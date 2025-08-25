Nhà đương kim vô địch Liverpool phục hận 25/08/2025 15:41

(PLO)- Câu chuyện chuyển nhượng nóng bỏng của giải Ngoại hạng Anh đang chuẩn bị bước sang màn kế tiếp ngay trên sân cỏ, với tâm điểm là Alexander Isak, cái tên khiến cả Newcastle lẫn nhà đương kim vô địch Liverpool vướng vào một cuộc giằng co đầy kịch tính trước khi chạm trán nhau.

Newcastle sẽ tiếp đối thủ lớn là nhà đương kim vô địch Liverpool tại sân St. James’ Park lúc 2 giờ, ngày 26-8 trong hoàn cảnh trái ngược nhau. “Chích chòe” đã khởi đầu mùa giải Premier League không thực sự như ý khi chỉ giành được trận hòa 0-0 trước Aston Villa. Thực tế, kết quả ấy có thể đã khác đi rất nhiều nếu HLV Eddie Howe sở hữu trong tay một trung phong chất lượng.

Anthony Gordon và Anthony Elanga đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, và điều đó càng cho thấy sự vắng mặt của Isak để lại khoảng trống quá lớn. Với Howe, bài toán hàng công vẫn là nỗi ám ảnh chưa có lời giải, ngay cả khi Jacob Ramsey vừa cập bến từ Aston Villa để bổ sung thêm lựa chọn sáng tạo ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Liverpool mở màn mùa giải bằng chiến thắng hoành tráng 4-2 trước đội khách Bournemouth tại sân Anfield. Ba tiền đạo xuất phát đều ghi bàn, cộng thêm tân binh Federico Chiesa tỏa sáng, biến hàng công của họ thành một cỗ máy săn bàn đáng gờm.

Nhà đương kim vô địch Liverpool muốn đòi lại món nợ thua Newcastle ở Carabao Cup. Ảnh: EPA.

Nhưng chiến thắng ấy không che giấu được những bất ổn nơi hàng thủ. Các hậu vệ cánh mới của HLV Arne Slot vẫn cần thời gian hòa nhập, trong khi hệ thống phòng ngự chưa thật sự kín kẽ. Chính điều đó khiến nhiều chuyên gia cho rằng Liverpool vẫn có thể bị tổn thương nếu đối thủ biết cách tận dụng.

Nhà đương kim vô địch Liverpool, với 20 lần đăng quang đang nóng lòng trả món nợ thất bại trong trận chung kết Carabao Cup mùa trước trước chính Newcastle. Ngược lại, “Chích chòe” thì khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trước Liverpool kể từ năm 2015, một khoảng thời gian quá dài để các cổ động viên áo sọc đen trắng phải chờ đợi.

Những tin tức về tình hình lực lượng cũng góp phần khiến trận cầu này thêm phần đáng chú ý. Jacob Ramsey gần như chắc chắn sẽ được HLV Eddie Howe đưa vào danh sách thi đấu, trong khi Joseph Willock đã trở lại tập luyện sau chấn thương. Điều đó giúp Newcastle có thêm chiều sâu tuyến giữa, nhưng khoảng trống Isak để lại vẫn không dễ khỏa lấp.

HLV Slot an tâm với hàng công nhưng vẫn chưa hết lo lắng cho tuyến sau của Liverpool. Ảnh: EPA.

Với Liverpool, vấn đề cũng không ít. Jeremie Frimpong dính chấn thương gân kheo, buộc ông Slot phải kéo Joseph Gomez sang cánh phải trong khi Conor Bradley chưa hoàn toàn sẵn sàng. Nhiều khả năng Ryan Gravenberch sẽ được trao cơ hội ở hàng tiền vệ nhằm tăng cường thể lực, thậm chí thay thế Alexis Mac Allister trong đội hình xuất phát.

Một điểm nóng không thể bỏ qua chính là Mohamed Salah. Ngôi sao người Ai Cập đã ghi tới 10 bàn và có 8 kiến tạo vào lưới Newcastle, biến anh thành hung thần của đội bóng vùng Đông Bắc. Nếu Howe không tìm ra phương án kiềm tỏa, Newcastle rất dễ bị đánh sập ngay tại pháo đài St. James’ Park. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng bầu không khí cuồng nhiệt dưới ánh đèn đêm có thể mang đến khác biệt.

HLV Arne Slot tỏ ra thận trọng khi nói về đối thủ. Ông nhấn mạnh Newcastle luôn chơi với cường độ rất cao, đặc biệt trên sân nhà. Hai lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước, chính “Chích chòe” đã khiến Liverpool khốn đốn trong những phút đầu trận. Trong khi đó, Eddie Howe cũng khích lệ các học trò tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt của St. James’ Park nhưng nhấn mạnh phải giữ được sự tỉnh táo và kỷ luật chiến thuật.

Tiền đạo Salah chính là đối tượng mà chủ sân St. James’ Park phải "chăm sóc" kỹ lưỡng. Ảnh: EPA.

Nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng nhà đương kim vô địch Liverpool được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng hàng công vượt trội. Tuy nhiên, sự hớ hênh nơi hàng thủ và việc phải làm khách tại một trong những “chảo lửa” đáng sợ nhất nước Anh là thử thách thật sự cho đoàn quân của Slot. Chủ nhà Newcastle có thể không còn Isak để làm điểm tựa, nhưng với sức mạnh thể chất của tuyến giữa cùng khát khao khẳng định, họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Dự báo trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng và quyết liệt đến những phút cuối cùng. Liverpool sở hữu phẩm chất để giành chiến thắng, nhưng Newcastle, với tất cả niềm tin từ khán giả và động lực từ quá khứ chưa trọn vẹn, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục ở pháo đài St. James’ Park.