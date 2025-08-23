CLB Công an TP.HCM thua nặng và màn trình diễn của tân binh 23/08/2025 11:05

(PLO)- Sân cỏ V-League mùa giải mới chỉ vừa khởi tranh, nhưng biến động đã nhanh chóng xuất hiện, khiến cuộc cạnh tranh trở nên nóng bỏng với Công an TP.HCM vừa bất ngờ thua đậm cùng dự báo sự trỗi dậy của các tân binh.

Nếu cuộc so tài ở sân Hàng Đẫy được xem là màn “giải mã ẩn số” thì loạt trận tiếp theo trong hai ngày 23-8 và 24-8 cũng hứa hẹn mang lại nhiều kịch bản hấp dẫn của vòng 2 V-League 2025-2026.

Đội khách Công an TP.HCM sập bẫy

Cuộc chạm trán giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM rất được chờ đợi bởi cả hai đội đều mang theo nhiều kỳ vọng khác nhau. Sau khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Nội FC ở vòng khai màn, Công an TP.HCM trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng cùng phong cách cầm quân quen thuộc nhưng biến hóa của HLV Lê Huỳnh Đức đã biến họ thành một “ẩn số” thật sự của giải.

Chính vì vậy, khi hành quân ra Hàng Đẫy chạm trán Thể Công Viettel vào đêm 22-8, người hâm mộ Công an TP.HCM kỳ vọng đội bóng này sẽ lại tạo thêm một cơn địa chấn.

Sau khi bị dẫn bàn, đội khách Công an TP.HCM buộc phải dâng cao và rơi vào bẫy phản công của Thể Công Viettel. Ảnh: CCT.

Nhưng kịch bản bất ngờ đã không lặp lại. Thể Công Viettel dày dạn kinh nghiệm và sở hữu nhiều trụ cột bản lĩnh đã cho thấy vì sao họ vẫn luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch. Trận đấu khởi đầu với thế giằng co căng thẳng, khi Công an TP.HCM chơi kín kẽ và kiên nhẫn, còn đội chủ nhà dồn ép nhưng bế tắc trước hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 20, khi cú đánh đầu của Lucao khiến hậu vệ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm. VAR vào cuộc và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Pedro lạnh lùng dứt điểm, mở tỷ số cho Thể Công Viettel, giải tỏa áp lực tâm lý. Bị thủng lưới sớm, đội khách Công an TP.HCM phải dâng cao, nhưng trong thế đôi công, họ bộc lộ khoảng trống để Viettel khai thác.

Sang hiệp hai, Công an TP.HCM dồn lực tìm bàn gỡ, nhưng các pha dứt điểm thiếu chính xác cùng sự chắc chắn của hàng thủ Viettel khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Thậm chí, trong 10 phút cuối trận, thầy trò HLV Popov còn tung thêm hai đòn quyết định: chân sút Việt kiều Damian Thanh An ghi bàn ở phút 82 trước khi Lucao tự mình lập công ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-0.

Pedro khai thông bế tắc cho chủ sân Hàng Đẫy giúp đội nhà chơi thoải mái hơn. Ảnh: CCT.

Kết quả này giúp Thể Công Viettel tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi CLB Công an TP.HCM ngậm ngùi trở về đại bản doanh để làm lại ở trận tiếp đón HA Gia Lai lượt trận thứ 3.

Chờ đợi những màn trình diễn gay cấn

SHB Đà Nẵng sau khi có 1 điểm quý giá trên sân Thanh Hóa, sẽ trở về Hòa Xuân để tiếp đón Hà Tĩnh. Trong khi Đà Nẵng cho thấy sự lột xác đầy nhiệt huyết, Hà Tĩnh lại đang đánh mất sự khó chịu vốn có, đặc biệt sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình FC. Nhiều người tin rằng đây chính là cơ hội thuận lợi để đội bóng sông Hàn có được chiến thắng đầu tiên, thắp lửa cho khát vọng trở lại thời hoàng kim.

Ở Hoa Lư, hiện tượng Ninh Bình FC, tân binh để lại dấu ấn mạnh ở vòng mở màn, sẽ lần đầu tiên được đá sân nhà tại V-League. Thầy trò HLV Castano có mục tiêu cạnh tranh vị trí cao đang hướng đến 3 điểm trước Thanh Hóa trong giai đoạn chuyển giao dưới thời HLV Choi Won-kwon vẫn đang loay hoay tìm lối chơi. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Ninh Bình khẳng định họ thực sự không phải kẻ lót đường.

Tân binh Ninh Bình không phải dạng vừa ở mùa bóng này. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, SL Nghệ An phải chạm trán thử thách lớn khi tiếp nhà đương kim vô địch Nam Định. Sau khi mất đi nhiều trụ cột, đội bóng xứ Nghệ bị xếp vào nhóm ứng viên xuống hạng, và trận thua PVF CAND ở vòng đầu càng khiến bầu không khí thêm ảm đạm. Trái lại, Nam Định vừa hạ Hải Phòng 2-1 và đang thể hiện phong độ ổn định. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có lý do để tự tin vào một chiến thắng nữa, ngay cả khi phải thi đấu tại chảo lửa Vinh.

Tại Lạch Tray, cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và PVF CAND được xem là cân tài cân sức. Hải Phòng dù trắng tay trước Nam Định nhưng màn trình diễn cho thấy họ vẫn là đối thủ khó chịu. Còn PVF CAND, dù chỉ mới giành quyền lên hạng và được chuẩn bị gấp gáp, lại gây bất ngờ khi đánh bại SL Nghệ An. Trận đấu này dễ hòa.

PVF-CAND tăng tốc ngay từ vạch xuất phát. Ảnh: CCT.

Ở sân Hàng Đẫy, chủ nhà Hà Nội FC sau thất bại trước Công an TP.HCM buộc phải thắng khi tiếp đón HA Gia Lai. Thầy trò HLV Makoto cần chứng minh năng lực thực sự nếu muốn tiếp tục giữ vị thế ứng viên vô địch. Và trước một HA Gia Lai đang sa sút, thậm chí thua đậm Becamex TP.HCM ở vòng trước, đây là thời cơ không thể tốt hơn để Hà Nội tìm lại hình ảnh vốn có.

Khép lại vòng đấu là màn so tài giữa Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội. Đội chủ sân Gò Đậu vừa tạo cú hích bằng chiến thắng 3-0 trên sân Pleiku, trong khi Công an Hà Nội chỉ có 1 điểm ở trận ra quân. Về lực lượng, Công an Hà Nội vẫn nhỉnh hơn với nhiều ngôi sao và kinh nghiệm trận mạc, nhưng lịch thi đấu dày đặc là thách thức lớn. Ngược lại, Becamex TP.HCM đang cho thấy sự biến hóa trong cách chơi, hứa hẹn sẽ khiến cuộc đối đầu này khó lường và kịch tính đến phút cuối.