Mohamed Salah tạo dấu ấn lịch sử 20/08/2025 10:44

(PLO)-Tiền đạo Liverpool, Mohamed Salah tạo dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên, ba lần giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của PFA.

Salah tạo dấu ấn lịch sử khi 3 lần thắng giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của PFA, cùng nữ cầu thủ Mariona Caldentey. Ảnh: GETTY

Giải thưởng do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh – PFA trao tặng, sau khi Salah đưa Liverpool tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Ở mùa giải trước, ngôi sao người Ai Cập ghi 29 bàn thắng và 18 kiến tạo, góp công lớn giúp The Reds chạm mốc 20 lần vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh, san bằng kỷ lục với Manchester United và hoàn tất sớm 4 vòng đấu.

Trước đó, Salah từng giành giải thưởng này ở các mùa 2017-2018 và 2021-2022. Ở tuổi 33, anh cũng đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá và Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh trong những tháng gần đây.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Morgan Rogers của Aston Villa được vinh danh sau một mùa giải bứt phá, nơi tiền vệ tấn công này còn có màn ra mắt trong màu áo đội tuyển Anh.

Trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025 do PFA bầu chọn, Mohamed Salah tạo dấu ấn lịch sử khi góp mặt cùng các đồng đội Liverpool là Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister. Tân binh Milos Kerkez (chuyển đến từ Bournemouth tháng 6) cũng được chọn.

CLB Arsenal đóng góp bộ ba William Saliba, Gabriel Magalhaes và Declan Rice. Ngoài ra, Matz Sels và Chris Wood của Nottingham Forest, cùng tiền đạo Alexander Isak (Newcastle) – người xếp thứ 2 sau Salah trong cuộc đua Chiếc giày vàng – cũng được vinh danh.

Ở hạng mục dành cho nữ, Mariona Caldentey của Arsenal nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm sau khi góp công lớn đưa đội bóng lên ngôi vô địch Champions League. Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 19 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn tại Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Anh.

Tân binh Olivia Smith, người mới gia nhập Arsenal từ Liverpool theo bản hợp đồng kỷ lục 1 triệu bảng (1,4 triệu USD), được trao giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm sau một mùa giải chói sáng.