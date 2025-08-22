HLV Mano Polking nói gì về cậu học trò cũ khiến ông “ôm hận” 22/08/2025 12:00

HLV Mano Polking trong thế “cầm vàng mà để vàng rơi” bởi nhân tố Chanathip.

Nói HLV Mano Polking trong thế “cầm vàng mà để vàng rơi” có lẽ rất chính xác trong trận CA. Hà Nội làm khách trước Pathum Utd ở Pathum Thani. Vì CA. Hà Nội có bàn thắng trước, chơi hơn người trong vòng 50 phút khi tiền đạo Matheus cao chân với Việt Anh và bị thẻ đỏ phút 43.

Cùng với đó là thế trận áp đảo, tạo nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng sự hiện diện của cậu học trò cũ của Polking là Chanathip, khiến gió xoay chiều. Chanathip hoàn thành cú đúp giúp Pathum ngược dòng đánh bại CA. Hà Nội 2-1.

HLV Mano Polking gọi cậu học trò cũ Chanathip có đẳng cấp thế giới trong trận CA. Hà Nội thua ngược Pathum tối 20-8. Ảnh: Aseanutd.

Nói cảm nghĩ của mình về cậu học trò cũng cùng HLV Mano Polking tạo nên hai ngôi vô địch AFF Cup (2021, 2022), thuyền trưởng CA. Hà Nội nhận xét sau trận: “Tôi nói từ chính con tim và lý trí của tôi, Chanathip thể hiện là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Trong hiệp 2, Chanathip xuất hiện trên sân thì cậu ta đã thể hiện là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Nó không chỉ là hai bàn thắng, mà còn ở cách cậu ta kiểm soát bóng, kiểm soát toàn cuộc chơi khi cậu ta hiện diện trên sân. Một mình Chanathip đã thay đổi của mọi thứ của trận đấu. Anh ta thật kỳ diệu”.

Xem những gì Chanathip hiện diện trên sân trong hiệp 2, những lời nhận xét về Chanathip của HLV Mano Polking quả là không phóng đại chút nào.

Sự hiện diện của Chanathip không chỉ làm “gió đổi chiều” ngay tức khắc mà dường như cầu thủ nội này đã làm nhạt nhòa tất cả những ngoại binh của cả hai đội trên sân. Có đến cả chục ngoại binh, trong đó cả hai đội đều dùng tiền đạo ngoại, ấy vậy mà “tiền vệ hạt tiêu” gọi là “Messi Thái” với thể hình thấp bé, đôi chân vòng kiềng, cùng cái “que trái” cực dị đã thay đổi tất cả.

Sau trận, Chanathip nói: “Tôi cám ơn tất cả đồng đội, chúng tôi đã chơi trong thế thua người hơn nửa trận đấu, nhưng chúng tôi đã biết tập trung cao độ và chiến đấu để đạt được chiến thắng. Bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của tôi (phút 90+6) tôi không tin nó là bàn thắng khi tôi thực hiện cú ra chân. Tôi chỉ nhìn thấy đó là cơ hội và tôi ra chân. Tôi sẽ không làm được điều này nếu thiếu đồng đội ăn ý. Cám ơn đồng đội, cám ơn người hâm mộ đã nán lại trong sân đến cuối trận để chứng kiến chúng tôi có cuộc ngược dòng xuất sắc. Lượt trận tới, Pathum gặp Buriram, đối thủ rất thách thức và quen mặt. Giải này lần trước chúng tôi đã thua họ ở bán kết. Tuy nhiên lần này tôi tin sẽ khác đi”.