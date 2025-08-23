Căng thẳng leo thang ở SEA Games 33 23/08/2025 12:20

(PLO)- SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan đang đến gần, nhưng hậu trường lại phủ bóng bởi những tranh cãi và lo ngại liên quan đến đoàn thể thao Campuchia.

Từ câu chuyện số lượng vận động viên (VĐV) đăng ký tham dự SEA Games 33 cho đến những quan ngại về an ninh chính trị, mọi thứ khiến dư luận khu vực không khỏi dậy sóng. Vấn đề mới nhất được đưa ra chính là yêu cầu bất ngờ từ phía Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33, ông Chaiyaphak Siriwat, đề nghị Campuchia phải giảm số lượng VĐV tham dự xuống mức tối đa 200 người, nhằm giúp nước chủ nhà kiểm soát tốt hơn công tác an ninh.

Hành trình lên xuống thất thường về con số VĐV Campuchia

Ngay từ khi đăng ký sơ bộ, thể thao Campuchia đã gây chú ý khi công bố con số lên đến 1.515 VĐV sẽ góp mặt tại SEA Games 33, chưa tính HLV và quan chức. Nếu tính đủ, đoàn thể thao xứ Chùa tháp có thể lên đến hơn 1.600 người, một con số khổng lồ, vượt trội so với mặt bằng chung của các đoàn trong khu vực.

Tuy nhiên, khi tình hình căng thẳng ở biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang, cùng với áp lực từ ban tổ chức, số lượng này đã liên tục bị điều chỉnh. Có thời điểm, xuất hiện thông tin Campuchia chỉ còn cử… 57 VĐV, con số gây sốc và khiến dư luận nghi ngờ liệu họ có “rút lui ngầm” khỏi kỳ đại hội này.

Đoàn thể thao Campuchia bị giới hạn số lượng VĐV tranh tài ở SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Ngay lập tức, ông Vath Chamroeun – Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia – phải lên tiếng bác bỏ, khẳng định nước này vẫn sẽ tham dự SEA Games 33 với lực lượng đông đảo hơn nhiều, và không có chuyện vắng mặt. Tại cuộc họp trưởng đoàn cùng Ban tổ chức ở Bangkok mới đây, Campuchia cuối cùng cũng chính thức xác nhận sẽ cử khoảng 600 VĐV cùng hơn 100 quan chức tới Thái Lan, tức là đã giảm hơn nửa so với con số ban đầu.

Những tưởng sự rõ ràng này sẽ dập tắt các tin đồn, nhưng chỉ ít ngày sau, vấn đề an ninh lại khiến mọi thứ đảo lộn. Nỗi lo an ninh từ phía chủ nhà Thái Lan. Theo ấn phẩm Siamsport, ban tổ chức SEA Games 33 bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đoàn Campuchia khi họ đem theo số lượng VĐV quá lớn.

Ông Chaiyaphak Siriwat, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, đã gửi thư trực tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Campuchia, đề nghị giảm số lượng xuống còn không quá 200 người (bao gồm VĐV và quan chức). Lý do được đưa ra là tình hình chính trị quốc tế và những căng thẳng tại khu vực biên giới đang đặt ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Với quy mô đoàn lên đến hàng trăm người, công tác bảo vệ, giám sát và đảm bảo an toàn sẽ gặp áp lực lớn.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat (thứ 4 từ phải sang) cùng trưởng đoàn các nước. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh đó, Thái Lan với tư cách chủ nhà không muốn để bất kỳ sự cố nào xảy ra, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cả kỳ đại hội Đông Nam Á. Việc đề nghị cắt giảm quân số, vì thế, không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn thể hiện sự cảnh giác cao độ trước rủi ro.

Campuchia rơi vào thế khó

Vấn đề hiện tại là Campuchia chưa có phản hồi chính thức về yêu cầu mới này. Với hạn chót nộp danh sách vào ngày 15-9, họ vẫn còn vài tuần để cân nhắc. Nhưng rõ ràng, đây là bài toán nan giải. Nếu chấp nhận, thể thao Campuchia sẽ phải hy sinh nhiều bộ môn và rút bớt lực lượng, đồng nghĩa với việc giảm cơ hội tranh chấp huy chương. Nếu không chấp nhận, họ sẽ đối mặt với sức ép lớn từ phía chủ nhà về khâu an ninh.

Trong bối cảnh quan hệ chính trị hai nước có nhiều căng thẳng, quyết định của Campuchia lại càng trở nên nhạy cảm. Một đoàn thể thao với quân số khổng lồ hành quân sang Thái Lan không chỉ là vấn đề thể thao, mà còn gắn liền với yếu tố ngoại giao và an ninh quốc gia.

Chủ nhà Thái Lan đang gặp nhiều thách thức cho mùa SEA Games vào cuối năm nay. Ảnh: CCT.

Sự việc này phản ánh những thách thức mà SEA Games 33 đang gặp phải, bởi cuộc chơi thể thao khu vực cũng là nơi giao thoa của chính trị và quan hệ quốc tế. Thực tế, việc kiểm soát chặt chẽ quy mô đoàn thể thao là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử SEA Games.

Thái Lan, với trách nhiệm chủ nhà SEA Games 33, rõ ràng muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng từ góc nhìn Campuchia, họ có quyền đặt câu hỏi: tại sao một quốc gia không thể đem theo số lượng VĐV mong muốn để thi đấu? Vấn đề này cũng cho thấy sự khác biệt giữa các nền thể thao.

Campuchia, sau khi tổ chức thành công SEA Games 32 năm 2023, đang có xu hướng mở rộng quy mô đoàn nhằm giữ vững vị thế. Nhưng SEA Games 33 lại đặt trong hoàn cảnh phức tạp hơn nhiều. Ngoài yếu tố an ninh, còn là bài toán tài chính, hậu cần, và quan hệ chính trị nhạy cảm với chủ nhà. Kịch bản sắp tới Nếu Campuchia đồng ý giảm xuống còn 200 VĐV, họ sẽ chỉ tham dự những môn thực sự có khả năng tranh chấp huy chương, thay vì tham gia ồ ạt ở hầu hết các môn như kế hoạch ban đầu.

Từ nay đến ngày 15-9, các quốc gia tranh tài ở SEA Games 33 phải chốt danh sách tham dự chính thức. Ảnh: CCT.

Ngược lại, nếu giữ nguyên quy mô 600 người, Thái Lan sẽ phải đưa ra thêm biện pháp kiểm soát gắt gao, và không loại trừ khả năng phát sinh xung đột ngoại giao nếu có sự cố. Dù thế nào, câu chuyện về số lượng VĐV Campuchia đã biến SEA Games 33 trở thành một kỳ đại hội đặc biệt, nơi vấn đề ngoài chuyên môn thể thao ngay trước ngày khai mạc.

Giới quan sát nhận định, đây chính là phép thử lớn cho cả năng lực tổ chức của Thái Lan và sự khéo léo trong ứng xử của Campuchia. Bởi lẽ, nếu không xử lý khéo, sự kiện thể thao khu vực có thể vô tình biến thành tâm điểm chính trị – điều đi ngược lại tinh thần đoàn kết, giao lưu vốn là giá trị cốt lõi của SEA Games.

Thể thao Campuchia giờ đây phải cân nhắc kỹ giữa việc giữ sĩ diện huy chương và đảm bảo an toàn cho đoàn VĐV, bởi SEA Games 33 không chỉ đơn giản là nơi tranh tài, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng ứng phó trước những biến động ngoài sân đấu.