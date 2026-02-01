Triều đại của Djokovic đã kết thúc 01/02/2026 19:38

Trận chung kết đơn nam giải quần vợt Úc mở rộng vừa kết thúc, theo đó có dấu hiệu “triều đại Djokovic” đã kết thúc sau khi anh thua Alcaraz. Djokovic không hẳn xuống phong độ ở tuổi 38 mà là vì sự vươn lên của tay vợt 22 tuổi Carlos Alcaraz.

Vì sao? Úc mở rộng là sân sở trường của tay vợt Serbia, anh đã 10 lần lên ngôi. Trong 10 lần trước, Djokovic vào chung kết Úc mở rộng thì các đối thủ đều là bại tướng của anh, nhưng lần này tay vợt Tây Ban Nha 22 tuổi có thân hình cơ bắp như bò tót của Tây Ban Nha đã đánh bại Djokovic.

Liệu sự đang lên của Alcaraz sẽ kết thúc "Triều đại của Djokovic"? Ảnh: AO

Carlos Alcaraz thắng Djokovic 3-1 (2-6, 6-2, 6-3 và 7-5).

Nói rằng, Novak Djokovic dù ở tuổi 38 nhưng chưa hẳn xuống phong độ bởi anh đã hiện diện ở chung kết, trước đó đánh bại Sinner ở bán kết. Nếu không có một Alcaraz đang lên thì rõ ràng Djokovic đã dễ có Grand Slam thứ 25.

Như vậy tay vợt Tây Ban Nha được ví là “Tiểu Nadal” đã lập hàng loạt kỷ lục. Ngoài việc là tay vợt duy nhất đánh bại được Djokovic ở chung kết Úc mở rộng thì ở tuổi 22 tuổi 272 ngày, Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử đủ bộ sưu tập bốn Grand Slam với 2 Anh, 2 Pháp, 2 Mỹ và bây giờ là 1 Úc mở rộng.

Ở tuổi 22 Alcaraz đã đủ bộ sưu tập 4 thể loại Grand Slam. Ảnh:AO

Alcaraz phá kỷ lục của Don Budge vào năm 1938 khi Don Budge đủ bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam Úc, Anh, Mỹ, Pháp năm 22 tuổi 363 ngày, tức hai ngày nữa là sẽ tròn 23 tuổi.

Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz đã sở hữu 7 Grand Slam, hãy chờ liệu anh có bước vào hàng ngũ “Big Three” Djokovic, Nadal và Federer?