SEA Games 33 siết chặt và căng thẳng chưa từng thấy 21/08/2025 17:56

(PLO)- Các cuộc họp quan trọng của Ban tổ chức SEA Games 33 cùng trưởng đoàn các nước Đông Nam Á để chuẩn bị cho kỳ đại hội cuối năm nay căng thẳng chưa từng thấy, với những vấn đề nóng bỏng.

Từ nay đến ngày 22-8, những cuộc họp của các nhà tổ chức SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan sẽ chốt nhiều chuyện lớn hơn thường lệ. Một trong những điểm đáng chú ý là việc Campuchia chính thức xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 vận động viên (VĐV) cùng khoảng 800 quan chức, giảm mạnh so với con số hơn 1.600 thành viên từng công bố trước đó.

Dù không trực tiếp cử đại diện đến Bangkok, đoàn thể thao Campuchia đã tham dự qua hình thức trực tuyến, qua đó cho thấy nỗ lực duy trì sự hiện diện dù đang trong bối cảnh nhiều vấn đề nhạy cảm về chính trị và ngoại giao. Chủ trì cuộc họp, ông Chaipak Siriwat – Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33 – đưa ra một loạt tuyên bố mang tính bước ngoặt. Ông nhấn mạnh Thái Lan, với tư cách chủ nhà, sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ chưa từng có trong lịch sử SEA Games.

Trước tiên là khâu kiểm tra hộ chiếu, vốn được cho là nguyên nhân gây ra nhiều tranh cãi ở các kỳ đại hội trước khi một số VĐV dùng giấy tờ thay thế thay vì hộ chiếu thật. Lần này, mỗi cá nhân, từ VĐV, HLV đến quan chức đều phải trải qua quy trình xác minh nghiêm ngặt từ khi đặt chân đến Thái Lan, trong suốt giải đấu và cả khi rời đi.

Thái Lan nhận cờ đăng cai SEA Games 33. Ảnh: BKP.

Một điểm đáng chú ý khác là việc kiểm tra giới tính tại VĐV sẽ được áp dụng rộng rãi ở SEA Games 33. Theo ông Chaipak Siriwat, điều này nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận có thể xảy ra trong những môn thể thao nhạy cảm về giới và đảm bảo tính công bằng.

Ông Chaipak thẳng thắn khẳng định, nếu phát hiện bất kỳ hành vi giả mạo hoặc mạo danh nào, tư cách tham dự của VĐV này bị hủy bỏ ngay lập tức và trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xử lý theo pháp luật Thái Lan. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật, vấn đề chính trị cũng phần nào phủ bóng lên đại hội thể thao khu vực.

Thời gian qua, mối quan hệ Thái Lan - Campuchia có nhiều căng thẳng. Ông Chaipak không ngần ngại thừa nhận, nếu tình hình leo thang, có khả năng một số môn thể thao với số lượng quốc gia tham dự hạn chế sẽ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp chỉ có Thái Lan và Campuchia góp mặt, Ban tổ chức có thể buộc phải loại một hoặc cả hai bên để tránh xung đột. Đây là kịch bản chưa từng có tiền lệ và càng cho thấy những thách thức phức tạp mà SEA Games 33 đang đối diện.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games 33 đưa ra nhiều quyết sách mới vào cuối năm nay. Ảnh: BKP.

Ở một khía cạnh khác, chủ nhà Thái Lan cam kết các cuộc thi đấu sẽ tuân thủ chuẩn quốc tế. Trong trường hợp chỉ có ba quốc gia tham gia, ban tổ chức sẽ chỉ trao huy chương vàng và bạc, bỏ giải đồng. Cách làm này được kỳ vọng vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa hạn chế tranh cãi vốn thường phát sinh trong khu vực khi các bộ môn có số lượng quốc gia dự thi quá ít.

Những tuyên bố cứng rắn của ông Chaipak Siriwat ngay lập tức thu hút sự chú ý của báo giới khu vực. SEA Games vốn là sân chơi mang tính gắn kết, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đại hội tại Thái Lan có thể sẽ trở thành một phép thử khắt khe về năng lực tổ chức và duy trì uy tín.

Khi những câu chuyện về gian lận giấy tờ và tranh cãi giới tính từng khiến nhiều kỳ SEA Games trước đây bị “mất điểm” trong mắt công chúng quốc tế, thì động thái quyết liệt của Thái Lan được xem như nỗ lực khẳng định SEA Games 33 không thể chỉ là nơi để đạt huy chương bằng mọi giá, mà còn phải đảm bảo các chuẩn mực thể thao quốc tế.

Chủ nhà Thái Lan hứa hẹn tổ chức thành công SEA Games 2025, hai năm sau khi tiếp nhận thỏa thuận đăng cai từ Campuchia. Ảnh: BKP.

Cùng lúc đó, câu chuyện nội bộ của Campuchia cũng gây ra nhiều bàn tán. Việc họ cắt giảm gần 1.000 thành viên so với kế hoạch ban đầu có thể phản ánh áp lực tài chính hoặc đơn giản là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh nhạy cảm. Dù vậy, quyết định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quy mô và hình ảnh đoàn thể thao Campuchia tại kỳ đại hội cuối năm.

Bên cạnh các vấn đề nổi cộm như kiểm tra hộ chiếu và giới tính, ban tổ chức còn bàn thảo thêm về điều kiện ăn ở, đi lại, sinh hoạt của các đoàn, cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh trong suốt kỳ SEA Games 33. Đối với chủ nhà Thái Lan, đây là thời cơ khẳng định vị thế tổ chức một sự kiện thể thao khu vực, cũng là dịp chứng minh khả năng kiểm soát và vận hành chuẩn mực quốc tế trong một bối cảnh nhạy cảm về cả chính trị lẫn xã hội.

Tất cả những điều này cho thấy SEA Games 33, diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 20-12 tại ba thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla, sẽ rất nóng bỏng từ cuộc đua huy chương cho đến hậu trường để cho thấy rõ ràng sự minh bạch, đoàn kết và uy tín quốc tế.