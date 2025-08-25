Quên mất lối chơi, cầu thủ Man United gây thất vọng lớn 25/08/2025 13:57

(PLO)- Các cầu thủ Man United tiếp tục khởi đầu chệch choạc ở giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 khi bị Fulham cầm hòa 1-1 trên sân Craven Cottage và HLV Amorim không ngần ngại đánh giá các học trò quên mất cách chơi bóng.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim đã có lợi thế dẫn bàn, nhưng lại đánh mất nhịp độ và sự tỉnh táo trong giai đoạn cuối trận, để rồi chỉ rời London với một điểm. Sau hai vòng đấu, Quỷ đỏ mới chỉ có duy nhất 1 điểm trong tay, khởi đầu kém xa kỳ vọng.

Trận đấu tại Craven Cottage thực tế đã diễn ra đầy kịch tính. Các cầu thủ Man United nhập cuộc khá chủ động, kiểm soát nhiều thời lượng bóng và cố gắng tạo ra áp lực về phía khung thành của Bernd Leno. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 32, khi trọng tài Chris Kavanagh cho đội khách hưởng phạt đền sau tình huống Calvin Bassey bị cho là kéo ngã Mason Mount trong pha bóng cố định. Thế nhưng, trên chấm 11m, thủ quân Bruno Fernandes lại đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trong sự thất vọng của chính anh và các đồng đội.

Bước sang hiệp hai, sự kiên nhẫn của cầu thủ Man United cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 58, từ một tình huống lên bóng bên cánh trái, cú căng ngang khó chịu khiến Rodrigo Muniz lúng túng đá phản lưới, đưa đội khách vươn lên dẫn trước. Tưởng như bàn thắng này sẽ giúp Quỷ đỏ dễ dàng kiểm soát thế trận, nhưng mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại.

Đội trưởng Bruno Fernandes bỏ lỡ quả phạt đền hiếm hoi trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Fulham không hề buông xuôi. Họ đẩy cao tốc độ, tổ chức nhiều pha bóng trực diện và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 74. Alex Iwobi tung ra đường chuyền quyết định để Emile Smith Rowe, tân binh đến từ Arsenal, băng xuống vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng san bằng cách biệt. Sự bùng nổ của chủ nhà đã khiến bầu không khí tại Craven Cottage như vỡ òa, trong khi các cầu thủ Man United lại rơi vào trạng thái lúng túng và mất kiểm soát.

HLV Ruben Amorim sau trận không giấu được sự thất vọng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận các học trò “đã quên mất cách chơi” sau khi có bàn mở tỷ số và quá nóng vội trong việc kết liễu trận đấu. Ông nói: “Chúng tôi rất khát khao chiến thắng. Sau khi dẫn trước, cả đội đã cố gắng dồn ép đối thủ quá cao, để rồi bỏ lại nhiều khoảng trống. Thay vì tận hưởng lợi thế và duy trì sự chắc chắn, chúng tôi lại đánh mất thế trận. Đây là điều mà các cầu thủ Man United phải học hỏi để trưởng thành hơn”.

Thực tế, những lời của Amorim phản ánh đúng vấn đề mà cầu thủ Man United đang gặp phải. Họ có thể tạo ra cơ hội, có thể ghi bàn, nhưng thiếu sự lạnh lùng và cân bằng khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định. Trong suốt 20 phút cuối, Fulham là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, còn Man United chỉ biết co cụm chịu trận. Nếu hàng công của đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn, thậm chí Quỷ đỏ còn có thể trắng tay.

HLV Ruben Amorim thất vọng với màn trình diễn của học trò ở sân Fulham. Ảnh: EPA.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở Bruno Fernandes. Không chỉ bỏ lỡ quả phạt đền, đội trưởng MU còn tỏ ra bực bội với trọng tài Kavanagh vì va chạm nhẹ khi anh chuẩn bị thực hiện cú sút. Bruno Fernandes sau trận chia sẻ: “Tôi rất buồn vì trọng tài không xin lỗi. Nhưng công bằng mà nói, đó không phải lý do khiến tôi sút hỏng. Tôi đã đá rất tệ, chạm bóng quá thấp nên bóng đi vọt xà”.

Những lời trần tình này cho thấy đội trưởng Bruno Fernandes vẫn giữ trách nhiệm cho bản thân, nhưng cũng ít nhiều phản ánh tâm lý căng cứng của các cầu thủ Man United lúc này.

Sau hai vòng đấu, Man United chỉ có một điểm, kết quả tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2014-2015. Tuần trước, Quỷ đỏ đã thất bại 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford. Áp lực dành cho HLV Ruben Amorim đang dần tăng lên, bởi các cổ động viên kỳ vọng ông thầy trẻ này sẽ mang đến một khởi đầu tươi sáng hơn. Những bản hợp đồng mùa hè cần nhiều hơn nữa để chứng minh giá trị.

Lão tướng Casemiro và đồng đội chơi dưới sức trong hai trận khai cuộc mùa giải Ngoại hạng Anh khiến họ mới có 1 điểm. Ảnh: EPA.

Điểm sáng duy nhất của cầu thủ Man United nằm ở thái độ thi đấu. HLV Amorim nhấn mạnh rằng ông hài lòng với tinh thần làm việc chăm chỉ trong tuần tập luyện cũng như trong trận đấu nhưng sự nỗ lực ấy chưa đủ khỏa lấp những thiếu sót về bản lĩnh trận mạc. Ngoại hạng Anh vốn khắc nghiệt, và những cú sảy chân như trước Fulham có thể khiến một mùa giải đi chệch hướng rất nhanh.

Đối với Manchester United, lịch thi đấu phía trước sẽ còn khắc nghiệt hơn. Họ sẽ tiếp đón Newcastle ở vòng 3, trước khi chạm trán Chelsea. Nếu không nhanh chóng cải thiện, Quỷ đỏ có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua tốp 4 ngay từ đầu mùa. HLV Ruben Amorim cần tìm cách để các học trò vực dậy cả lối chơi lẫn tinh thần để không bị tụt lại quá xa.

Có thể nói, trận hòa 1-1 tại Craven Cottage là một bài học cay đắng nhưng cần thiết cho các cầu thủ Man United. Một đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu, họ không chỉ cần sự bùng nổ mà còn phải có sự tỉnh táo, bản lĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc. Đó chính là con đường trưởng thành mà HLV Ruben Amorim đang nhắc đến và buộc họ phải đi nếu không muốn một lần nữa rơi vào vòng xoáy thất vọng.