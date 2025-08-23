Tiền đạo Harry Kane ‘gây bão’ với cú hat trick 23/08/2025 11:34

(PLO)- Mùa giải Bundesliga 2025-2026 vừa mở màn đã lập tức bùng nổ với một cơn mưa 6 bàn thắng tại Allianz Arena cho chủ nhà Bayern Munich trong đó gồm cú hat trick của tiền đạo Harry Kane.

Bayern Munich, dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, đã nghiền nát RB Leipzig bằng chiến thắng 6-0, trong đó tiền đạo Harry Kane rực sáng với cú hat trick hoàn hảo. Bên cạnh đó, Michael Olise lập cú đúp và tân binh Luis Diaz cũng ghi bàn, biến ngày khai màn trở thành bữa tiệc bóng đá của người Bavaria.

Trước trận đấu, không ít dự đoán cho rằng Leipzig có thể gây khó khăn cho Bayern. Dù là khách, họ vừa bước vào một giai đoạn mới dưới sự định hướng chiến lược từ Jurgen Klopp, người đảm nhận vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu cho Red Bull. Tuy nhiên, mọi tham vọng nhanh chóng tan biến. Sau 27 phút, Bayern khai tiệc bằng bàn thắng của Olise, và chỉ trong vòng 15 phút, tỷ số đã là 3-0.

Olise mở đầu bằng cú sút chéo góc hiểm hóc, bóng đi căng và chìm khiến Gulacsi bó tay. Chưa kịp lấy lại sự ổn định, Leipzig tiếp tục gục ngã khi Luis Diaz ghi bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga sau pha dọn cỗ của Serge Gnabry. Bàn thắng ấy mang nhiều ý nghĩa: Diaz, ngôi sao đến từ Liverpool, được kỳ vọng sẽ thay thế những khoảng trống mà Coman, Sane hay Muller để lại. Phút 42, Olise lạnh lùng dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Leipzig hoàn toàn sụp đổ trong hiệp một.

Tân binh Luis Diaz cũng khai hỏa cùng 3 bàn thắng của Harry Kane. Ảnh: EPA.

Hiệp hai trở thành sân khấu riêng của tiền đạo Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh đã không cần chờ đợi lâu để khẳng định vị thế sát thủ vòng cấm. Phút 64, từ pha phản công chớp nhoáng, Diaz kiến tạo, Kane băng xuống dứt điểm vào góc xa, bàn thắng thứ tư đến với Bayern. Đúng 10 phút sau, cũng từ sự ăn ý giữa Diaz và Kane, tỷ số nâng lên 5-0.

Đỉnh điểm của sự thăng hoa đến ở phút 78. Kim Min-jae, vừa vào sân thay người, tung đường chọc khe bất ngờ. Harry Kane không bỏ lỡ, tung cú sút quyết đoán hoàn tất cú hat trick. Vận động trường Allianz Arena nổ tung, các cổ động viên đứng dậy vỗ tay khi Kane được rút ra ở phút 86. Đó là hat trick thứ tám của anh tại Bundesliga kể từ khi gia nhập Bayern vào năm 2023, một con số cho thấy tiền đạo Harry Kane đã trở thành thủ lĩnh hàng công số một tại Đức.

Đội trưởng tuyển Anh khai cuộc ấn tượng ở Bundesliga. Ảnh: EPA.

Sau trận đấu, tiền đạo Harry Kane chia sẻ: “Sau khi dẫn 3-0 ở hiệp một, tôi chỉ tự nhủ rằng mình phải ghi bàn. Chúng tôi muốn gửi đi một tuyên bố mạnh mẽ, và toàn đội đã làm điều đó”.

Bayern đã nối dài chuỗi 25 mùa giải bất bại trong ngày khai mạc, một kỷ lục ấn tượng, cho thấy tính ổn định đáng sợ. Hùm xám nước Đức đã giành 12 trong 13 danh hiệu Bundesliga gần nhất, và với cách mở màn như thế này, thật khó để tưởng tượng một kịch bản nào khác ngoài việc họ tiếp tục thống trị. Trước mắt, Bayern sẽ hành quân đến gặp Wehen Wiesbaden ở cúp Quốc gia Đức, còn Leipzig buộc phải vực dậy tinh thần khi chạm trán Heidenheim cuối tuần tới.