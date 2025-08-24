Sốc: Bị chậm trả lương, một cầu thủ phạm tội dàn xếp tỉ số 24/08/2025 15:51

(PLO)- Chấn động vừa xảy ra tại làng bóng đá Úc bởi một vụ án dàn xếp tỉ số liên quan đến Riku Danzaki, tiền vệ người Nhật Bản từng khoác áo Western United.

Từ một tài năng trẻ từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở J-League và A-League, sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi người Nhật Bản Riku Danzaki giờ đây phủ bóng đen sau khi anh thú nhận tham gia vào hoạt động cá cược bất hợp pháp và cố tình nhận thẻ vàng để trục lợi.

Phiên tòa xét xử Danzaki diễn ra tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne ngày 13-8. Các công tố viên đã đưa ra loạt bằng chứng thuyết phục, bao gồm lịch sử giao dịch cờ bạc, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là tin nhắn trò chuyện trên ứng dụng LINE, trong đó Danzaki thừa nhận đã phối hợp với một số đồng đội để thực hiện hành vi vi phạm.

Kế hoạch của Danzaki là nhận hai thẻ vàng trong ba trận đấu diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5, qua đó tác động đến thị trường cá cược trực tuyến. Với thủ đoạn này, anh dự định thu về khoảng 16.000 đô la Úc (tương đương hơn 270 triệu VND).

Danzaki thừa nhận hành vi dàn xếp tỉ số để trục lợi do CLB chậm trả lương. Ảnh: JPN.

Hành vi của Danzaki bị tòa án đánh giá là “phá hoại nền tảng của thể thao chuyên nghiệp”, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sự công bằng của trận đấu mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ. Về lý thuyết, mức án tối đa cho tội danh dàn xếp tỉ số có thể lên tới 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, nhờ thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ bảy cáo buộc liên quan đến cờ bạc và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra, Danzaki được tuyên miễn án tù. Thay vào đó, tòa án Melbourne đã phạt Danzaki 5.000 đô la Úc và chuẩn bị tiến hành thủ tục trục xuất về Nhật Bản.

Trong phiên xử, luật sư Lewis Winter bào chữa cho Danzaki cho biết thân chủ của ông rơi vào con đường sai trái một phần vì áp lực tài chính. Western United, CLB chủ quản của anh, đã nhiều lần chậm trả lương. Đáng nói hơn, đội bóng này mới đây bị thu hồi giấy phép tham dự A-League do khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, khiến tương lai của nhiều cầu thủ rơi vào cảnh bấp bênh. Trong tình thế đó, Danzaki tìm đến cá cược và dàn xếp tỉ số như một cách để kiếm thêm thu nhập, nhưng cuối cùng lại tự đánh mất sự nghiệp.

Vì sức ép tài chính, cầu thủ người Nhật phạm tội dàn xếp tỉ số. Ảnh: JPN.

Khoảnh khắc đáng buồn hơn cả là khi báo chí Úc tiết lộ, nếu thành công trong phi vụ, số tiền mà Danzaki kiếm được chỉ vào khoảng 16.000 đô la Úc, một con số quá nhỏ bé so với mức lương và hình ảnh mà anh đã đánh đổi. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, cho rằng cầu thủ Nhật Bản đã tự đẩy bản thân vào vực thẳm chỉ vì một khoản tiền ngắn hạn.

Danzaki từng được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá Nhật Bản khi trưởng thành từ lò đào tạo Consadole Sapporo. Anh sang Úc thi đấu theo dạng cho mượn, gây ấn tượng trong màu áo Brisbane Roar trước khi gia nhập Western United. Với lối chơi nhanh nhẹn, kỹ thuật khéo léo và khả năng hỗ trợ tấn công tốt, Danzaki từng được người hâm mộ A-League kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao châu Á tiếp theo tỏa sáng ở giải đấu này. Nhưng giờ đây, sự nghiệp của anh gần như khép lại sau vụ bê bối dàn xếp tỉ số.

Bản thân Danzaki đã bật khóc khi đứng trước tòa, thừa nhận “cảm thấy xấu hổ và hối hận sâu sắc” về những gì đã xảy ra. Anh nói rằng hành động của mình không chỉ phản bội niềm tin của CLB và đồng đội, mà còn làm tổn thương những người hâm mộ đã luôn ủng hộ anh từ những ngày đầu sang Úc.

Sự nghiệp của cầu thủ 25 tuổi xem như đã khép lại sau vụ án dàn xếp tỉ số khiến anh bị trục xuất về Nhật. Ảnh: JPN.

Dư luận tại Nhật Bản và Úc xem vụ việc này là lời cảnh tỉnh về công tác quản trị và minh bạch trong bóng đá chuyên nghiệp. Việc các CLB rơi vào khủng hoảng tài chính, chậm lương cầu thủ, cộng thêm sức hút từ các hoạt động cá cược trực tuyến, có thể tạo điều kiện để những hành vi tiêu cực xảy ra. Liên đoàn bóng đá Úc (FA) cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ việc tương tự.

Tòa án Melbourne đã đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Danzaki vào ngày 22-8. Và với việc đã nhận tội, cầu thủ 25 tuổi này sẽ không còn cơ hội trở lại sân cỏ tại Úc. Việc bị trục xuất về Nhật Bản cũng đồng nghĩa anh phải bắt đầu lại từ con số 0, và không dễ để một cầu thủ từng dính líu tới dàn xếp tỷ số có thể tìm được bến đỗ mới.

Bê bối của Riku Danzaki không chỉ là cú ngã đau của một cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho bóng đá chuyên nghiệp hiện đại: chỉ cần một vết nứt nhỏ về đạo đức và quản trị, toàn bộ niềm tin của người hâm mộ có thể bị đánh mất. Và niềm tin, một khi đã vỡ, rất khó hoặc không thể hàn gắn lại.