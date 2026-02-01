Tuyển thủ Indonesia nói sốc ‘phải thắng Việt Nam’, đòi nợ SEA Games 01/02/2026 13:58

Với tiền đạo Samuel Eko, cuộc đối đầu ở trận knock out giải châu Á ngày 3-2 mang ý nghĩa “đòi nợ” của làng futsal Indonesia sau thất bại trước Việt Nam 0-1 tại SEA Games 2025.

Samuel Eko chính là người ghi bàn duy nhất cho Indonesia trong trận hòa 1-1 với Iraq ở lượt cuối bảng A, diễn ra tối 31-1 tại Indonesia Arena, Jakarta. Bàn thắng đó giúp đội chủ nhà giữ vững ngôi đầu bảng và tiếp thêm sự tự tin cho cá nhân Samuel trước thử thách lớn mang tên Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ này không giấu tham vọng chiến thắng trận tứ kết. Anh khẳng định Indonesia bước vào trận một mất một còn với Việt Nam với tinh thần phải thắng bằng mọi giá, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Theo Samuel, thất bại tại SEA Games vẫn là một ký ức chưa thể nguôi ngoai và đây là thời điểm thích hợp để toàn đội chứng minh bản lĩnh.

Samuel Eko lập công ở trận hòa Iraq 1-1. Ảnh: TCN.

Samuel cũng cho biết bản thân đang có trạng thái phong độ tốt hơn so với trận ra quân của giải. Anh tiết lộ ở cuộc đối đầu với Iraq, cảm giác thi đấu tự tin và hiệu quả hơn rất nhiều. Sự cải thiện này đến từ việc anh dần bắt nhịp với nhịp độ giải đấu và phối hợp ăn ý hơn cùng các đồng đội trong đội hình futsal Indonesia.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, không khí cuồng nhiệt trên khán đài Indonesia Arena để lại ấn tượng mạnh với Samuel Eko. Trận đấu với Iraq đã thu hút 10.076 khán giả đến sân, biến nhà thi đấu thành một “chảo lửa” đúng nghĩa. Theo anh, sự cổ vũ của người hâm mộ chính là nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn, tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ trong những thời điểm khó khăn.

Samuel bày tỏ niềm tự hào khi được thi đấu trước hàng chục ngàn cổ động viên quê nhà và hy vọng con số này sẽ còn tăng lên ở trận gặp Việt Nam. Anh mong muốn sự cuồng nhiệt ấy sẽ tiếp tục tiếp lửa cho Indonesia trong cuộc chiến sống còn tại tứ kết.

Cổ động viên Indonesia cuồng nhiệt trên khán đài. Ảnh: TCN.

Bàn thắng vào lưới Iraq cũng mang ý nghĩa đặc biệt với cá nhân Samuel. Anh dành pha lập công này cho gia đình, đặc biệt là vợ, con và bố mẹ, những người đã trực tiếp có mặt trên khán đài để cổ vũ. Đồng thời, anh gửi lời tri ân tới người hâm mộ Indonesia, xem đó là món quà tinh thần dành cho tất cả những ai đã đồng hành cùng đội tuyển.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ chạm trán Việt Nam vào ngày 3-2 tại Indonesia Arena. Với khí thế đang lên cao, cùng tuyên bố đanh thép từ Samuel Eko, trận đấu này dự báo sẽ cực kỳ căng thẳng và bùng nổ, đúng chất một cuộc đại chiến futsal của khu vực Đông Nam Á.