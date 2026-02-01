Chủ nhà Indonesia không sợ tuyển Việt Nam, tuyên bố mục tiêu lịch sử 01/02/2026 13:22

(PLO)- Vòng tứ kết AFC Futsal 2026 đã chính thức xác định cuộc chạm trán giữa chủ nhà Indonesia và tuyển Việt Nam, dự báo mang đến trận đấu căng thẳng và đầy duyên nợ.

Tâm điểm chú ý chắc chắn là màn so tài giữa đội tuyển futsal Indonesia và tuyển Việt Nam, trong khi Thái Lan sẽ đối đầu Iraq trong một cặp đấu tứ kết khác cực kỳ khó lường.

Indonesia bước vào vòng knock out với tư cách đội nhất bảng A sau trận hòa 1-1 trước Iraq ở lượt cuối vòng bảng, diễn ra tại Indonesia Arena, Jakarta. Dù không thể giành trọn3 điểm, kết quả này vẫn đủ giúp đội chủ nhà khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ thành tích tốt hơn so với đối thủ.

Ngay từ những phút đầu, Indonesia cho thấy quyết tâm cao độ. Phút thứ 5, Samuel Eko tỏa sáng với cú dứt điểm uy lực sau một tình huống phạt góc ngắn được dàn xếp bài bản, mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo. Bàn thắng sớm giúp Indonesia thi đấu hưng phấn, liên tục gây sức ép và tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Iraq khiến tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến giờ nghỉ.

Chủ nhà Indonesia vào tứ kết giải châu Á với tư cách nhất bảng. Ảnh: TAFC.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi Iraq đẩy cao đội hình và thường xuyên sử dụng chiến thuật power-play. Nỗ lực đó cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 30, khi Majed tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa cho Iraq.

Những phút cuối trận chứng kiến kịch tính dâng cao. Indonesia tưởng chừng đã tái lập thế dẫn bàn sau một pha bóng gây tranh cãi, nhưng trọng tài buộc phải tham khảo VAR. Sau khi xem lại tình huống, bàn thắng không được công nhận vì xác định bóng chưa hoàn toàn vượt qua vạch vôi. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, đủ để Indonesia đứng đầu bảng A với 7 điểm, còn Iraq xếp nhì do thua kém hiệu số.

Ở vòng tứ kết, Indonesia sẽ chạm trán Việt Nam, đội nhì bảng B do thua Thái Lan ở lượt trận cuối. Cặp đấu này được xem là cuộc đối đầu đầy duyên nợ của futsal Đông Nam Á, nơi cả hai đều hiểu nhau quá rõ. Trong khi đó, Thái Lan sẽ gặp Iraq, hứa hẹn một trận cầu giàu thể lực và chiến thuật.

Các tuyển thủ Việt Nam từng thắng Indonesia 1-0 ở đấu trường SEA Games 33. Ảnh: TAFC.

Trước cuộc chạm trán Việt Nam, HLV Hector Souto tỏ ra khá thẳng thắn. Theo Antara, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng futsal Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh rất cân bằng, với Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều đủ sức gây khó cho nhau. Tuy vậy, ông nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Indonesia lúc này là lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào bán kết AFC Futsal.

“Chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị cho trận đấu và hướng tới mục tiêu đã đặt ra. Điều quan trọng nhất là vào bán kết”, HLV Souto chia sẻ. Ông cũng khẳng định các học trò không chịu áp lực tâm lý nào, thậm chí còn cho rằng Việt Nam mới là đội phải gánh kỳ vọng lớn hơn, bởi họ đã nhiều lần góp mặt ở vòng bán kết giải đấu này.

Cần biết thêm ở SEA Games 33, futsal Indonesia lên ngôi vô địch nhưng tại bảng đấu vòng tròn đã thua tuyển Việt Nam 0-1.