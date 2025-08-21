Rúng động thể thao Thái Lan 21/08/2025 14:59

(PLO)- Thể thao Thái Lan đang rúng động sau khi vụ việc chậm trễ và nghi án “ăn chặn” tiền thưởng của các vận động viên (VĐV) cầu mây quốc gia bị phanh phui trở lại.

Người đứng ra lên tiếng mạnh mẽ nhất là Suebsak Phansueb, một cựu VĐV cầu mây huyền thoại, đồng thời hiện là quan chức của Liên đoàn Cầu mây Thái Lan. Ông cho biết, sau gần hai năm kể từ ngày các VĐV giành được 7 HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc, năm 2023), số tiền thưởng theo quy định lẽ ra phải được trao đủ vẫn chưa đến tay người xứng đáng.

Theo chính sách của thể thao Thái Lan, mỗi chiếc HCV tại Á vận hội sẽ mang về cho VĐV 2 triệu baht (tương đương 1,6 tỉ đồng). Với 7 chiếc HCV, tổng số tiền đáng ra phải là 14 triệu baht. Tuy nhiên, thực tế các VĐV chỉ nhận được khoảng 100.000 baht/người, tức chỉ bằng một phần rất nhỏ của khoản thưởng khổng lồ mà họ xứng đáng được nhận.

Phần còn lại lên đến 1,9 triệu baht cho mỗi HCV – tức hơn 1,5 tỉ đồng – đã bị giữ lại mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào. Đáng nói là điều bất thường này kéo dài suốt gần hai năm mà không có hồi kết. Ban đầu, Liên đoàn Cầu mây Thái Lan tuyên bố đã thành lập nhóm điều tra nội bộ để làm rõ số tiền đi đâu, nhưng đến nay, tiến trình gần như “giẫm chân tại chỗ”.

Người trong cuộc môn cầu mây Thái Lan tố cáo những mảng đen sau chiếc huy chương. Ảnh: BKP.

Sự chậm trễ khiến các VĐV ngày càng mất kiên nhẫn. Trước tình cảnh đó, Suebsak Phansueb đã quyết định hành động mạnh mẽ hơn. Ông cùng nhiều VĐV liên quan đã chính thức nộp đơn trình báo lên cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani vào ngày 19-8 vừa qua, yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện. Đồng thời, ông cũng chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội, khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ và đồng loạt yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

“Tôi chỉ mong các VĐV được trả lại đúng quyền lợi của họ. Các VĐV đã chờ quá lâu, gần hai năm, và điều này thật sự không công bằng”, Suebsak nói với tờ Siamsport. Đằng sau lời kêu cứu ấy là cả một vấn đề lớn hơn: sự minh bạch trong quản lý và phân bổ tài chính của hệ thống thể thao Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu mây Thái Lan, ông Thana Chaiprasit, cũng buộc phải lên tiếng, kêu gọi tất cả các bên liên quan sớm đưa ra giải pháp dứt điểm. Song song đó, Phó chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Thái Lan, ông Chaiphak Siriwat tiết lộ thêm một thực tế khác: không chỉ riêng cầu mây, nhiều VĐV ở các môn thể thao khác cũng đang bị chậm chi trả trợ cấp tập luyện và phí huấn luyện.

Ông Chaiphak Siriwat bật mí những bất cập khác của thể thao Thái Lan, không chỉ ở môn cầu mây. Ảnh: BKP.

Tính đến nay, số tiền nợ lên tới hơn 40 triệu baht (khoảng 32,4 tỉ đồng), tồn đọng từ tháng 3 đến nay do vướng mắc trong quy trình giải ngân của Quỹ phát triển thể thao Thái Lan. Hệ quả của sự trì hoãn này là tâm lý bất ổn của các VĐV, những người đang trong giai đoạn tập luyện nước rút để hướng đến SEA Games 33. Thay vì tập trung tối đa vào chuyên môn, họ phải vừa tập vừa lo lắng chờ đợi số tiền hỗ trợ, vốn là nguồn sống và cũng là sự ghi nhận công sức cho những đóng góp trên đấu trường quốc tế.

Nhiều chuyên gia thể thao Thái Lan lo ngại, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, tinh thần và phong độ của VĐV sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí kéo theo nguy cơ mất thành tích ở các giải đấu lớn.

Theo lịch, Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng vào ngày 25-8 với sự tham dự của các liên đoàn thể thao thành viên. Tâm điểm của cuộc họp là làm thế nào để giải quyết dứt điểm vấn đề tiền thưởng và trợ cấp đang gây bức xúc. Mục tiêu đặt ra là mọi việc phải được tháo gỡ trước ngày 31-8, nhằm đảm bảo quyền lợi cho VĐV cũng như ổn định tinh thần chuẩn bị cho SEA Games.

Cuộc chiến đòi lại công bằng của các VĐV cầu mây vẫn chưa có hồi kết. Ảnh: BKP.

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ tỏ ra hoài nghi, bởi trong suốt hai năm qua, đã có nhiều lời hứa hẹn được đưa ra nhưng kết quả vẫn chỉ là sự im lặng. Câu chuyện này không chỉ là một vụ việc tài chính đơn thuần, mà còn là thước đo về sự chuyên nghiệp và uy tín của nền thể thao Thái Lan. Một đất nước từng tự hào là cường quốc cầu mây, giành nhiều vinh quang tại khu vực và châu lục, giờ đây lại để các nhà vô địch của mình phải đi “đòi nợ” chính đáng.

Sự việc này nếu không được xử lý minh bạch sẽ làm mất niềm tin của VĐV, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh thể thao Thái Lan trên trường quốc tế. Ở góc độ khác, nhiều ý kiến trong giới truyền thông Thái Lan cho rằng đây là cơ hội để hệ thống thể thao nước này cải tổ mạnh mẽ.

Nghi án các VĐV Thái Lan bị "ăn chặn" tiền thưởng gây sốc dư luận. Ảnh: BKP.

Nếu làm rõ được sai phạm, xử lý nghiêm minh và đảm bảo trả lại đầy đủ quyền lợi cho VĐV, Liên đoàn Cầu mây và cả ngành thể thao Thái Lan có thể lấy lại lòng tin từ dư luận. Ngược lại, nếu tiếp tục kéo dài, vụ việc sẽ trở thành vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử thể thao nước này.

Rõ ràng, cuộc chiến đòi lại công bằng cho các VĐV cầu mây vừa là quyền lợi vật chất, vừa là câu chuyện về sự công bằng, minh bạch và trách nhiệm. Và chỉ khi sự thật được phơi bày, các VĐV mới có thể toàn tâm toàn ý thi đấu, mang về thêm nhiều vinh quang cho thể thao Thái Lan.