Khốc liệt đại chiến tuyển Việt Nam và Indonesia ở giải châu Á 02/02/2026 06:39

(PLO)- Việc giành vị trí nhì bảng B đã đưa tuyển Việt Nam vào một thử thách cực đại ở tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026 với chủ nhà Indonesia.

Đội chủ nhà Indonesia đã lên ngôi nhất bảng A sau trận hòa Iraq 1-1 ở lượt đấu cuối. Với ba trận bất bại có 7 điểm cùng hiệu số +7, Indonesia bước vào vòng knock out với Việt Nam trong tâm thế đầy tự tin và lợi thế không nhỏ khi được chơi trên sân nhà.

Chủ nhà Indonesia muốn đòi nợ SEA Games

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 3-2. Cuộc đối đầu này được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, khi là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất của vòng tứ kết, bởi sự cân bằng về chuyên môn và yếu tố khu vực Đông Nam Á luôn khiến các cuộc so tài trở nên khó lường.

Trên bảng xếp hạng futsal thế giới, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 20, cao hơn Indonesia bốn bậc. Dù vậy, thứ hạng không phản ánh đầy đủ cục diện thực tế. Trong vài năm trở lại đây, futsal Indonesia phát triển rất nhanh, đầu tư mạnh mẽ cả ở cấp độ đội tuyển lẫn hệ thống giải quốc nội. Thành quả rõ ràng nhất là chiếc huy chương vàng SEA Games 33, Indonesia gây sốc khi đánh bại Thái Lan 6-1 trong trận chung kết.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam trưởng thành qua từng trận ở giải châu Á. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý tại chính kỳ đại hội Đông Nam Á đó, Việt Nam là đội duy nhất vượt qua Indonesia với chiến thắng 1-0 ở vòng bảng, dù chung cuộc chỉ xếp hạng 4 sau Indonesia, Thái Lan và Malaysia.

Những dữ kiện ấy cho thấy tương quan lực lượng giữa hai đội là khá cân bằng. Indonesia có ưu thế sân bãi và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, trong khi Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, giàu năng lượng và ngày càng trưởng thành qua từng trận đấu. Sự đối lập ấy chắc chắn tạo nên một màn so tài vừa căng thẳng về chiến thuật, vừa nóng bỏng về tinh thần.

HLV Diego Giustozzi khẳng định mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam không dừng lại ở việc góp mặt tại tứ kết, nghĩa là thầy trò ông sẽ vượt qua chủ nhà Indonesia. Chiến lược gia người Argentina bày tỏ sự hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện từ đầu giải. Ông cho rằng phong độ cá nhân lẫn lối chơi tập thể của tuyển Việt Nam đều tiến bộ rõ rệt qua từng trận, đặc biệt là ở khía cạnh tổ chức lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận.

Indonesia có lợi thế sân nhà và sức cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. Ảnh: TAFC.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Indonesia đang rất khao khát đòi lại món nợ thua ở SEA Games 33. Họ mong chờ nhiều vào sự tỏa sáng của các ngôi sao và đặc biệt là sức nóng trên khán đài với hơn 10.000 khán giả sẽ biến thành “chảo lửa” gây sức ép cho đối thủ lớn Việt Nam.

Nóng bỏng cuộc chiến một mất một còn

Sau trận thua nhẹ Thái Lan 0-1 trận cuối vòng bảng, HLV Giustozzi nhấn mạnh các học trò đã chơi tốt hơn đối thủ trong nhiều thời điểm và xứng đáng có ít nhất một kết quả hòa. Quan trọng hơn, đội bước vào vòng tứ kết với tinh thần tích cực và sự tự tin cao.

Về đối thủ Indonesia ở vòng tứ kết, ông Giustozzi nhận định chủ nhà có phong cách thi đấu gần với Việt Nam, dựa nhiều vào kỹ thuật, tốc độ và sự linh hoạt. Bất chấp Indonesia có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ đông đảo của khán giả, nhà cầm quân người Argentina cho rằng khi đã bước vào cuộc chiến một mất một còn, mọi trận đấu có thể quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ.

HLV Giustozzi tin tưởng các học trò sẽ thắng trận tứ kết. Ảnh: TAFC.

Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải năm nay, HLV Giustozzi nhấn mạnh sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Theo ông, đội đang chơi thứ bóng đá hiện đại, đẹp mắt và hiệu quả. Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Kuwait và Lebanon, đồng thời tạo ra thế trận tốt ngay cả khi đối đầu Thái Lan. Toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách ở vòng tứ kết.

HLV Giustozzi nói thẳng mục tiêu của Futsal Việt Nam là tiếp tục chiến thắng để giành quyền vào bán kết và tạo nên dấu mốc lịch sử. Ông bày tỏ niềm tự hào về tập thể hiện tại, một đội hình rất trẻ với 8 trong số 14 cầu thủ lần đầu dự một giải đấu châu Á. Nhiều gương mặt mới chỉ 20-21 tuổi, nhưng đã thể hiện sự tự tin và bản lĩnh đáng nể. HLV Giustozzi tin tưởng lứa cầu thủ này đủ khả năng để tạo ra bất ngờ lớn.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV đội tuyển futsal Indonesia Hector Souto cũng sớm bày tỏ tham vọng lớn. Sau khi giành ngôi nhất bảng A, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt mục tiêu đưa Indonesia lần đầu tiên lọt vào bán kết Futsal châu Á. Ông thừa nhận cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ rất quyết liệt, bởi các đội bóng Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam hay chính Indonesia đều có trình độ tiệm cận nhau.

Chủ nhà Indonesia khao khát đòi nợ khách Việt Nam nhưng có thể nợ chồng thêm nợ. Ảnh: TAFC.

Dù vậy, HLV Souto tiết lộ Indonesia bước vào trận tứ kết với tâm lý thoải mái. Theo ông, đội bóng của mình không chịu áp lực nặng nề, bởi mục tiêu lớn nhất là quá trình chuẩn bị và từng bước tiến lên. Ông thậm chí cho rằng Việt Nam mới là đội phải chịu nhiều sức ép hơn, khi đã nhiều lần góp mặt ở vòng bán kết trong quá khứ.

Những tuyên bố cứng, tham vọng và lợi thế đối nghịch đang đẩy trận Việt Nam - Indonesia trở thành một cuộc đại chiến đúng nghĩa. Khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam đối đầu với sự tự tin của chủ nhà Indonesia, tứ kết giải Futsal châu Á 2026 dự báo là màn so tài kịch tính, với chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định lịch sử.