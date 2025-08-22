Hội đồng SEA Games đề nghị Campuchia đưa không quá 200 VĐV sang Thái Lan 22/08/2025 11:42

(PLO)-Hội đồng SEA Games đề nghị đoàn Campuchia nên đưa không quá 200 VĐV dự SEA Games 33 vì sự an toàn cho chính họ...

Hội đồng SEA Games vừa có cuộc họp và đưa ra khuyến cáo Campuchia chỉ nên đưa không quá 200 VĐV dự SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.

Lúc đầu, đoàn Campuchia lên kế hoạch đưa 856 VĐV, quan chức, HLV, chuyên gia. Tuy nhiên, Hội đồng SEA Games đưa ra khuyến cáo trên với đoàn Campuchia sau xung đột biên giới giữa hai nước Thái Lan và Campuchia. Những ngày qua, Campuchia lên kế hoạch đưa 600 VĐV và trên dưới 100 quan chức sang Thái Lan dự SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20-12. Tuy nhiên Hội đồng SEA Games lần này lại đưa ra con số họ muốn giới hạn cụ thể là không quá 200 VĐV.

Hội đồng SEA Games đưa con số không quá 200 VĐV Campuchia tham dự SEA Games 33. Ảnh: K.T

Hội đồng SEA Games cho biết những vấn đề liên quan đến đoàn VĐV Campuchia khi quan hệ hai nước xấu đi trong thời gian qua và hiện nay tất cả chỉ vì an toàn cho chính VĐV Campuchia mà thôi.

Tình hình hai nước đang trong giai đoạn thách thức này nếu có quá nhiều VĐV Campuchia trên đất Thái Lan thì dễ dẫn đến rủi ro.

Phía cơ quan quản lý nhà nước về thể thao Thái Lan cũng rất cân nhắc.

Trước thông tin như vậy, Ủy ban Olympic Campuchia chưa đưa ra lời bình luận chính thức nào. Theo báo chí Campuchia, trước thông tin như vậy, khả năng cao nội bộ ngành thể thao Campuchia và cơ quan quản lý về nhà nước sẽ tiến hành thảo thuận trước khi có ý kiến phản hồi về thông tin từ Hội đồng SEA games.

SEA Games 33 diễn ra tại 3 địa phương chính của Thái Lan gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 33 rất chu đáo qua việc nhiều môn được đưa sang Trung Quốc tập huấn dài hạn, thậm chí nhiều môn sang Pháp tập huấn.