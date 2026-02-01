AFC giám sát bóng đá Malaysia không phải là sỉ nhục 01/02/2026 12:44

(PLO)- Luật sư thể thao cho rằng việc liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) giám sát liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không phải là điều đáng xấu hổ.

Luật sư thể thao Zhafri Aminurashid đã kêu gọi công chúng xem sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) như một sự giám sát thông thường hơn là một sự sỉ nhục, tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin.

Ông Zhafri Aminurashid cho rằng câu chuyện hiện tại đang bị phóng đại và thiếu bối cảnh vào thời điểm mà sự rõ ràng lại quan trọng nhất. "Quá trình này không có gì lạ, cũng không phải là một hình phạt, hay dấu hiệu của sự yếu kém", ông Zhafri Aminurashid nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc giám sát như vậy là thông lệ tiêu chuẩn trên khắp châu Á và không phải là dấu hiệu của sự hỗn loạn chưa từng có.

Ông lưu ý rằng Indonesia và Brunei nằm trong số nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã trải qua quá trình giám sát, kiểm toán và hướng dẫn kỹ thuật tương tự của AFC. "Đây là một phần của hệ sinh thái bóng đá hiện đại, nhấn mạnh vào sự cải tiến liên tục và sự phù hợp giữa quản trị với các tiêu chuẩn quốc tế", ông Zhafri Aminurashid khẳng định.

Ông Zhafri Aminurashid cho biết thêm nhiều phản ứng xuất phát từ cảm xúc hơn là sự thật, gây ra sự nhầm lẫn trong giai đoạn chuyển đổi nhạy cảm đối với nền bóng đá Malaysia.

FAM đang bị AFC giám sát. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

Ông Zhafri Aminurashid cho biết: "Mọi lời chỉ trích phải dựa trên cơ sở chính xác để tránh gây nhầm lẫn cho công chúng", đồng thời nhấn mạnh các cuộc cải cách không thể diễn ra nếu các can thiệp từ bên ngoài bị coi là bê bối. Ông cho rằng công chúng nên xem sự tham gia này như một cơ hội phản ánh sự cởi mở của FAM đối với việc giám sát và cải tiến độc lập.

Ông Zhafri Aminurashid cũng đã giải đáp những bình luận liên quan đến cơ cấu quản lý của FAM sau vụ từ chức hàng loạt gần đây của các thành viên ban điều hành. Ông lưu ý một số tuyên bố đã hiểu sai các điều khoản luật liên quan đến vai trò của tổng thư ký.

"Điều 38(8) nêu rõ nếu hơn 50% ủy ban điều hành bị bỏ trống, tổng thư ký phải triệu tập một đại hội bất thường," ông nói, "Để đáp ứng yêu cầu theo luật định, tổng thư ký phải tiếp tục giữ chức vụ".

Ông cũng lưu ý tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman đã được ủy ban kỷ luật của FAM minh oan liên quan đến vấn đề đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừng phạt. Ông Zhafri cho rằng người dân Malaysia nên để cho giai đoạn ổn định ba tháng diễn ra tự nhiên mà không nên khuếch đại những thông tin sai lệch. "Hãy để FAM và AFC có đủ không gian để thực hiện những trách nhiệm được giao", ông tuyên bố.

Hôm thứ Tư, 16 thành viên ủy ban điều hành FAM đã từ chức chỉ sau 11 tháng đảm nhiệm nhiệm kỳ 2025-2029 để tránh nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm. Cuộc khủng hoảng bắt đầu sau khi FIFA phạt FAM và bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia vì sử dụng giấy tờ giả mạo, một vụ việc dự kiến ​​sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) vào ngày 26-2.