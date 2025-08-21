Chia tay MU, tiền đạo Rasmus Hojlund về nước Ý 21/08/2025 16:45

(PLO)- Niềm hy vọng một thời của Manchester United, tiền đạo Rasmus Hojlund đang tiến gần hơn bao giờ hết đến cánh cửa rời Old Trafford, chỉ hai năm sau khi cập bến với mức giá 72 triệu bảng đầy kỳ vọng.

Trong nhiều tuần qua, AC Milan được xem là bến đỗ tiềm năng nhất cho tiền đạo Rasmus Hojlund người Đan Mạch. Tin đồn lan rộng đến mức người hâm mộ Rossoneri đã bắt đầu mường tượng viễn cảnh Hojlund khoác lên mình sắc đỏ - đen lừng danh tại San Siro. Nhưng rồi, kịch bản ấy bất ngờ đổi chiều: Napoli, nhà vô địch Serie A mùa 2024-2025 mới chính là đội bóng đang ở rất gần chữ ký của chân sút 22 tuổi này.

Thực tế, cũng khó trách Hojlund khi anh hướng về Napoli thay vì Milan. Rossoneri vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng, trắng tay toàn tập và thậm chí còn không giành nổi suất dự cúp châu Âu.

Trái ngược hoàn toàn, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã viết tiếp trang sử huy hoàng với Scudetto thứ hai chỉ trong vòng ba năm, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu tại xứ sở mỳ ống. Với một tiền đạo trẻ đang khát khao tìm lại sự thăng hoa, việc chọn Napoli rõ ràng là quyết định hợp lý và đầy tính toán.

Đóng góp của Hojlund cho MU quá ít ỏi so với kỳ vọng. Ảnh: EPA.

Nguồn cơn của thương vụ này bắt đầu từ sự xuất hiện của Benjamin Sesko tại Old Trafford. Tân binh người Slovenia được INEOS xem như mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công mới, đồng nghĩa cánh cửa ra sân của tiền đạo Rasmus Hojlund ngày càng khép lại.

Trong bối cảnh ấy, Napoli nhanh chóng nhập cuộc. Ban đầu, họ chỉ dừng lại ở mức quan tâm thăm dò, nhưng khi biết Romelu Lukaku, chân sút chủ lực dưới trướng Conte, phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng vì chấn thương, đội bóng miền Nam nước Ý đã tăng tốc. Tiền đạo Rasmus Hojlund nhanh chóng trở thành mục tiêu số một trong danh sách rút gọn của Conte.

Fabrizio Romano, cây bút chuyển nhượng uy tín, xác nhận rằng đã có “cuộc liên hệ mới” giữa Manchester United và Napoli. Đại diện của Hojlund cũng tham gia các cuộc thương thảo, bày tỏ rõ quan điểm rằng cầu thủ này sẵn sàng ra đi. Điểm mấu chốt nằm ở điều khoản: tiền đạo Rasmus Hojlund không muốn chỉ là bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn, anh tìm kiếm sự đảm bảo lâu dài để có thể xây dựng sự nghiệp bền vững.

Chân sút người Đan Mạch sẽ không còn tiếp tục ở trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Ảnh: EPA.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Hojlund sẽ chính thức khép lại hành trình tại Manchester United sau chỉ hai mùa giải. Con số 14 bàn thắng ở Premier League sau 62 lần ra sân rõ ràng là quá ít so với kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Với mức phí 72 triệu bảng, anh được chờ đợi trở thành mũi nhọn đẳng cấp, đủ sức kế thừa di sản của những Van Nistelrooy hay Rooney. Thế nhưng, ngoại trừ một vài khoảnh khắc lóe sáng, tiền đạo Rasmus Hojlund chưa bao giờ thực sự đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ đặt lên vai.

Với Napoli, đây có thể là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt. Conte vốn nổi tiếng với khả năng “hồi sinh” những cầu thủ tưởng chừng đã chững lại trong sự nghiệp. Dưới bàn tay của ông, Diego Costa từng trở thành hung thần ở Chelsea, còn Romelu Lukaku đã đạt phong độ khủng khiếp tại Inter Milan. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia tin rằng Hojlund có thể sẽ tìm lại bản năng sát thủ khi đặt chân đến sân Diego Armando Maradona.

Người hâm mộ Napoli đang háo hức chờ đợi, bởi trong bối cảnh Lukaku vắng mặt dài hạn, đội bóng cần một tiền đạo trẻ, nhanh nhẹn và dũng mãnh để duy trì sức mạnh hàng công. Tiền đạo Rasmus Hojlund, với thể hình lý tưởng, tốc độ ấn tượng và tinh thần chiến đấu máu lửa, hoàn toàn phù hợp với triết lý của Conte.

Ngôi sao trẻ buộc phải tìm môi trường mới phù hợp hơn ở MU. Ảnh: EPA.

Với Man United, quyết định chia tay Hojlund cũng là bước đi mang tính chiến lược. Sự hiện diện của Sesko, cùng định hướng tái thiết toàn diện dưới thời INEOS, khiến việc giữ lại một tiền đạo chưa đáp ứng được yêu cầu trở nên không còn hợp lý. Đây vừa là sự giải thoát cho cầu thủ, vừa là bước đi cần thiết cho CLB.

Có thể nói, thương vụ này là một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp còn rất trẻ của tiền đạo Rasmus Hojlund. Nếu tái sinh ở Napoli, anh sẽ chứng minh rằng quãng thời gian tại Manchester chỉ là bước lùi cần thiết trước khi vươn lên đỉnh cao. Nhưng nếu tiếp tục mờ nhạt, anh có nguy cơ trở thành một “bản hợp đồng thất bại” đắt giá khác mà Old Trafford từng sản sinh.

Chỉ còn chờ ngày chính thức, nhưng ngay lúc này, cả Serie A đang nín thở chờ đợi: Liệu Hojlund có phải là mảnh ghép mới giúp Napoli bảo vệ ngai vàng, hay chỉ là canh bạc mạo hiểm của Antonio Conte?