‘Bom tấn’ trong đội hình nhà đương kim vô địch Việt Nam 22/08/2025 16:59

Đội bóng thành Nam chính thức công bố sự gia nhập của Mitchell Clement Dijks, hậu vệ người Hà Lan từng khoác áo Ajax Amsterdam, Norwich City và Bologna. Với chiều cao 1,94m và kinh nghiệm dày dạn ở các đấu trường châu Âu, Dijks được kỳ vọng sẽ trở thành “lá chắn thép” cho hàng thủ của nhà đương kim vô địch Việt Nam trong mùa giải mới.

Cái tên Mitchell Dijks không xa lạ với giới mộ điệu bóng đá châu Âu. Anh sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ajax – nơi từng sản sinh những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong hay Christian Eriksen. Được đôn lên đội một Ajax từ năm 2012, Dijks sớm khẳng định bản thân nhờ lối chơi mạnh mẽ, khả năng tì đè và tranh chấp quyết liệt. Điểm mạnh lớn nhất của anh là thể hình vượt trội cùng sự đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ.

Sau khi rời Hà Lan, Dijks từng sang Anh khoác áo Norwich City, rồi đến Ý để chơi cho Bologna ở Serie A, một trong những giải đấu nổi tiếng khắc nghiệt với lối đá thiên về chiến thuật và phòng ngự. Tại đây, anh không ít lần phải đối mặt với những tiền đạo hàng đầu, từ Cristiano Ronaldo cho tới Edin Dzeko, điều này giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu và rèn giũa bản lĩnh nơi hàng thủ.

Nhà đương kim vô địch Việt Nam chiêu mộ thành công ngôi sao Hà Lan. Ảnh: CNĐ.

Ngoài ra, ở cấp độ quốc tế, Dijks từng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan từ U-16 đến U-21, chứng minh được tài năng và sớm nhận được sự công nhận của giới chuyên môn. Việc Nam Định chiêu mộ Dijks không chỉ đơn giản là bổ sung thêm một hậu vệ ngoại. Đây còn là động thái thể hiện rõ khát vọng duy trì vị thế của nhà đương kim vô địch.

Ở mùa giải trước, Nam Định lên ngôi nhờ sự ổn định và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Nhưng bước vào mùa bóng mới, khi các đối thủ đều ráo riết tăng cường lực lượng, Nam Định cũng hiểu rằng họ cần một điểm tựa vững chắc hơn nơi hàng thủ để giữ chắc ngai vàng. Với thể hình, kinh nghiệm và lối chơi máu lửa, Dijks được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng tầm hàng phòng ngự mà còn truyền cảm hứng, giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, hậu vệ người Hà Lan không giấu được sự háo hức: “Tôi rất vui khi gia nhập Nam Định. Đây là một trải nghiệm thú vị và tôi mong chờ được ra sân, cống hiến cho đội bóng cũng như người hâm mộ. Tôi muốn cùng các đồng đội bảo vệ danh hiệu và tiếp tục mang đến nhiều niềm vui cho thành Nam”. Những phát biểu chân thành này đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên Nam Định, lực lượng khán giả được xem là cuồng nhiệt nhất V-League.

Dijks vào đội hình Nam Định trước giờ thị trường chuyển nhượng ngoại binh đóng cửa. Ảnh: CNĐ.

Sự bổ sung Dijks cũng mở ra nhiều phương án chiến thuật cho HLV Vũ Hồng Việt. Với chiều cao và sức mạnh của anh, Nam Định sẽ có thêm lợi thế trong các pha bóng bổng, đặc biệt là tình huống cố định. Đồng thời, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng giúp Dijks có thể tham gia hỗ trợ tấn công khi cần thiết, tạo ra sự đa dạng trong lối chơi vốn đã sắc bén của họ.

Mùa giải 2025-2026 hứa hẹn đầy khốc liệt, khi hàng loạt đối thủ như Hà Nội, Công an Hà Nội, Công an TP.HCM hay Viettel đều có những bước chuẩn bị mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm châu Âu như Mitchell Dijks chẳng khác nào lời khẳng định nhà đương kim vô địch Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Người hâm mộ thành Nam có quyền tin rằng, với sự góp mặt của hậu vệ thép này, đội bóng con cưng sẽ tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.