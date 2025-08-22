CĐV nguy kịch sau bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ 22/08/2025 11:57

(PLO)-Hơn 100 cổ động viên (CĐV) bị bắt sau khi vụ bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ xảy ra trên khán đài trong trận đấu Copa Sudamericana giữa Independiente và Universidad de Chile.

Hình ảnh bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ Copa Sudamericana. Ảnh: EPA

Theo chính quyền địa phương, có ít nhất 20 người bị thương, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch sau vụ bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ - Copa Sudamericana – giải đấu hạng 2 của COMEBOL, được coi là Europa League của Nam Mỹ.

Hình ảnh cho thấy hai CĐV đã nhảy, hoặc ngã, từ tầng trên của khán đài để thoát khỏi vụ tấn công, trong khi một người khác đã ngã gục sau khi bị gậy đánh vào đầu. Một số CĐV khác thì bê bết máu và cố gắng né tránh những kẻ tấn công.

Bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ khiến trận đấu diễn ra vào tối 21-8 tại sân vận động Libertadores de America ở Avellaneda (một tỉnh của thủ đô Buenos Aires của Argentina) bị hủy bỏ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Tôi cực lực lên án hành động bạo lực gây sốc dẫn đến việc hủy bỏ trận đấu Copa Sudamericana giữa Independiente và Universidad de Chile. Bạo lực không có chỗ trong bóng đá - cầu thủ, người hâm mộ, nhân viên, quan chức và tất cả những ai yêu thích môn thể thao tuyệt vời này nên được tự do thể hiện mà không sợ hãi”.

Cơ quan quản lý bóng đá Nam Mỹ - CONMEBOL cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo cảnh sát Argentina, bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ bắt đầu khi các CĐV của Universidad de Chile, ngồi trên khán đài phía trên, đã phá hỏng ghế ngồi và nhà vệ sinh của sân, đồng thời ném các vật cùn về phía khán đài phía dưới, chỗ ngồi của các CĐV đội chủ nhà. Cảnh sát và nhân viên an ninh tư nhân cũng bị tấn công.

Cảnh sát đã không can thiệp để kiểm soát tình hình. Thay vào đó, họ chỉ cảnh báo người hâm mộ Chile dừng hành vi bạo lực bằng loa phóng thanh. Khi người hâm mộ tiếp tục ném vật thể lạ, trận đấu đã tạm dừng ở hiệp một khi tỉ số đang là 1-1.

Ngay khi các CĐV Universidad rời khỏi khán đài, những CĐV đội mũ trùm đầu của Independiente đã phá cửa xông vào khu vực dành cho đội khách. Tại đây, họ tấn công các cầu thủ khách bằng gậy gộc và thanh kim loại. Theo hình ảnh được ghi lại bằng điện thoại di động của các nhân chứng, hai người trong số họ bị dồn vào góc, đã trèo qua mạn tàu và nhảy hoặc ngã.

Theo báo cáo y tế từ Bệnh viện Fiorito ở Buenos Aires, một trong số này sau đó được xác định là Gonzalo Alfaro, người đã phải phẫu thuật và đang trong tình trạng nguy kịch. 18 CĐV Chile khác đã phải nhập viện, hầu hết đều bị đa chấn thương.

Phát biểu trên X, Tổng thống Chile - Gabriel Boric nhấn mạnh: “Không có gì biện minh cho việc hành quyết. Không có gì cả”.

Theo Bộ Ngoại giao Chile, chính quyền địa phương báo cáo rằng 125 CĐV câu lạc bộ Chile đã bị bắt vì tội hành hung và chống đối. Trong số đó, 101 người vẫn đang bị bắt giữ.

Tổng thống Boric đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ - Alvaro Elizalde đến Buenos Aires và tuyên bố rằng ông sẽ làm tới nơi tới chốn vụ việc, nhằm “bảo vệ quyền lợi” của những người Chile bị ảnh hưởng.

Đây là vụ việc bạo lực mới nhất trong các vụ bạo loạn ở giải bóng đá Nam Mỹ. Tháng 4 năm ngoái, đội Colo Colo của Chile đã bị trừ điểm và phải chịu phạt tiền sau khi hai CĐV thiệt mạng trong trận đấu với Fortaleza của Brazil ở vòng đầu tiên của Copa Libertadores.

Trong những tuần gần đây, nhiều báo cáo về các cuộc đụng độ giữa CĐV Argentina và cảnh sát tại các sân vận động ở Brazil và Uruguay đã được công bố.