cạnh tranh thật sự, kiểm soát trận đấu, ghi bàn và mang đến cảm xúc cho người hâm mộ. Nếu cứ liên tục cải thiện ở những chi tiết nhỏ, mọi thứ cuối cùng sẽ tốt hơn”. Đồng thời, ông cũng đặt ra một mốc thời gian cụ thể: trong vòng 3 năm, Manchester United sẽ phải trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Sự tự tin của HLV Ruben Amorim khiến người hâm mộ liên tưởng đến các đời HLV trước. Jose Mourinho từng mang về Europa League và League Cup, nhưng bị chỉ trích vì lối chơi phòng ngự tiêu cực. Ole Gunnar Solskjaer khơi lại tinh thần tấn công và đạt một mùa giải á quân, lại thiếu bản lĩnh trong các trận then chốt. Erik ten Hag giúp đội bóng có danh hiệu Carabao Cup, nhưng triết lý bóng đá pressing nửa vời khiến Man United thất thường.

Giờ đây, Amorim đứng trước bài toán tương tự: ông cần vừa duy trì bản sắc chiến thuật cho MU, vừa đạt được kết quả tức thì để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt.

Đội trưởng Bruno Fernandes cùng đồng đội chật vật ở Premier League sau 2 vòng đấu không biết thắng. Ảnh: EPA.

Những gì HLV Ruben Amorim cần lúc này là sự bùng nổ trên sân cỏ để xua tan bầu không khí u ám đang bủa vây. Ông đã mang đến triết lý pressing và khát khao kiểm soát thế trận từ Sporting Lisbon, nhưng tại Ngoại hạng Anh, môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều. Sự thích nghi chậm chạp, cộng thêm áp lực thành tích, khiến triết lý ấy chưa kịp bén rễ. Những trận hòa nhạt nhòa như trước Fulham chỉ càng làm dấy lên nghi ngờ: liệu ông có thật sự phù hợp để dẫn dắt một đội bóng khổng lồ?

Manchester United vẫn còn chặng đường dài phía trước. Niềm tin nơi HLV Ruben Amorim chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đang lung lay mạnh mẽ. Nếu không sớm tạo nên bước ngoặt, cái tên của ông có thể sẽ sớm nối dài vào danh sách những huấn luyện viên thất bại tại Old Trafford sau kỷ nguyên Sir Alex. Và lúc đó, giấc mơ trở lại ngai vàng Ngoại hạng Anh trong ba năm tới sẽ chỉ còn là ảo vọng.