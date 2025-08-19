Chung kết AFF Cup nữ-MSIG Serenity Cup 2025: Úc đòi nợ sòng phẳng và vô địch Đông Nam Á 19/08/2025 22:18

Úc đánh bại Myanmar trong trận chung kết AFF Cup nữ. Các cô gái Úc đòi nợ thành công ở vòng bảng thua 1-2 bằng cách đánh bại chính đối thủ Myanmar trong trận đấu cần đánh bại - trận chung kết.

Dù thua trận nhưng cần lời khen ngợi cho các cô gái Myanmar đã chiến đấu quả cảm bằng tất cả sức lực.

Myanmar đã trụ được 66 phút trước khi bị thủng bàn duy nhất ở trận chung kết vào phút 66 do công của Furphy - cầu thủ ghi bàn duy nhất trận đấu cho đội tuyển Úc.

Úc đòi nợ thành công khi đánh bại Myanmar 1-0 ở chung kết AFF Cup nữ. Ảnh: AFC

Úc chiếm thời lượng kiểm soát bóng áp đảo, tuy nhiên suốt hiệp 1 hàng phòng ngự của Myanmar chơi cực kỳ hiệu quả, tổ chức bọc lót rất tốt và đánh bại mọi cuộc vây ráp của Úc.

Các cô gái Myanmar đều có sức mạnh, sức chịu đựng rất đáng khâm phục.

Tuy nhiên Úc cho thấy họ là đối thủ kiên trì với những miếng đánh của mình và đòi nợ Myanmar sòng phẳng.

Những cầu thủ chơi phòng ngự của Myanmar liên tục chịu những va đập rất nặng từ các cầu thủ Úc và phải nằm sân, thậm chí rời sân trên cáng.

HLV Joe Palasides của đội Úc đã chủ động cho các học trò tạo ra một sự khác biệt chơi nặng va đập,chơi bóng dài và giữ bóng liên tục.

Ở vòng bảng thì Myanmar đã đánh bại Úc 2-1. Ảnh:Aseanutd

Myanmar quá khỏe nên họ trụ được mãi đến phút 66, thậm chí Úc phải vượt qua chính mình mới có thể một lần duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới Myanmar.

Nếu như ở bán kết, tuyển Việt Nam bị thua bàn sớm phút 6 và 17, thì Myanmar đã giữ sạch mành lưới ở hiệp 1 và Úc chỉ ghi 1 bàn duy nhất ở phút 66.

Ở vòng bảng, ra quân trận đầu thì chính Myanmar đã tạo bất ngờ khi đánh bại Úc 2-1 mà Myanmar dẫn trước 2-0.

Nhìn nhận một cách sòng phẳng, việc những cô gái trẻ Úc lên ngôi là điều đúng đắn. Những cô gái lứa tuổi U-23 đến từ một nền bóng đá nữ thuộc đẳng cấp thế giới, họ có nhiều sự vượt trội so với những đội bóng Đông Nam Á.

Như vậy Úc đã “đòi nợ” đúng thời điểm, họ bị “sụp hầm” ngay trận đầu ra quân, sau đó liên tục có những chiến thắng, trong đó đánh bại chủ nhà Việt Nam 2-1 ở bán kết và thắng Myanmar 1-0 ở chung kết.

Một cuộc đòi nợ sòng phẳng của các cô gái Úc còn rất trẻ.